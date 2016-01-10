Прогнозы на 10.01.16.

Прогноз Деда Футбола на Серию А и Ла Лигу.

ФРИЗЕНОНЕ-НАПОЛИ.



Фризеноне дома играет в открытый футбол, ного пропускают и много забивают , и большинство этих голов как забитых так и пропущенных приходится на 2й тайм .

Наполи же свои гостевые игры играет очень сузо , за исключение матча с Болоньей. Неаполетанцы в гостях выбирают выжидательную тактику и игру на контратаках и раскачиваются ближе ко 2-му тайму.

Поэтому предположу , что матч будет открытым и многое будет решаться во 2м тайме .

Выбирал долго между двумя ставками , так и не смог определиться , поэтому предложу вам на выбор две ставки, а вы уж сами будете решать какой будете играть.



1) ТБ 2,5 (Кф. 1,55)



2) 2й тайм больше 1-го (Кф. 1,95)

ТОРИНО-ЭМПОЛИ.



Эмполи имеет просто каласальную статистику в играх на выезде , в последних 5-ти матчах они выиграли 3 и 2-ды сыграли в ничью, ни одного поражения + в каждом матче забивают.

Торино напротив - дома играет не очень удачно (2 победы, 2 поражения, 1 ничья) в последних 5-ти играх дома.

Да, то что Туринцы будут дома грызть газон , чтобы победить и подняться с 14 места-это несомненно , но я не хочу идти против статистики.

Поэтому моя ставка.



Х2 (Кф. 1.85)

ИНТЕР-САССУОЛО.



Интер дома за исключением последнего матча с Лацио играет очень хорошо при этом забивая не мало голов+к этому практически не пропускает. Но тут мне кажется будет немножко по другому , Сассуоло -это самая дерзка и беспринципная команда Серии А из середняков , им абсолютно все ровно против кого играть для них нет авторитетов , таких команд в Евопейском футболе для меня две-это Сауссуоло и Хоффенхайм .

Сассуоло забивает практически в каждом выездном матче и в матче с Интером они не поднимут лапки к верху , они будут играть в свой футбол, а он у них естьи поэтому на свой гол они наиграют , ну а то что Интер является фаворитом , тут я не спорю , поэтому выберу очень рисковую ставку.



П1+обе забьют (Кф. 3.6)