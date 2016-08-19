Топ-5 звeздных «изгнанников» Гвардиолы.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 5 футболистов, которых Гвардиола «выгнал» из своих клубов.

5. Деку («Барселона»)

До прихода Гвардиолы в «Барселону», португалец был лидером полузащиты каталонцев, но Пеп решил сделать ставку на местных воспитанников клуба Иньесту и Хави. Для Гвардиолы не было авторитетов, поэтому он без тени сомнения расстался с лидером «Барселоны», который возвращал клубу былую славу. После «Барсы» Деку переехал в «Челси», чтобы попытать счастье в чемпионате Англии, но игру которую он демонстрировал в Испании, английский болельщики, так и не увидели. Спад в игре Деку был очевиден, поэтому после Англии португалец перебрался в Бразилию, где в составе «Флуминенсе» стал двухкратным чемпионом Серии А.

4. Роналдиньо («Барселона»)

До прихода Гвардиолы в «Барселону» Роналдиньо был прекрасен и заслуженно выиграл «Золотой Мяч» и Лигу Чемпионов в составе каталонцев. Но постепенно, бразилец стал сдавать, а его игра, заточенная на индивидуальное мастерство не подходила под тактику Гвардиолы. Плюс подрастающий Лионель Месси готов был взять на себя «бремя» лидера в атаке, поэтому Роналдиньо со спокойной душой покинул Каталонию и переехал в итальянский «Милан». В Италии бразилец продолжал восхищать публику своей игрой, но былой стабильности Роналдиньо явно не хватало, а после чемпионства »Милана» в Серии А »наш герой» с чувством выполненного долга решил вернуться в Бразилию.

3. Яя Туре («Барселона»)

Туре «повезло» больше, чем Деку и Роналдиньо, ведь он был молодым и очень перспективным игроком. Туре успел поиграть под руководством Гвардиолы два сезона, использовался на многих позициях, в том числе и центрального защитника. Но когда «подрос» местный воспитанник в лице Серхио Бускетса, Гвардиола легко избавился от Туре, хотя и твердил, что он лидер команды и отпускать его он не желает. Но 35 млн. фунтов оказались важнее Туре, который был продан в «Манчестер Сити» в 2010 году, где выиграл АПЛ и стал лидером команды. После того как стало известно, что Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», болельщики «горожан» начали волноваться за судьбу своего «любимчика», ведь после конфликта Гвардиолы и агента Туре стало понятно - Пеп готов избавиться от Яя ещe раз, но на этот раз он помиловал ивуарийца.

2. Джо Харт («Манчестер Сити»)

А вот первым «изгнанником» Гвардиолы в Манчестере довольно неожиданно для многих стал основной вратарь сборной Англии и «Манчестер Сити» – Джо Харт. Такое развитие событий было сложно предсказать, но Гвардиола сразу усадил в запас Харта и по сути, указал ему на выход без единого шанса. Сложно сказать о мотивах данного решения Гвардиолы, либо тактические задумки (игра ногами Харта вызывает нарекание, а это важнейший элемент в игре вратарей в командах испанца), либо частые ошибки англичанина, а может личностный мотив, но к сожаление для Джо, решение было принято быстро и бесповоротно, поэтому сейчас «первый номер» Англии вынужден спасать ворота «Вэст Хэма».

1. Златан Ибрагимович («Барселона»).

Ибрагимович переходил в «Барселону», чтобы заменить Самуэля Это'О в Каталонии, но солидная денежная компенсация за шведа, стиль его игры и манера поведения вряд ли подходили испанскому наставнику. В «Барселоне» Златан провел всего лишь один сезон, ведь из-за конфликта с Гвардиолой, каталонцы избавились от Ибрагимовича отдав его в аренду, так швед оказался в «Милане». «Барселона» понесла большие денежные потери из-за этого трансфера, но мнение испанца было решающим, поэтому швед не вернулся в «Барселону».

Ибрагимович: «Гвардиола – фантастический тренер. Но как человек он трус. Он не мужчина». Очевидно, Златан был не доволен личностным подходом Пепа и его лояльным отношением к воспитанникам клуба, по сути, Гвардиола вынудил шведа покинуть «Барселону», но от данного трансфера каталонцы понесли лишь большие финансовые потери, ну а Златан просто стал сильнее.

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