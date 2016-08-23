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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Тест: ​​знаете ли вы, как российские клубы выступали в еврокубках?

    23 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить, как хорошо вы знаете выступления российских команд в еврокубках.

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии11
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 25 августа 2016, 01:41

      7

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      Рейтинг: -11

      Mиша Иванча 24 августа 2016, 10:19

      10

      -1
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      Рейтинг: +10

      Дима Савенков 24 августа 2016, 09:11

      5

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 августа 2016, 08:26

      Вы имеете некоторые знания в этой области!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 августа 2016, 06:09

      7. Как и многие, наверное, не угадал вопросы 7,8,9. Вопросы по такой статистике - это никак не познания истории выступления рассийских клубов, а именно статистика, которую знать навозможно - надо искать такую информацию, собирать ее и т.д. Так что считаю, что прошел тест именно по знаниям (а не по поиску и расчету статистики) на 100% ))

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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Petrak86 24 августа 2016, 15:18

      про 9 не соглашусь, тут тупо посчитать, не так их много было.. 4 матча со спартаком, 2 матча с рубином, 2 матча с ЦСКА, 2 матча с локомотивом.

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 01:28

      7 из 10.

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      Рейтинг: +53

      Тима 88 23 августа 2016, 22:27

      7 верных

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      Рейтинг: +22

      Alex5813 23 августа 2016, 22:16

      У меня пять:-)

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      Рейтинг: +50

      Partyk 23 августа 2016, 21:15

      Поздравляю! Вы отлично знаете, как выступали российские команды в еврокубках!

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 августа 2016, 20:51

      7 из 10

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