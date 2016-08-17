Почему Гётце принял правильное решение, вернувшись в Боруссию Д.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных причинах перехода Марио Гётце в Дортмунд.

То о чём говорили всё Евро 2016 случилось, Марио Гётце – игрок Боруссии Д. Возвращение обратно в Боруссию многие болельщики восприняли не слишком радостно, ведь Марио покинул Дортмунд на пике своей карьеры и Боруссии. Уже сегодня в матче за Суперкубок Германии против Баварии, Гётце будет противостоять своему бывшему клубу и постарается доказать, что его уход – это ошибка Баварии. Хотя до этого ошибку сделал сам Марио, покинув Дортмунд, и теперь уже он должен искупить перед болельщиками этот «промах».

Мотивы ухода из Боруссии в Баварию.

Марио уходя из Боруссии в Баварию, мотивировал такой поворот в своей карьере, мечтой выиграть Лигу Чемпионов и возможностью поработать с одним из лучших тренеров в мире – Пепом Гвардиолой. Марио провёл в Бундеслиге за три года в составе Баварии 73 матча, практически половину из которых, он выходил со скамейки, Гётце отчаялся бороться за место в составе Баварии, ведь Левандовски, Мюллер, Коста и Коман уступать своё место в старте не будут. А проблемы со здоровьем Марио, слишком сильно повлияли на его положение в Баварии, после выздоровления в конце прошлого сезона Марио понял, что на него уже не рассчитывают, не только в этом сезоне, но и в целом места в составе Чемпионов Германии для него уже нет.

Успехи в Баварии.

За три года Марио Гётце выиграл 3 Чемпионата Германии, два кубка Германии и даже успел со сборной выиграть Чемпионат Мира (забив решающий мяч в финале). Но Лига Чемпионов не покорилась ни Гвардиоле, ни Марио Гётце, хотя Боруссия за это время даже такими успехами похвастаться не может, а одно время шла на вылет в Бундеслиге ,поэтому с точки зрения трофеев Гётце сделал правильный выбор.

Гетце выбрал самый сложный вариант.

Очевидно, ещё один сезон в Баварии как игрок скамейки или ротации Гетце провести не хотел, поэтому вариантов перехода у Марио было два: возвращение в Боруссию или переезд в Англию к хорошо знакомому тренеру, а именно Клоппу. Позитив можно найти в каждом варианте, но Лига Чемпионов и хорошо знакомая обстановка, перевесили более высокий оклад и личность Юргена Клоппа. Хотя враждебность болельщиков будет долго присутствовать на домашних матчах Боруссии, но на данный момент Дортмунд значительно опережает в своём развитии Ливерпуль, поэтому очевидно, Марио сделал правильный выбор.

Отличная замена Мхитаряна.

Менеджмент Дортмунда снова сработал на отлично, подписав за «смешную» сумму Чемпиона Мира – Марио Гётце. Ведь после ухода Мхитаряна, Боруссии был необходим топ-футболист на место «десятки» с опытом игры в Бундеслиги и по возможности, сумевший быстро адаптироваться к игре Дортмунда. Марио Гётце сочетает в себе все эти факторы, плюс Марио набрался опыта и готов снова дирижировать атаками Боруссии Д, а руководство клуба снова в «плюсе», как в финансовом так и в игровом плане.

Место в старте и «новый» лидер Боруссии Д.

Конечно, Гётце очевидная замена Мхитаряну, поэтомуза место в основе ему переживать не стоит. В последнем сезоне в Баварии Марио утратил чувство «важности» для клуба, а не стабильные выходы в основе, обусловлены не только травмами Гётце, но и потерей доверия со стороны тренера. В Боруссии, очевидно, Марио получит доверие и снова станет игроком старта, но и впоследствии, лидер не только атак Дортмунда, ну команды в целом. Уход бывших лидеров Боруссии: Гюндогана, Хуммельса и Мхитаряна сыграют «на руку» Гётце, теперь он может занять не только «нишу» лидера клуба, но и возможно, он сможет стать капитаном Боруссии.

Гётце может привести Боруссию к Чемпионству.

Да о таких перспективах говорить рано, но Боруссия продолжает подписывать сформировавшихся и молодых звёзд Гётце, Шюррле, Дембеле, Бартра. Хотя потери Боруссии значительны: капитан Хуммельс, «мотор» атак Мхитарян, травматичный Гюндоган все эти игроки были важными «элементами» Дотмунда в последние годы. Но текущее трансферное окно и работа Тухеля принесли достаточно перспективные «плоды». Атака Боруссии Дортмунд в лице: Обамеянг,а Ройса, Шюррле и Гётце выглядит великолепно, а борьбу за трофей подопечные Тухеля ведут, по сути только с Баварией. Провал или ошибки одной «лишь» Баварии, могут принести титул Боруссии и кто знает, может возвращение Гётце, совпадёт с провалом баварцев и трофей наконец-то прибудет в Дортмунд.

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