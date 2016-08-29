Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Vanity Fair Все блоги -

    Лучшее нападение – защита. Как Каррера меняет «Спартак»

    29 августа 2016
    Карреру приглашали научить «Спартак» обороняться. В четырех матчах с итальянцем москвичи пропустили лишь раз. «Спартак» лучший в лиге по числу отборов и перехватов. При этом команда чаще всех бьёт, больше всех забивает и по делу идёт в лидерах.

    Оставим за скобками два первых матча, проведенных в условиях неопределенности, и рассмотрим две игры Карреры в качестве полноценного главного тренера. В матчах с «Краснодаром» и «Анжи», несмотря на разный уровень и игровой стиль оппонентов, домашний и гостевой статусы встреч, у «Спартака» прослеживалась единая игровая модель.

    В дебютной игре Карреры «Спартак» превзошел соперника, прежде всего, в обороне. Москвичи выиграли 70% верховых единоборств. Подопечные Карреры вдвое чаще шли в отбор и преуспевали в нём. 76% удачных отборов против 59% у гостей и четыре спартаковца в топ-5 по отбору по итогам матча. В результате краснодарцы теряли мяч втрое чаще соперника. При равных показателях по владению мячом, количеству и точности передач игроки «Спартака» в 1,5 раза реже пускались в обводку, зато делали это на 30% эффективнее.

    «Спартак» одолел «Краснодар» за счет слаженной командной игры, где каждый был готов подстраховать каждого. Даже обычно склонный брать игру на себя Промес непривычно часто играл на партнеров. Характерно, что дважды дотащив мяч в сольных проходах до штрафной, Квинси затем делился им. При потере мяча «красно-белые» тут же большими силами вступали в отбор, а при попытке «Краснодара» выйти в быструю контратаку – моментально садились за линию мяча всемером-ввосьмером.

    Глубоко опускавшийся за мячом Фернандо фактически был третьим защитником при начале атаки, но с более высокой скоростью принятия решений и лучшим претворением их в жизнь. Зато впереди москвичи получили дополнительного игрока для участия в комбинациях накоротке. Зобнин и Промес, сваливаясь в центр, создавали треугольники с Поповым и Зе Луишем, по-прежнему оставляя свободу для подключений крайних защитников. При этом Зе Луишу уже не приходилось постоянно опускаться в глубину поля для помощи партнерам в розыгрыше мяча. Часто ошибавшийся в передачах африканец сосредоточился на своих непосредственных обязанностях – завершении атак. И оформил породистый дубль.

    На успех «Спартака» оказало влияние множество факторов. Первый матч под руководством нового тренера команда всегда проводит на эмоциональном подъеме, да и сам Каррера вел себя совсем иначе, получив полновесное назначение. Но главное – наступила успокаивающая игроков определенность с фигурой главного. После молчания на матче с «крылышками» 30-тысячная поддержка «Открытия» звучала особенно мощно и энергично. В составе «Спартака» в этот вечер был 12-й игрок.

    У гостей же были объективные проблемы с составом в отсутствие Сигурдссона и Мамаева. Без неистового исландца центр обороны не справился с Зе Луишем, а без Мамаева атака «Краснодара» и лично Смолов резко потеряли в остроте. «Краснодар» по-прежнему неуютно чувствует себя вне родных стен и регулярно теряет очки на выезде. К тому же «быки» банально утратили былой кураж в играх против «красно-белых». После двух звонких оплеух по 0:4 в прошлом сезоне москвичи дважды одолели команду Кононова, сняв проклятье.

    Победный матч с «Анжи» позволяет говорить об изменениях более обоснованно. Каррера избрал ту же схему и тех же игроков. Единственным исключением стал выход Джано на позиции под нападающим вместо Попова. Это наименее нагруженный оборонительными функциями игрок, тогда как Зе Луиш участвует в отборе наравне со всеми. Задача плеймейкера постоянно быть свободным. И Джано не раз удавалось оставаться без опеки, правда большая часть его ударов пришлась мимо кассы. Хотя победный гол забил именно грузин.

