Лучшее нападение – защита. Как Каррера меняет «Спартак»

Карреру приглашали научить «Спартак» обороняться. В четырех матчах с итальянцем москвичи пропустили лишь раз. «Спартак» лучший в лиге по числу отборов и перехватов. При этом команда чаще всех бьёт, больше всех забивает и по делу идёт в лидерах.

Оставим за скобками два первых матча, проведенных в условиях неопределенности, и рассмотрим две игры Карреры в качестве полноценного главного тренера. В матчах с «Краснодаром» и «Анжи», несмотря на разный уровень и игровой стиль оппонентов, домашний и гостевой статусы встреч, у «Спартака» прослеживалась единая игровая модель.

В дебютной игре Карреры «Спартак» превзошел соперника, прежде всего, в обороне. Москвичи выиграли 70% верховых единоборств. Подопечные Карреры вдвое чаще шли в отбор и преуспевали в нём. 76% удачных отборов против 59% у гостей и четыре спартаковца в топ-5 по отбору по итогам матча. В результате краснодарцы теряли мяч втрое чаще соперника. При равных показателях по владению мячом, количеству и точности передач игроки «Спартака» в 1,5 раза реже пускались в обводку, зато делали это на 30% эффективнее.

«Спартак» одолел «Краснодар» за счет слаженной командной игры, где каждый был готов подстраховать каждого. Даже обычно склонный брать игру на себя Промес непривычно часто играл на партнеров. Характерно, что дважды дотащив мяч в сольных проходах до штрафной, Квинси затем делился им. При потере мяча «красно-белые» тут же большими силами вступали в отбор, а при попытке «Краснодара» выйти в быструю контратаку – моментально садились за линию мяча всемером-ввосьмером.

Глубоко опускавшийся за мячом Фернандо фактически был третьим защитником при начале атаки, но с более высокой скоростью принятия решений и лучшим претворением их в жизнь. Зато впереди москвичи получили дополнительного игрока для участия в комбинациях накоротке. Зобнин и Промес, сваливаясь в центр, создавали треугольники с Поповым и Зе Луишем, по-прежнему оставляя свободу для подключений крайних защитников. При этом Зе Луишу уже не приходилось постоянно опускаться в глубину поля для помощи партнерам в розыгрыше мяча. Часто ошибавшийся в передачах африканец сосредоточился на своих непосредственных обязанностях – завершении атак. И оформил породистый дубль.

На успех «Спартака» оказало влияние множество факторов. Первый матч под руководством нового тренера команда всегда проводит на эмоциональном подъеме, да и сам Каррера вел себя совсем иначе, получив полновесное назначение. Но главное – наступила успокаивающая игроков определенность с фигурой главного. После молчания на матче с «крылышками» 30-тысячная поддержка «Открытия» звучала особенно мощно и энергично. В составе «Спартака» в этот вечер был 12-й игрок.

У гостей же были объективные проблемы с составом в отсутствие Сигурдссона и Мамаева. Без неистового исландца центр обороны не справился с Зе Луишем, а без Мамаева атака «Краснодара» и лично Смолов резко потеряли в остроте. «Краснодар» по-прежнему неуютно чувствует себя вне родных стен и регулярно теряет очки на выезде. К тому же «быки» банально утратили былой кураж в играх против «красно-белых». После двух звонких оплеух по 0:4 в прошлом сезоне москвичи дважды одолели команду Кононова, сняв проклятье.

Победный матч с «Анжи» позволяет говорить об изменениях более обоснованно. Каррера избрал ту же схему и тех же игроков. Единственным исключением стал выход Джано на позиции под нападающим вместо Попова. Это наименее нагруженный оборонительными функциями игрок, тогда как Зе Луиш участвует в отборе наравне со всеми. Задача плеймейкера постоянно быть свободным. И Джано не раз удавалось оставаться без опеки, правда большая часть его ударов пришлась мимо кассы. Хотя победный гол забил именно грузин.

Модель осталась по-прежнему одновременно сбалансированной и хаотичной. Комбаров явно ходит вперёд чаще Ещенко. Активность Комбарова компенсируется наличием Глушакова. Денис – единственный из всех полузащитников, кто в обоих матчах имел строгую привязку к левой центральной зоне, и был сконцентрирован преимущественно на отборе. Хотя разрушителей в чистом виде в средней линии нет.

Фернандо не привязан к конкретному месту. Он глубоко опускается за мячом и достаточно высоко поднимается, поддерживая атаку. В матче с «Анжи» даже при том, что москвичи пол-тайма отыграли в меньшинстве, бразилец ни разу (!) не ошибся в передаче. 44 паса (включая 7 длинных и 5 обостряющих) отдал Фернандо со 100-процентной точностью. Фактор Фернандо позволил «Спартаку» добавить в общем уровне. Теперь точнее пасуют только признанные лидеры в этом компоненте «Зенит» и «Краснодар».

Свобода хавбека компенсируется наличием в этой зоне Ещенко, который большую часть времени проводит не строго на фланге, а чуть ближе к центру, но достаточно высоко. По сути, при атаке именно он закрывает эту зону и фактически выполняет роль опорного хавбека. После удаления Ещенко на правый фланг обороны сел Зобнин и сыграл без потери качества, пару раз эффектно выйдя из-под прессинга на дриблинге.

Зобнин и Промес располагаются широко, играя крайних хавбеков лишь номинально. Фактически оба – свободные художники и перемещаются по всему фронту атаки, меняясь местами. Схожим образом действует и Зе Луиш. Такая модель довольно энергозатратна, зато позволяет при необходимости создавать численный перевес в нужной зоне и эффективно вступать в отбор при потерях.

В отборе «Спартак» лучший – 18,2 за игру. ЦСКА – 10-й, «Зенит» – 12-й, «Краснодар» – последний. Лучшие «красно-белые» и по перехватам (22,2 за игру). ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» в четверке худших. Правда, ударов по своим воротам наносить москвичи позволяют довольно много. Но здесь уместно вспомнить о дистанции, с которой они наносятся. Один гол «Спартак» пропустил не потому, что Ребров включал режим Лории.

Первый «Спартак» и в атаке. Чаще всех бьет, чаще всех попадает, лучше всех выглядит при обыгрыше один в один. При этом игра впереди перестала замыкаться на Промесе. В роли наконечника может выступить любой, кроме, разве что, Кутепова, который пока нечасто ходит вперёд. Даже Боккетти отмечается регулярно.

Но едва ли не важнее всего этого ментальные изменения. Каррера постоянно держит руку на пульсе игры, буквально живет ею. Он дирижирует перестроениями подопечных на поле. И именно к тренеру летят отметить взятие ворот футболисты. А итальянец старается привить команде дух победителя. Тот самый, спартаковский, который в Москве безуспешно ищут с ухода Олега Романцева. Кто еще погнал бы команду, оставшуюся вдесятером и ведущую в счете, забивать второй?

Поклонники «Спартака» могут в очередной раз начинать верить и надеяться. Насколько оправданы эти ожидания покажет только время. Но сейчас смотреть на игру «красно-белых» действительно приятно. Потому что на поле выходит Команда. И выходит, чтобы побеждать.

Фото: официальный сайт ФК «Спартак», еженедельник «Футбол»