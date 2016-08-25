Игра на понижение. Зачем Сигурдссон променял «Краснодар» на Чемпионшип

Исландец предпочел сомнительные перспективы в Чемпионшипе борьбе за чемпионство в России и еврокубкам. Защитник перебрался из благополучного «Краснодара» в заглохший «Фулхэм». Чем «дачники» соблазнили героя Евро?

Сигурдссон ушел за своей мечтой, но вряд ли сумеет пробраться в АПЛ вместе с «Фулхэмом». Неу-«дачники», скорее всего, займут место в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, что, впрочем, не должно помешать Сигурдссону уехать на повышение, если он проявит себя суперярко.

– Наша победа над Англией преподносится как сенсация. А почему? Сборная Исландии по многим позициям ни в чем не уступает Англии. Просто если ты родом из Исландии, люди смотрят на тебя сверху вниз. Некоторые клубы даже шанса не хотят давать: да это ж исландец, что с него взять? – жаловался Сигурдссон в интервью еженедельнику «Футбол» за месяц до перехода, – Если бы я и мои партнеры были бразильцами, то уже давно играли бы в топ-лигах.

Уехать играть в АПЛ – мечта для любого исландского футболиста. Да что уж там, для любого футболиста. Не скрывал желания и Рагнар. Отдавая, однако, себе отчет в том, что трансфер состоится только при случае, если сумма компенсации устроит «Краснодар». Логично – проблем с деньгами у «быков» нет, а отпускать одного из ключевых исполнителей по бросовой цене или в аренду не в духе Галицкого. Продать 30-летнего игрока на пике популярности после Евро – дело другое.

В своё время «Копенгагену» за исландца было заплачено 3 млн. фунтов. Вряд ли сейчас «Краснодар» выручил за него меньше. По данным Transfermarkt, текущая стоимость Сигурдссона составляет около 6 млн. евро. Выбор «Фулхэма» довольно символичен. За «дачников» играли Смертин и Погребняк, поэтому Россия им чуть ближе, чем другим английским клубам. А может, спроса со стороны клубов АПЛ и не было. Для попадания туда необходимо нечто большее, чем гол Харту в 1/8 Евро, эпичный подкат под Варди или «бронза» РФПЛ.

Контракт с «Фулхэмом» подписан по схеме 2+1. Зарплаты в Чемпионшипе вполне сопоставимы с теми, что платят в РФПЛ, хотя сам исландец заявил, что в деньгах потерял порядочно. Вопросы есть и по спортивной составляющей, но мечта есть мечта. Впрочем, до еврокубков «Фулхэму» сейчас примерно как до Луны, да и с возвращением в элиту тоже пока заминка. Этот сезон станет для «дачников» уже третьим подряд вне Премьер-лиги, и в двух предыдущих они боролись отнюдь не за возвращение. В первый год после вылета «Фулхэм» финишировал семнадцатым, в прошлом сезоне – двадцатым, балансируя над пропастью в Лигу-1.

Трансферная политика клуба не вызывает оптимизма. Лучший бомбардир последних сезонов Росс Маккормак перебрался в «Астон Виллу», второй снайпер Мусса Дембеле – в «Селтик». Адекватной замены им пока не найдено. Из звёзд в команде остался один Скотт Паркер, но ему уже 35. Уровень Чемпионшипа в этом сезоне особенно высок, и максимум, что светит «дачникам» – место в середине таблицы. Сигурдссону остается рассчитывать на собственную яркую игру и шанс уйти на повышение одному. Сделать это с новой командой у него получится вряд ли.

На старте «Фулхэм» смотрится вполне прилично. «Дачники» стартовали с двух побед, между ними пройдя первый раунд Кубка Лиги. Два следующих матча сведены вничью, что позволяет держаться в верхней половине таблицы. Хватит ли запаса прочности на дистанции, учитывая, что едва ли не половина клубов ставит задачу повышения в классе – неизвестно.

Рагнар – не первый, кто этим летом переехал в английский аналог ФНЛ. Оформивший дубль в ворота «Спартака» в последнем туре прошлого сезона Иван Пауревич оставил «Уфу» в Премьер-лиге. И с чувством выполненного долга отправился в «Хаддерсфилд». Пока новый клуб хорвата приятно удивляет – по итогам первых четырёх туров «терьеры» возглавляют таблицу, сенсационно обыграв на выезде «Ньюкасл». Правда, заслуга Пауревича в этих успехах минимальна – Иван лишь однажды вышел на замену на пять минут.