РФПЛ. 4-й тур. Вратарский

Отчет и мысли

Думаю, чтовсем болельщикам хорошо знаком легкий мандраж в ожидании ответственного матча.Ходишь львом по квартире, постоянно что-то ешь, поглядываешь на часы и куришь в окно. Уничтожаешь время всеми разрешенными Женевской конвенцией способами. Мысленно костеришь незлым, тихим словом составителей календаря, грызешь ногти. Неужели сложно назначить игру на 12.00 часов пополудни? Давно не посещало меня это душевное брожение, смутное чувство тревоги, трепет ожидания.

Прости меня читатель, замотанный в шарф любимого клуба, не похожий на «Спартаковский». Все знаю, понимаю, но начну с матча не по порядку, уготовленного нам расписанием игр, а по его турнирной значимости.

21 августа, воскресенье. Минутная стрелка часов, повинуясь мольбам, наконец-то приближается к назначенному времени. Все готово к началу матча. Фотографы, щелкая затворами, расстрельной командой выстроились перед выходом из подтрибунных помещений, всматриваются в свои объективы в ожидании появления команд. На экранах взволнованные лица футболистов, «рыдающих» под воздействием нашатырного спирта. Судьи переминаются с ноги на ногу. Владислав Безбородов посматривает на свой хронометр. Зрители занимают свои места на трибунах, комментаторы наперегонки делятся своими предчувствиями, на столе напитки и легкая закуска.

Еще мгновение и под бодрый марш Матвея Блантера (не путать с Блаттером) команды появятся на изумрудном газоне (нравится мне этот не стареющий штамп) стадиона «Открытие Арена». Звучит команда главного арбитра: «Пошли, пошли», и зацокали шипы разноцветных бутс по гулкому кафелю. Стадион окрасился в цвета хозяйской команды. Традиционное приветствие клубными шарфами. Диктор бархатным баритоном объявляет составы команд,у микрофона Юрий Розанов, а значит, сегодня смотрим матч со звуком.

«Спартак» – «Краснодар».Лет эдак надцать назад этот матч не вызвал бы особого интереса у специалистов и избалованного зрителя. Счет личных встреч 7-3 в пользу «красно-белых». При этом судьи ни разу не фиксировали ничейного исхода. Любители статистических выкладок и молниеносных выводов нарекли это противостояние бескомпромиссным. Но даже если бы все десять предыдущих матчей закончились нулевой ничьей, эту игру стоило бы выделить из общей массы противостояний 4-го тура.

Причины есть. «Краснодар» проповедует быстрый комбинационный футбол, который моментально (пока не придумали другого названия) окрестили «Спартаковским», а все, что происходит на поле на протяжении долгого времени у москвичей, точного определения, во всяком случае цензурного, так и не заимело. Южане не проигрывают, Смолов и Ари забивают, не вставая с дивана, команда сыграна, сбалансирована, обучена.«Спартак» – незнакомый науке зверек. Специалисты по аномальным явлениям не первый год наблюдают за поведенческой манерой странной, незнакомой особи. Что же она учудит в следующую минуту? Сидят с блокнотами, ждут. А тут еще голубоглазый итальянец и «битва» за право хоть чуть-чуть побывать на первом месте.

Сложно состряпать оригинальный обзор матчей прошедшего тура, высказать свежую мысль, удивить нетривиальным прочтением событий на поле, когда все, кто пишет о футболе уже восхитились, проанализировали, выставили оценки. Что остается? Только согласится. Старался избавиться от восторгов, взглянуть трезвым глазом, отыскать изъяны. Не получилось. Лучший матч в исполнении москвичей за несколько последних лет. Но я не впадаю в эйфорию, не храню в рамке скан турнирной таблицы.Игра, которую прививает Массимо Каррера, – футбол энергозатратный, с высоким прессингом, скоростной игрой на флангах, быстрым переходом в атаку и молниеносным возвратом в оборону. Да, это требования современного футбола. Физическая готовность становится определяющей и не на протяжении 20 минут, или от случая к случаю, а от первой и до последней компенсированной минуты игры. Естественно, когда увеличивается скорость, то в разы возрастают требования к технической оснащенности и быстроте принятия верных решений игроков на поле. Иначе не избежать обилия брака и невынужденных потерь.

