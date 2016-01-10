Прогнозы на 10.01.16.

С "Интером" отец ошибся...
ФРИЗЕНОНЕ-НАПОЛИ.
Фризеноне дома играет в открытый футбол, ного пропускают и много забивают , и большинство этих голов как забитых так и пропущенных приходится на 2й тайм .
Наполи же свои гостевые игры играет очень сузо , за исключение матча с Болоньей. Неаполетанцы в гостях выбирают выжидательную тактику и игру на контратаках и раскачиваются ближе ко 2-му тайму.
Поэтому предположу , что матч будет открытым и многое будет решаться во 2м тайме .
Выбирал долго между двумя ставками , так и не смог определиться , поэтому предложу вам на выбор две ставки, а вы уж сами будете решать какой будете играть.
1) ТБ 2,5 (Кф. 1,55)
2) 2й тайм больше 1-го (Кф. 1,95)
ТОРИНО-ЭМПОЛИ.
Эмполи имеет просто каласальную статистику в играх на выезде , в последних 5-ти матчах они выиграли 3 и 2-ды сыграли в ничью, ни одного поражения + в каждом матче забивают.
Торино напротив - дома играет не очень удачно (2 победы, 2 поражения, 1 ничья) в последних 5-ти играх дома.
Да, то что Туринцы будут дома грызть газон , чтобы победить и подняться с 14 места-это несомненно , но я не хочу идти против статистики.
Поэтому моя ставка.
Х2 (Кф. 1.85)
Интер дома за исключением последнего матча с Лацио играет очень хорошо при этом забивая не мало голов+к этому практически не пропускает. Но тут мне кажется будет немножко по другому , Сассуоло -это самая дерзка и беспринципная команда Серии А из середняков , им абсолютно все ровно против кого играть для них нет авторитетов , таких команд в Евопейском футболе для меня две-это Сауссуоло и Хоффенхайм .
Сассуоло забивает практически в каждом выездном матче и в матче с Интером они не поднимут лапки к верху , они будут играть в свой футбол, а он у них естьи поэтому на свой гол они наиграют , ну а то что Интер является фаворитом , тут я не спорю , поэтому выберу очень рисковую ставку.
П1+обе забьют (Кф. 3.6)
Сельта довольно не плохо играет у себя дома (3 победы в 5-ти последних матчах) но вот забивает не очень много и 2 поражения имеет от соперников примерно равных себе-это Валенсия и Атлетик ,так что можно предложить ,что против равных соперников они играют не удачно, и проанализировав статистику выяснилось, что большинство (около 70%)голов они пропускают по 2м тайме.
Со стороны Мадритцев виднеется другая тенденция ,они не плохо играют на выезде и можно сказать выгрызают свои победы в последние 15-20 минут матча .Сопоставив статистику двух команд можно придти к выводу тот что Атлетико должно забивать во втором тайме .
Брать 2й тайм больше 1го не рискну, но дам следующий прогноз.
Гол Атлетико М во 2м тайме . (кф.1.7)
Посмотрев статистику игр Реала Сосьедада дома и Валенсии в гостях тщательно ее изучив,Я пришел к одной очень забавной мысли .
То что Реал Сосьедат очень любит забивать у себя дома кроме матча с Вильяреалом,но его выносим за скобки(уж хорош щас Вильярсал)и так,если они забивают дома то это как правило бывает 2 мяча, но при этом так же стабильно и пропускают.
Что же касается Валенсии,то они из последних 5-ти гостевых матчей,не считая матча с Бараканальда(ну согласитесь это не уровень Валенсии)они забили всего 1 один.Так вот,сопоставив тот факт то что Сосьедад любит забивать дома,а вдруг в этом матче,вдруг еще и забьет Валенсия, то предполагаю что голы в этом матче быть должны их должно быть минимум 2. Поэтому предположу следующую ставку с небольшой подстраховкой.
ТБ 2( КФ. 1.53 )