    Модель осталась по-прежнему одновременно сбалансированной и хаотичной. Комбаров явно ходит вперёд чаще Ещенко. Активность Комбарова компенсируется наличием Глушакова. Денис – единственный из всех полузащитников, кто в обоих матчах имел строгую привязку к левой центральной зоне, и был сконцентрирован преимущественно на отборе. Хотя разрушителей в чистом виде в средней линии нет.

    Фернандо не привязан к конкретному месту. Он глубоко опускается за мячом и достаточно высоко поднимается, поддерживая атаку. В матче с «Анжи» даже при том, что москвичи пол-тайма отыграли в меньшинстве, бразилец ни разу (!) не ошибся в передаче. 44 паса (включая 7 длинных и 5 обостряющих) отдал Фернандо со 100-процентной точностью. Фактор Фернандо позволил «Спартаку» добавить в общем уровне. Теперь точнее пасуют только признанные лидеры в этом компоненте «Зенит» и «Краснодар».

    Свобода хавбека компенсируется наличием в этой зоне Ещенко, который большую часть времени проводит не строго на фланге, а чуть ближе к центру, но достаточно высоко. По сути, при атаке именно он закрывает эту зону и фактически выполняет роль опорного хавбека. После удаления Ещенко на правый фланг обороны сел Зобнин и сыграл без потери качества, пару раз эффектно выйдя из-под прессинга на дриблинге.

    Зобнин и Промес располагаются широко, играя крайних хавбеков лишь номинально. Фактически оба – свободные художники и перемещаются по всему фронту атаки, меняясь местами. Схожим образом действует и Зе Луиш. Такая модель довольно энергозатратна, зато позволяет при необходимости создавать численный перевес в нужной зоне и эффективно вступать в отбор при потерях.

    В отборе «Спартак» лучший – 18,2 за игру. ЦСКА – 10-й, «Зенит» – 12-й, «Краснодар» – последний. Лучшие «красно-белые» и по перехватам (22,2 за игру). ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» в четверке худших. Правда, ударов по своим воротам наносить москвичи позволяют довольно много. Но здесь уместно вспомнить о дистанции, с которой они наносятся. Один гол «Спартак» пропустил не потому, что Ребров включал режим Лории.

    Первый «Спартак» и в атаке. Чаще всех бьет, чаще всех попадает, лучше всех выглядит при обыгрыше один в один. При этом игра впереди перестала замыкаться на Промесе. В роли наконечника может выступить любой, кроме, разве что, Кутепова, который пока нечасто ходит вперёд. Даже Боккетти отмечается регулярно.

    Но едва ли не важнее всего этого ментальные изменения. Каррера постоянно держит руку на пульсе игры, буквально живет ею. Он дирижирует перестроениями подопечных на поле. И именно к тренеру летят отметить взятие ворот футболисты. А итальянец старается привить команде дух победителя. Тот самый, спартаковский, который в Москве безуспешно ищут с ухода Олега Романцева. Кто еще погнал бы команду, оставшуюся вдесятером и ведущую в счете, забивать второй?

    Поклонники «Спартака» могут в очередной раз начинать верить и надеяться. Насколько оправданы эти ожидания покажет только время. Но сейчас смотреть на игру «красно-белых» действительно приятно. Потому что на поле выходит Команда. И выходит, чтобы побеждать.