Не верю я в волшебные преображения. Да, команда побежала, вроде заиграла, поверила в себя. А не накачка ли это? Не эмоциональный впрыск с запредельным выбросом адреналина? Футболисты с блеском в глазах рассказывают о итальянце, как о чемпионе мира по мотивации. Это, конечно, очень здорово – в финалах, но не на длинной дистанции сложного сезона. Приятно, что все, что говорил и говорит итальянец – это не просто популистские лозунги и стрелочки в тетради в клеточку. Это происходит на поле. Значит, сумел донести, и захотели реализовать. Только как тогда быть с постоянными страданиями специалистов, что с таким подбором игроков чемпионом не стать?Как это так. Недавно были балластами и вдруг – «кудесники» кожаного мяча. Почитаешь заголовки хвалебных статей, и подбородок начинает предательски дрожать, разумеется, от умиления. «Спартак» обыгрывал и продолжает обыгрывать «Краснодар». В прошлом году дважды даже при «трусливом» Дмитрии Анатольевиче. Может итог этого матча и не чудо? «Краснодар» играет сам и дает играть сопернику, появляются свободные зоны, простор для фланговых прорывов. Как будет смотреться «Спартак», когда вертикальная игра будет невозможна, когда придется вскрывать насыщенную оборону, когда не избежать позиционных атак? Это нам предстоит узнать в ближайших матчах. Пока праздник и вполне достойный результат по истечению четырех игр.

Этот тур был еще интересен волнительным противостоянием и любимой забавой -«вечным соперничеством двух столиц». В субботу встречались лидеры отечественного клубного футбола, признанные, авторитетные, заслуженные. Вечные претенденты на золото. Ничего не поделать – факт.

«Зенит» – ЦСКА. Вторая встреча этих команд в этом сезоне. Нет смысла напоминать, что в матче за суперкубок питерцы были намного убедительней подопечных Слуцкого. Тогда показалось, что акклиматизация команды с уходом системообразующего, свирепого Халка, и прихода нового тренера пройдет безболезненно, легко и непринужденно. Опять к разговору о скоропалительных выводах по одной, пусть и важной игре за трофей и титул. Потеря оказалась невосполнимой. Надеюсь, пока. Все чаще специалисты, комментатор и болельщики вспоминают любимого бразильца. При любом стандарте, нереализованных моментах, грустных результатах. Как собственно и армейцы, все еще страдают от отсутствия моторного Мусы. Но, как известно, «арфы нет – возьмите бубен». «Да, Траоре играет уже пятый матч. Можно было бы уже и лучше понимать требования в команде и лучше взаимодействовать с партнёрами, но имеем то, что имеем на данный момент»– прокомментировал игру своего нападающего Слуцкий. Опять Леониду Викторовичу пришлось садиться на любимую лошадку, используя не дюжий командный опыт, сыгранность и мощную линию полузащиты выгрызать победы, когда казалось, что потерь не избежать.Но все это известно и достойно уважения, глубокого и искреннего. Такие матчи не всегда красны обилием опасных моментов, как следствие взятиями ворот.

Любопытно наблюдать, как Леонид Слуцкий пытается вписать в выстроенную годами игру рослую фигуру Траоре, а мистер Луческу привить «Зениту» свое виденье игры командной и комбинационной, успешной, чемпионской. Ни то и ни другое почувствовать и реализовать пока не удается. Но если ЦСКА очки набирает с привычным постоянством, тоМирча Луческу начинает напоминать своего предшественника. Чувствуется раздражительность в интервью, очередное недовольство лимитом, а теперь еще и количеством игроков, вызванных в сборную. Да и качество игры и результаты явно не те, что ожидали от этого специалиста. Он и сам пребывает в некоторой задумчивой растерянности. Это был ничейный матч и по конечному результату, и по тому, как эта игра складывалась. Если очко на выезде – результат приличный, то тренеру «Зенита» нужно продолжать «быть жестким».

Огромное количество ошибок в передачах и, что особенно важно, позиционных помарок. Постоянная ротация основного состава, отсутствие Дзюбы – бросается в глаза и режет. «Зениту» трудно давалась игра в атаке, особенно с выключенным Шатовым, куда меньше двигавшимся по периметру поля.Проблемы с динамикой атак и скоростью у «Зенита» всё ещё очевидны.

В завершении обзора, лучшая иллюстрация о положении дел в клубах и их перспективах, очередная цитата от Слуцкого : «Остаётся только говорить банальные вещи: будем продолжать работать».

Да и вообще, чемпионат набирает обороты. Все чаще мы видим интересные комбинационные действия на поле, больше голов красивых и разных. Важно заметить, что в каждом матче нет возможности с уверенностью обозначить фаворита.

Предлагаю тщательно изучить результаты 4 го тура чемпионата России.

