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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Почему Смолову нужно уезжать из России

    21 августа 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о сильных сторонах главной «звезды» России.

    После Евро 2016 стало, очевидно, что количество россиян в зарубежных клубах стремится к нулю. Но всё таки есть в России игрок, который смог бы себя зарекомендовать в Европе с большим успехом. О главных достоинствах в игре Фёдора Смолова, попытаемся разобраться в данной статье.

    Смолов имеет Европейский опыт.

    Самый очевидный факт, ведь Федор уже пытал «счастья» в Европе, но сезон 2010-2011 в «Фейеноорде» сложно назвать успешным (11 матчей и 1 гол в чемпионате Голландии). Хоть это был не самый лучший сезон Смолова, но многие российские игроки даже таким опытом не могут «похвастаться». Плюс Смолов регулярно вызывается в сборную России, что тоже является плюсом, ведь он оттачивает своё мастерство, против сильнейших сборных континента.

    Талант и возраст.

    Смолов раскрылся достаточно поздно, «играя» в футбол, который мы видим, последние два года, но в принципе в запасе у Фёдора еще есть 5-6 лет, где он может покорить не один европейский клуб. Достаточно давно было понятно, что Смолов талантливый футболист, но вот сам талант в полной мере раскрыть долгое время не удавалось. После перехода из Динамо в Урал, Смолов начал показывать игру, которую от него ждали, а в Краснодаре для Фёдора «сошлись все звёзды» и он смог даже превзойти ожидания болельщиков.

    Забивает по 20 мячей за сезон.

    В Европе сейчас дефицит на хороших форвардов, а бомбардиров «кладущих» больше 20 мячей за сезон можно пересчитать на пальцах одной руки. В Англии Кэйн и Агуэро забили около 25 мячей, но у них чемпионат на восемь туров длинней, поэтому достижение Смолова, равноценно достижениям английских голеодоров. Конечно, РФПЛ уступает чемпионату Англии, но и Смолов играет не в Манчестер Сити, а забить двадцать мячей даже в чемпионате России дорогого стоит, но мало того, что Фёдор забивает «пачками» так он ещё умудряется класть шедевры.

    Лидер команды.

    Футболист забивающий 20 мячей за сезон для болельщиков и экспертов автоматически становится лидером команды. А Смолов за столь, короткий отрезок времени от дебютанта Краснодара до лидера команды превратился, буквально за год. В этом сезоне Фёдор уже доказал, что прошлый сезон был не разовой вспышкой, а началом становления «бомбардира», ведь уже за три тура текущего сезона РФПЛ, Смолов забил 5 мячей, такими темпами прошлогоднее достижение, он сможет побыть до зимнего перерыва.

    Заиграет в Европе.

    В том, что Смолов заиграет в Европе практически никто не поспорит, а имея неудачный опыт в чемпионате Голландии, Фёдор стал только сильнее. Конечно, этот сезон Смолов проведет в «Краснодаре», но если он сохранит свою результативность, то следующим летом за Фёдором выстроиться «очередь» из европейских клубов. А Смолову останется сделать правильный «выбор» и радовать российских болельщиков своей игрой, забивая уже в Англии, Испании или Италии, хотя главное не это, а то, что в России, наконец-то появился бомбардир европейского уровня за игрой, которого приятно не только смотреть, но и болеть.

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    Рейтинг: 4.3 Голосов: 23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 22 августа 2016, 21:54

      Смолов не заиграет. Его Черчесов вызвал в сборную, и он уже высоко. Зачем ему бегать ведь других "нет". А за границей ему делать нечего: платить будут в 2-3 раза меньше, а пахать заставят в 2-3 раза больше. Так что, товарищи, зрите в корень. И сборная наша соберется, потусуется, посетят пару баров и наплевать им на нас, болельщиков. Главное-пристроить деньги заработанные "непосильным" хождением по футбольному полю...

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 22 августа 2016, 09:13

      Пусть едет, пробует, почему нет?

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > PassCSKA 22 августа 2016, 09:46

      Потом со второй исколотой рукой вернётся в ЦСКА!

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      Рейтинг: +42

      Lb40 22 августа 2016, 09:08

      Ха-ха-ха!
      Он уже был в Европе,потом,как автор выразился,"клал" по мячу в сезон.
      Все видели,как на ЧЕ все 23 человека наклали,не только Федор.
      Сиди в Краснодаре,может тогда и будет "принципе в запасе у Фёдора еще 5-6 лет".

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 августа 2016, 08:50

      Главное прогрессировать, а не как Кокоша..

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 августа 2016, 21:13

      Не заиграет он в сильной лиге, а в слабее ехать зачем? Его уровень забивать наше дну, и типа таких в Европе...

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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 21 августа 2016, 21:02

      Соглашусь с автором )

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