Вратарь Васютин забил гол. Хомуха остался без работы. Как русские играют в Европе

Митрюшкин отдыхает от поражений. Корян вернулся в молодежку. Аршавин снова помогает «Кайрату». Блог «Русские и тут» рассказывает об игре российских легионеров.

«Славия» под руководством Тарханова продолжает оставаться в кризисе. Миранчук принес «Левадии» очередные три очка. Суслов забил первый гол за норвежский «Конгсвингер». Российские легионеры провели очередную продуктивную неделю в Европе.

Светлые будни Аршавина

«Кайрат» ударно начал финальную стадию чемпионата Казахстана. В матче с «Окжетпесом» команда одержала победу (3:1), а в одном из голов принял участие Андрей Аршавин, отметившийся голевой передачей. Его партнер Михаил Бакаев вышел со скамейки на заключительные 20 минут, но в протоколе не отметился. «Кайрат» отстает от лидирующей «Астаны» на семь очков.

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Очередная неудача Митрюшкина

10 пропущенных мячей в четырех стартовых турах чемпионата Швейцарии – не те показатели, на которые рассчитывал Антон Митрюшкин. Потерпев поражение от «Лугано» (1:3), «Сьон» с тремя очками опустился на последнее место в турнирной таблице.

В кубковом матче тренерский штаб решил предоставить отдых почти всем футболистам основы. Митрюшкин тоже остался на скамейке и со стороны наблюдал, как его команда громила «КС Ромонтуа» (6:1).

Васютин оформил голевой дебют

Игроки «Зенита-2» Александр Васютин и Павел Осипов до конца октября будут играть за финский «Лахти». В матче против «ПК-35 Вантаа» (1:1) оба футболиста дебютировали за новую команду. Осипов вступил в игру на 53-й минуте. Голкипер Васютин провел на поле весь матч, а в концовке встречи отметился нерядовым для вратаря достижением. Пойдя в чужую штрафную на подачу стандарта, Васютин головой замкнул навес партнера, сравняв счет.

«Славия» снова проигрывает

Неудачно начала сезон болгарская «Славия», которую тренирует Александр Тарханов. Очередное поражение нанесла коллективу команда «Ботев» (3:2). Нападающий «Славии» Сердер Сердеров отметился в этой встрече забитым мячом, а его партнер по атаке Евгений Тюкалов отыграл 56 минут.

«Рига» уволила Хомуху

Работа в Латвии для бывшего наставника юношеской и молодежной сборной России подошла к концу. Четыре месяца назад Хомуха возглавил клуб «Рига», но теперь соглашение аннулировали по обоюдному согласию. «Рига» занимает в чемпионате страны шестое место из восьми команд, имея в активе всего четыре победы.

Корян феерит в молодежке

В матче первого тура стартовавшего чемпионата Голландии Аршак Корян дебютировал за основную команду «Витесса». Но затем в клубе приняли решение на время вернуть полузащитника в молодежку. В матче с командой «Линден» Аршак вышел на позиции «десятки» и забил гол. Правда, очков коллективу это не принесло. «Витесс» уступил сопернику со счетом 1:2.

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Как дела у остальных

Свой 11-й гол в сезоне забил полузащитник «Левадии» Антон Миранчук. Реализованный им пенальти помог «Левадии» одержать победу над командой «Таммека» (2:1). Коллектив продолжает преследовать лидирующий в чемпионате «Инфонет», от которого отстает на два очка.

Джамалдин Ходжаниязов, играющий в датском «Орхусе» на позиции левого защитника, помог своей команде отстоять нулевую ничью с командой «Люнгбю». В таблице чемпионата Дании «Орхус» пока расположился на седьмом месте, набрав восемь очков в пяти встречах.

Роман Нойштедтер готовится к началу турецкого сезона в составе «Фенербахче». Для начала его команде предстоит встретиться с «Грассхоппером» в Лиге Европы, а уже в воскресенье сыграть с «Истанбулом». Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Нойштедтера на товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

«Слован» уступил «Злину» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Чехии. В этой игре на поле в составе «Слована» вышли сразу два россиянина – Николай Комличенко и Илья Кубышкин. Оба игрока запомнились лишь желтыми карточками.

Защитник «Конгсвингера» Кирилл Суслов забил первый гол за норвежскую команду. Это случилось во встрече против «Брюне». Матч завершился со счетом 1:1.

Голкипер «Раднички Ниш» Иван Коновалов пропустил три мяча в матче с «Црвеной Звездой» (0:3). Его команда занимает в чемпионате Сербии девятую строчку, расположившись по соседству со «Спартаком», возглавляемым Андреем Чернышовым.

Нападающий Константин Базелюк, арендованный у ЦСКА португальским «Эшторилом», дебютировал за новый клуб. На 69-й минуте матча против «Фейренше» нападающий вышел на замену. «Эшторил» проиграл со счетом 0:2.

Трансферные новости и слухи

На одного россиянина в большой Европе стало больше. ЦСКА продал защитника Вячеслава Караваева в пражскую «Спарту». О сумме трансфера ничего не сообщается, но известно, что Вячеслав подписал четырехлетний контракт, а в ближайшие три трансферных окна у армейцев будет право обратного выкупа футболиста. Предыдущие два сезона Караваев тоже провел в Чехии, где выступал на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».

Хорватский «Хайдук» может арендовать у «Зенита» форварда Алексея Гасилина. В прошлом сезоне Гасилин уже выступал в Европе за дублирующий состав «Шальке». Сейчас Гасилин играет за «Зенит-2», отметившись пятью забитыми мячами в семи матчах ФНЛ.

Российский голкипер «Фиорентины» Артем Макаров будет отдан в аренду. Нашим вратарем интересуются команды «Анконе» и «Таранто», выступающие в Серии С и Лиге Про, соответственно. В прошлом сезоне Макаров провел за молодежную команду «Фиорентины» 30 матчей, пропустив в них 38 мячей.

Бывший защитник «Ростова» Тимофей Маргасов продолжает искать варианты в Европе. Игроком обороны интересуется турецкий «Трабзонспор», с которым представители Маргасова уже ведут переговоры. Продлевать контракт с «Ростовом» Тимофей не захотел.

На просмотре в «Мальорке» находится нападающий «Зенита» Егор Денисов. Этому форварду 18 лет. Он является воспитанником петербуржского клуба, где выступал за молодежную команду.

Томас Рукас вернулся в «Лейрию». Предыдущий сезон футболист провел во второй команде «Спортинга».

Полузащитник Юрий Гонци сменил «Мантову» на «Альбинолеффе». Команда выступает в итальянской Лиге Про.

Фото: sparta.cz, fclevadia.ee