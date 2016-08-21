Почему Смолову нужно уезжать из России

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о сильных сторонах главной «звезды» России.

После Евро 2016 стало, очевидно, что количество россиян в зарубежных клубах стремится к нулю. Но всё таки есть в России игрок, который смог бы себя зарекомендовать в Европе с большим успехом. О главных достоинствах в игре Фёдора Смолова, попытаемся разобраться в данной статье.

Смолов имеет Европейский опыт.

Самый очевидный факт, ведь Федор уже пытал «счастья» в Европе, но сезон 2010-2011 в «Фейеноорде» сложно назвать успешным (11 матчей и 1 гол в чемпионате Голландии). Хоть это был не самый лучший сезон Смолова, но многие российские игроки даже таким опытом не могут «похвастаться». Плюс Смолов регулярно вызывается в сборную России, что тоже является плюсом, ведь он оттачивает своё мастерство, против сильнейших сборных континента.

Талант и возраст.

Смолов раскрылся достаточно поздно, «играя» в футбол, который мы видим, последние два года, но в принципе в запасе у Фёдора еще есть 5-6 лет, где он может покорить не один европейский клуб. Достаточно давно было понятно, что Смолов талантливый футболист, но вот сам талант в полной мере раскрыть долгое время не удавалось. После перехода из Динамо в Урал, Смолов начал показывать игру, которую от него ждали, а в Краснодаре для Фёдора «сошлись все звёзды» и он смог даже превзойти ожидания болельщиков.

Забивает по 20 мячей за сезон.

В Европе сейчас дефицит на хороших форвардов, а бомбардиров «кладущих» больше 20 мячей за сезон можно пересчитать на пальцах одной руки. В Англии Кэйн и Агуэро забили около 25 мячей, но у них чемпионат на восемь туров длинней, поэтому достижение Смолова, равноценно достижениям английских голеодоров. Конечно, РФПЛ уступает чемпионату Англии, но и Смолов играет не в Манчестер Сити, а забить двадцать мячей даже в чемпионате России дорогого стоит, но мало того, что Фёдор забивает «пачками» так он ещё умудряется класть шедевры.

Лидер команды.

Футболист забивающий 20 мячей за сезон для болельщиков и экспертов автоматически становится лидером команды. А Смолов за столь, короткий отрезок времени от дебютанта Краснодара до лидера команды превратился, буквально за год. В этом сезоне Фёдор уже доказал, что прошлый сезон был не разовой вспышкой, а началом становления «бомбардира», ведь уже за три тура текущего сезона РФПЛ, Смолов забил 5 мячей, такими темпами прошлогоднее достижение, он сможет побыть до зимнего перерыва.

Заиграет в Европе.

В том, что Смолов заиграет в Европе практически никто не поспорит, а имея неудачный опыт в чемпионате Голландии, Фёдор стал только сильнее. Конечно, этот сезон Смолов проведет в «Краснодаре», но если он сохранит свою результативность, то следующим летом за Фёдором выстроиться «очередь» из европейских клубов. А Смолову останется сделать правильный «выбор» и радовать российских болельщиков своей игрой, забивая уже в Англии, Испании или Италии, хотя главное не это, а то, что в России, наконец-то появился бомбардир европейского уровня за игрой, которого приятно не только смотреть, но и болеть.

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