Тест: ​​знаете ли вы, как российские клубы выступали в еврокубках?

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Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить, как хорошо вы знаете выступления российских команд в еврокубках.
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Вы имеете некоторые знания в этой области!
7. Как и многие, наверное, не угадал вопросы 7,8,9. Вопросы по такой статистике - это никак не познания истории выступления рассийских клубов, а именно статистика, которую знать навозможно - надо искать такую информацию, собирать ее и т.д. Так что считаю, что прошел тест именно по знаниям (а не по поиску и расчету статистики) на 100% ))
7 верных
У меня пять:-)
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