19 августа

«Рубин» – «Анжи» 1-2

20 августа

«Уфа» – «Терек» 1-3

«Зенит» – ЦСКА 1-1

«Ростов» – «Томь» 3-0

21 августа

«Амкар» – «Урал» 1-0

«Спартак» – «Краснодар» 2-0

«Локомотив» – «Крылья Советов» 0-0

22 августа

«Арсенал» – «Оренбург» 0-0

Как волнительно становится за тренера «Рубина» Хавьера Грасию. Вроде и состав подобрался плотный, и стараются, а гол Канунникова при непосредственном участии Сонга – это же воплощение первозданной красоты футбола. Мысли, исполнения, элегантности, точности в завершающей стадии. Но вот ведь что удивительно. Новички РФПЛ, коими являются Луческу, Грасия, все никак не могут нащупать нужные рычажки. Дергают за все подряд, тасуют состав, продолжают искать идеальные сочетания и ждут, когда все игроки наберут форму. Время идет, очки теряют. А Павел Врба, лепит из того, что под рукой, что-то очень похожее на футбольный коллектив. И не сказать, что «Рубин» безнадежен, он старается, носкладывается впечатление, что Грасия и его тренерский штаб попросту не могут решить, кого ставить в основной состав на текущий матч. То, что происходило на правом фланге обороны казанцев, очень напоминало матч России со Словакией на чемпионате Европы во Франции. Никакой подстраховки, постоянная потеря позиции крайним защитником. Бериша гулял там как хотел и вытворял черт знает что. Дошло до того, что эта нервозность и паника вселилась в обычно спокойного Рыжикова.

И что бы это был за скандал, не отбей Беленов очередной пенальти, причем, в третьем матче подряд! Сколько не вглядывался, найти серьезной причины для назначения Еськовым пенальти не обнаружил. Браво Саша. Как и респект – Георги Лория. Выражаю ему свои соболезнования и восхищение его стойкостью и мастерством. И добавлю, если уж если сам Самедов не забивает пенальти, то о каких победах можно говорить? «Локомотив», переформатировав руководство, тренерский штаб, вероятно, взял курс на обретение забытого своего железнодорожного духа. Пашинин, Лоськов,еще немного и в распахнутые двери в лучах яркого света войдет и Юрий Павлович Семин. А пока поезд на запасном пути. Движется по расписанию армавирского «Торпедо», играя в трудовые ничьи. А ведь окажись поудачливей Мбакогу и… А так 0-0, как и в заключительном матче отчетного тура.

«Ростов» унизил крепкую «Томь», репетируя самый важный матч новейшей истории клуба.Если команда пройдет в групповой этап, можно уже будет считать, что половина задачи на сезон выполнена. А немалые средства, заработанные клубом – серьезная помощь. Надеюсь на погашение долгов и реставрацию обветшалого стадиона.

При внимательном изучении турнирной таблицы и анализе результатов, обращает на себя внимание два нуля в графе забитые и пропущенные мячи.

И если первый, который принадлежит «Амкару», как команде, не пропустившей ни разу за четыре тура, может только порадовать, то второй, относящийся к «Оренбургу» как к клубу, который за 360 минут ни разу не поразил ворота соперника, удручает.

При этом «Оренбург» не замыкает турнирную таблицу, а с двумя очками идет предпоследним.

«Амкар» же опять победил и обосновался в группе лидеров. Гаджи Гаджиев. Вот, где опыт и мудрость, воплощенная на поле. Разумеется, сейчас никаких итогов, даже промежуточных.Ни одной команде за четыре тура не удалось избежать разных по тяжести очковых потерь. Искренне жаль, что чемпионат прерывается на товарищеские игры нашей новенькой сборной. Только вроде побежали, и на тебе.

А теперь вишенка. Лучшие игроки 4-го тура чемпионата России по футболу!

Их в этот раз четверо. И я надеюсь, что общими усилиями мы определим лучшего – среди равных.

Александр Беленов.

Это вратарь, который олицетворяет старую истину. Он – полкоманды. Если не больше. Спокоен, надежен. Не просто берет, то, что летит в створ своих ворот – он выручает, спасает, окрыляет.Капитан, лидер, герой!

Зе Луиш.

Исключительно из-за второго гола.Понятно, старается, пытается нащупать связи с Промесом, открывается. Много борется, но сказать, что это стабильный забивной форвард, пока не поворачивается язык… Но дубль в сложной и очень важной игре и заслуженное место среди заметных футболистов тура

Роман Еременко.

Пока Кокорин любовался профилем и прической Романа, он забивал. Он и пасовал, он и дирижировал, он угрожал. И так уже с самого начала чемпионата.Очень заметен и полезен.

Георги Лория.

Отразил пенальти и спас команду от поражения. Был как всегда надежен. Пожелаем ему сил и удачи. Уверен, отец помог своему сыну.

А были еще и работяга Роман Зобнин, квотербек Фернандо, молодец Акинфеев, браво Карадениз. И спасибо всем за игру и внимание.