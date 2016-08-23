Пермский постиндустриализм. Как удивляет «Амкар»

В прошлом сезоне «Амкар» на пару с «Мордовией» были самыми нищими командами лиги. Саранчане сейчас стоят на вылет в ФНЛ. Пермяки на второй строчке в РФПЛ и единственные, кто пока не пропускал. Как им это удается? Объясняет блог «Vanity Fair».

Журнал «Профиль» собрал еще в мае интересный материал о бюджетах российских клубов. Нетрудно заметить, что все команды, вне зависимости от статуса, лихорадит, а количество денег на балансе в динамике можно описать кардиограммой. И только в Перми сердце встало еще в 2010. С тех пор клуб стабильно имел 22 миллиона, позволявшие ему оставаться на плаву между первой десяткой и зоной вылета.

Однако последний кризис настиг и Пермь. В сезоне-2015/16 финансирование «Амкара» было урезано вдвое и составило, по данным Sports.ru, всего 13 миллионов. Нехитрая арифметика дает понять, что на самом деле все осталось почти как раньше. Просто курс рубля провалился вдвое, а спонсоры пермяков не готовы тратить на команду больше. В названии клуба по-прежнему прячутся аммиак и карбамид, но неплохо себя чувствующие экспортеры удобрений уступили спонсорское место «Банку Москвы». У того со свободными средствами нынче, видимо, хуже.

Отсутствие денег не помешало Гаджиеву втащить «Амкар» в полуфинал Кубка и реанимировать карьеру Богдана Бутко. В новом сезоне пермяки удивляют еще больше. Многие из игроков, найденных селекционерами «Амкара» на просторах низших лиг, начали выходить в основе еще в прошлом сезоне – Селихов, Зайцев, Джикия, Шаваев. Вернул тренер в Россию некогда подававших большие надежды Гиголаева и Комолова. Все это люди, которые теперь составляют костяк команды. Параллельно клуб, взявший курс на омоложение, постепенно расставался с ветеранами – Сираков, Якубко, Васильев.

Весной после проигранного в серии пенальти полуфинала Гаджиев окончательно рассорился с Пеевым и выдворил болгарина из команды. Летом ушел капитан Белоруков, отыгравший в «Амкаре» 11 лет. Фигуры для Перми культовые, но первому уже 37, второму – 33 и подверженность травмам. Дмитрия очень хотели сохранить, однако в целом в новую стратегию развития «Амкара» эти расставания укладываются. Болезненный, но необходимый процесс построения новой команды форсируется.

Вместе с составом поменялся и сам Гаджиев – благородная седина, брутальная борода, стильные очки. Остались прежняя энергетика на матчах и вдумчивость между ними. Стилистически же «Амкар» пока тот же. Ставка на дисциплинированную, компактную оборону и быстрый выход из нее. Пермяки не играют в контроль мяча, предпочитая агрессивные фланги и физически мощную центральную ось. Серьезное внимание традиционно уделяется стандартам.

В защите команда не гнушается тактики мелкого фола. Спокойно относятся там и к рабочим карточкам. «Амкар» в топе по ведению единоборств, отборам и нарушениям правил. А чего вы хотели от команды, в тренерский штаб которой входит Вадим Евсеев? Система проста, но эффективна. Потому, например, что сухая серия Селихова – заслуга обороны. За четыре тура Александру пришлось выручать партнеров 7 раз. То есть реже всех в лиге, на минуточку.

Единственное, чего «Амкару» не хватает – толкового нападающего. Не случайно лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне числился Алихан Шаваев, настрелявший аж 4 мяча. И даже уход Прудникова видится серьезной потерей. Особенно на фоне двух совершенно чумовых моментов, запоротых норвежцем Анене в игре с «Уралом».

Возможно, панацеей станет Дарко Бодул. Воспитанник «Аякса», поколесивший по всей Европе, забил в первом же матче. Украинский немец Антон Шиндер, числившийся в «Шахтере» и даже пару раз замеченный в сборной, пока не забивал, а приобретенный у хабаровского СКА Станислав Прокофьев вовсе не выходил на поле. Еще один сбитый летчик, серб Александр Милькович, поигравший за «Партизан» и «Брагу», попробует стать для Перми новым Бутко. Потерю Белорукова в «Амкаре» надеются решить за счет приглашения защитника сборной Гвинеи Секу Конде. Габаритный африканец, к слову, и опыт игры на острие атаки имеет.

Клуб верен себе – за всех семерых новичков уплачено, по словам гендиректора «Амкара» Игоря Резвухина, 10 млн. Рублей, конечно. Важнее, что удалось сохранить наиболее ценные активы. Селихов и Джикия остались минимум на сезон, продлили контракты Баланович и Огуде. Параллельно «Амкар» открыл полноценный фан-шоп, где можно приобрести новую форму и другую атрибутику. Дизайн подозрительно напоминает майки сборной Германии. В общем, крутятся как могут.

Президент клуба Геннадий Шилов поставил команде задачу финишировать в десятке при прежнем бюджете. Пока «Амкар» идет с опережением графика. А главный тренер видит у команды потенциал биться и за более серьезные цели при полных трибунах.

– Приходите на стадион, заполняйте полностью коробку каждый домашний матч, и мы будем бороться за выход в Лигу Европы. Ждем по-настоящему яростной уральской поддержки! – зазывает народ Гаджиев.

Переоценивать текущие результаты пермяков не стоит. Пока по-настоящему серьезных проверок у «Амкара» не было. С выездов клуб привез две нулевые ничьи, чем нередко баловал своих поклонников и в прошлом сезоне. В двух матчах соперники пермяков оставались в меньшинстве. Дома «Амкар» всегда выглядят боевито, а «Анжи» и «Урал» – команды добротные, но не из разряда топ. Однако и за недооценку подопечные Гаджиева способны наказать почти любого. Резервы для усиления игры ещё есть, новички только-только начинают притираться.

Фото и инфографика: http://www.profile.ru/, официальный сайт ФК «Амкар».