    Фото: официальный сайт ФК «Спартак», еженедельник «Футбол»

    Рейтинг: 4.1 Голосов: 28
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      DED61 30 августа 2016, 11:53

      Ну сейчас хоть посмотреть можно.Уже не плююсь так часто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 30 августа 2016, 09:32

      еще стоит отметить по матчу с Анжи, как Боккетти встречает атаки соперника в центре поля, хотя он ЦЗ. Тоже неплохая идея Карреры. Тут главное, чтобы в этот момент подстраховка срабатывала - пока сбоев не было.
      В целом разбор в статье хороший ,все по факту и верно.
      Плюс про Реброва стоит добавить - в матче с Анжи несколько раз выручил, если бы не он- неизвестно, чем бы закончился матч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 30 августа 2016, 09:06

      всё закончиться когда из состава вылетит по травмам пару человек.Потери очков и увольнение тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 18:21

      Да какая разница КТО ????? Спартак играет,и статистически лучше всех -по крайней мере пока.А то что команда тянется к тренеру и поддерживает его ,это факт.Так держать и не сбавлять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 29 августа 2016, 17:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да нифига это не Карера игру поставил... не может тренер давать результат, не проводя сборов... это все заслуга Аленичева..

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > RedGreenHooligan 29 августа 2016, 18:28

      Отчасти ты прав. Аленичев за время своей работы отсёк всё лишнее и оптимизировал состав. Определил основную обойму, которую Каррера, к слову, не меняет. Хорошая физическая готовность команды - тоже его заслуга.

      Есть ряд "но":
      1) фактор Фернандо. Футбол - игра интеллектуальная, и получив в центре настоящего диспетчера, "Спартак" очень прибавил. Это был недостающий элемент - в остальном-то состав же приличный. Кстати, Зобнин в интервью недавнем тоже говорил, что именно такого игрока не хватало в опорной зоне раньше. А Аленичев с ним толком не успел поработать.
      2) Психологически Каррера команду здорово раскрепостил. Другое дело, на сколько этого заряда хватит. Но пока "Спартак" играет с огромным желанием. Команда бьётся, раньше это случалось через раз. А теперь появилась уверенность в себе и задор.
      3) Лига Европы. Как ни странно, вылетев, Аленичев очень помог Каррере. Без борьбы на два фронта "Спартаку" будет гораздо проще решать внутренние задачи. На примере "Ростова" и "Краснодара" это хорошо заметно.

      Ну и собственно сам уход. Сложно однозначно сказать, почему ушёл Аленичев. Может психанул из-за АЕКа. Может чувствовал, что всё равно его подсидят - не итальянец, так Бердыев или ещё кто-то. Может есть какая-то третья причина, со стороны не видная. В общем, вклад Аленичева никто не отрицает. Текст о другом просто.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 августа 2016, 16:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оказывается у Спартака тут фанатики были...

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 22 августа 2016, 13:29

      Приятно удивили Красно-Белые,еще бы так играли в евро-кубках,вообще бы молодцы были!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      @ SAFRFN 22 августа 2016, 12:15

      Спартак...вперёд ...С таким составом всех надо побеждать...Сейчас все играют с открытыми лицами ,без страха в глазах...как это было раньше...Тех игроков нет...одно беспокоит...ворота...человек в них стоит с испуганным лицом...Надо исправлять ситуацию ...тренеру на заметку...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > @ SAFRFN 24 августа 2016, 14:35

      Был вон Митрюшкин - сплавили парня. Легионера брать накладно, а своих не так много высокого уровня и по адекватной цене. С Селиховым вон не получилось. Разве что Габулова подтянуть. Пусть и с армейским бэкграундом, но хоть вратарь толковый.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Вингер91 29 августа 2016, 17:44

      А Широков был со вполне спартаковским бэкграундом) Так что получится почти ответочка

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Майор Дзагоев 29 августа 2016, 18:31

      Да, так и есть) Вообще, странно что Габулов до сих пор без клуба. Разве что финансовые запросы может неадекватные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > @ SAFRFN 29 августа 2016, 21:02

      Это у него пока по старой памяти глаза такие - привык, что оборона как решето. Надеюсь, со временем и его взгляд измерится, как меняется уже и оборона Спартака. Наконец-то!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 22 августа 2016, 12:02

      Так держать!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11