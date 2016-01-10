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    Самая красивая болельщица Парагвая (фото)

    10 января 2016
    Лерин Дайана Франко Стенери
    Лерин Дайана Франко Стенери (исп. Leryn Dahiana Franco Stenery, род. 1 марта 1982, Асунсьон) — парагвайская копьеметательница и фотомодель, двукратная медалистка чемпионата Южной Америки по лёгкой атлетике (2007 и 2011).
    Обладательница национального рекорда Парагвая — 55 м 66 см (5 июня 2011 года, Буэнос-Айрес).
    В 2006 году Лерин заняла вторые места в конкурсах «Мисс Парагвай» и «Мисс Бикини Вселенной»; в 2007 году вышел календарь с фотографиями Лерин работы Мартина Креспо. Часто появляется в журнале Sports Illustrated. В 2011 году снималась для журнала FHM, а в 2012 году — для журнала Maxim.

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