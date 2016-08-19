Почему чемпионат России очень похож на чемпионат Англии?

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о самых главных сходствах чемпионата России и Англии.

Выдумали чемпионат России скучный и неинтересный? Вы здорово ошибались! РФПЛ очень похожа на самый лучший чемпионат, а именно Английскую Премьер Лигу. Главные причины данного утверждения приведены ниже.

Конкуренция за чемпионство.

Английская Премьер Лига имеет самый конкурентный чемпионат в мире, однозначно гегемония «Ювентуса», «ПСЖ» и «Баварии» сделали эти чемпионаты слишком предсказуемыми. А вот АПЛ, наоборот, на этом фоне, слишком непредсказуема: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Лестер», »Тоттенхэм» и даже «Эвертон» все эти команды претендуют на чемпионство в Англии. Приток денег в АПЛ, позволяет делать из середняка крепкую команду, что уже успел доказать Лестер, поэтому «новых» конкурентов в борьбе за чемпионтво можно ожидать в текущем сезоне.

Ситуация в чемпионате России очень похожа на ситуацию в АПЛ, конкурентов в борьбе за чемпионство значительно больше, чем в европейских чемпионатах. «ЦСКА», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и возможно обновлённый «Рубин», когда наберёт форму, такой конкуренции за чемпионство, могут в принципе «позавидовать» испанцы, немцы, французы и даже итальянцы.

Новый тренд. Схема 3-5-2.

Схема 3-5-2 десятилетиями считалась итальянской, но «всё течёт, всё меняется» и достаточно быстро она завоевала чемпионат Англии. «Саутгемптон», «Уотфорд», «Сандерленд», «Вест Хэм», «Челси» (в последних матчах начал применять данную схему), конечно, для Англии это очень большое количество команд, использующих 3-5-2, ведь футбол англичан тесно связан с традициями, а эта схема в Англии практически не использовалась, но «новый тренд» меняет консервативных англичан.

Удивительно, но схема 3-5-2 в России раньше также не пользовалась популярностью, но в последние годы достаточно много клубов (для России) перешли на эту схемы. «Ростов», «Спартак» яркие примеры данных изменений, иногда 3-5-2 использовали: «Зенит», «Уфа», «Динамо», «Урал», «Рубин», а это уже похоже на приверженность новой моде.

Успех аутсайдера.

О чемпионстве «Лестера» в чемпионате Англии сказано и написано достаточно много, поэтому я просто напомню, что аутсайдер удивил весь футбольный мир. Представить победу «Хетафе» в Испании или «Кьево» в Италии, невозможно даже в мыслях, а в Англии чемпионство Лестера – это реальность.

Чемпионат России удивил не меньше, ведь «Ростов» боролся с «ЦСКА» за чемпионство до последнего тура. Успех «Ростова» в принципе сопоставим с чемпионство «Лестера», потому что титул мог взять не богатый «Зенит», а «проблемный» «Ростов», да и прозвище у ростовчан появилось любопытное «русский Лестер».

Провал чемпиона.

Обычно успех аутсайдера совпадает с провалом фаворита, так и получилась в чемпионате России и Англии. Десятое место «Челси» после чемпионства – это самый громкий провал АПЛ за всю историю. А вот третье место «Зенита» по сравнению с «Челси», нет так плохо, но это в принципе не меньший провал. С финансированием «Зенита» и амбициями клуба в последние годы, финиш вне Лиги Чемпионов просто «ужасный» результат для зенитовцев.

Неожиданные вылеты.

Провал «Ньюкасла» и его вылет в Чемпионшип было достаточно сложно предсказать, ведь по составу «сороки» явный середняк, что говорить если: Сиссоко стал лидером французом походу Евро 2016, Вейналдум ушёл на повышение в «Ливерпуль», а Таусенд успел стать лидером «сорок» за полгода и является игроком сборной Англии. Но тренер и руководство «Ньюкасла» провалили начало сезона, а приглашение Бенитеса было уже запоздалым. «Астон Вилла «впервые в истории покинула элитный дивизион Англии, но в принципе по составу они были не слишком сильны, поэтому их вылет стал не таким неожиданным, ка провал «сорок».

В чемпонате России «Динамо» повторило «достижение» «Астон Виллы» впервые покинув высший дивизион. Буквально, недавно «Динамо» радовало громкими трансферами, играло в плей-офф Лиге Европы и играло в красивый футбол. Поэтому такой регресс за два сезона стал неожиданностью для многих да, ставка на молодёжь была рискованной, но всё равно опытных игроков в Динамо хватало, да и по составу конкурентам, они не сильно уступали. Но «случилось то, что случилось» и, к сожалению, клуб с такой именитой клубной историей покинул высший дивизи

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