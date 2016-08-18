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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Жизнь к черту. Чего хотят спартаковские болельщики?

    18 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» размышляет над дальнейшей жизнью московского «Спартака», их болельщиков и руководства.

    В вопросе о главном тренере «Спартака» поставлена финальная точка. Главным тренером назначили Массимо Карреру. Болельщики испытывают двоякие чувства. То ли радоваться назначению Карреры, при котором в двух матчах «Спартак» показывал красивый футбол, то ли огорчаться от того, что не назначили Бердыева, во главе с которым »Спартаку» пророчили скорое чемпионство. Я считаю, что при Каррере игра «Спартака» останется такой же бесшабашной.

    Москвичи могут выиграть у лидеров, но проиграть аутсайдерам. При Бердыеве это, впрочем, было бы также. Но не забываем о том, что Каррера изначально приехал, чтобы заниматься защитой. На ней и нужно акцентировать внимание. Потому что это больная точка «Спартака». При Бердыеве защита была бы отлажена на 100%, но были бы проблемы с позиционной атакой. А вот Каррера показывает, что может играть по-разному. Интересно, почему руководство «Спартака», когда ему прямо показывают, кого нужно назначать тренером, чтобы добыть чемпионство. Назначает совершенно неизвестного российским болельщикам тренера, который приехал помогать Аленичеву. Но безбашенное, не побоюсь этого слова, руководство «Спартака» во главе с Федуном, умудрилось отказать Бердыеву.

    На мой взгляд, нужно было бы соглашаться на все условия Курбана Бекиевича, и надеяться на чемпионство в скором времени. Но что есть, то есть. Сейчас, как обычно, спартаковские болельщики надеются на то, что именно Каррера сможет привести команду к чемпионству. Но после первой же осечки, на него все набросятся, и не дадут проявить себя в полной мере. Это будет логичным продолжением спартаковской истории. Но все равно пожелаем удачи Массимо Каррере. Ему будет очень нелегко.

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 августа 2016, 22:59

      Болельщики ждут, когда "Спартак" начнёт играть в ФНЛ! Вот где футбол для настоящих мужчин!

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