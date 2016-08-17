Бердыев в пустыне, Мамаев на горохе. Главные события вторника

Автор блога «Бескрайний нападающий» делится своим взглядом на важнейшие события минувшего дня. Матч «Ростова» в ЛЧ, Каррера в «Спартаке», список Черчесова и другие темы.

Коллега Георгий Черданцев уверен, что Сослан Джанаев отразил пять тысяч ударов за матч ввиду того, что парня сильно вдохновил вызов в сборную. Сложно сказать... Наверное, если бы вашего покорного слугу приглашали на эфиры «Матч-ТВ», тексты этого блога тоже стали бы намного лучше...

Но увы, вам остается лишь терпеть. Или приглашать.

Тема 1. Заявка Черчесова

Действительно, в сборную наконец-таки вызваны игроки «Ростова». Коренной вопрос по ним (в частности, по Новосельцеву) состоял в том, что в клубе они играют в пять защитников.

Но ведь забавно: новая сборная, в которой ко всему прочему нет Игнашевича – почему кто-то считает, что она по умолчанию будет играть оборонительной четверкой? Например, на предмет Нойштедтера тренер высказался четко: немец сыграет в защите. А игроков там, если не обманывает глаз, вполне достаточно и без него. Чем тогда нереалистична тройка, скажем, Новосельцев-Березуцкий-Нойштедтер?

Да и вообще у нас уже половина лиги думает, что копирует сборную Италии, и потенциальные защитники для Черчесова есть не только на Черноземье, но даже и за Уралом.

Следующий вопрос – по футболистам, не вызванным из «Спартака». Прежде чем искать масонский след, положа руку на сердце, признайтесь: неужели не заметно, что в этой заявке место опорного полузащитника, фактически, вакантно? Это место для Глушакова, и никак иначе. Да, есть Газинский, но он и в клубе играет только тогда, когда Шарль Каборе машет ручкой с трибуны. Есть Тарасов, но у него намечается добротная карьера в поп-музыке, а в футболе он все-таки второй номер за Глушаковым.

Ну и, наконец, Романа Емельянова вы не знаете в лицо.

С Дмитрием Комбаровым ситуация обратная. У нас не так плохо с левыми защитниками, чтобы ставить туда человека с оборонительными умениями тумбочки (атакующие не берем, хотя на старте сезона Дмитрий играет прилично). Вон, в ЦСКА левых защитников даже три. И все как один неподражаемы, судя по тому, что Караваева так лихо сдают в утиль...

Если же серьезно, то по-настоящему непонятно лишь отсутствие Ещенко. Впрочем, как было показано, это уже частный вопрос, а не свидетельство нелюбви тренера Ч. к ромбикам.

Тема 2. Профессионализм «Спорт-экспресса»

Вообще анекдот про то, как «СЭ» позвонил футболисту по фамилии Мамаев и спросил, почему фамилия сия не представлена в списке Черчесова – наверное, более интересная вещь, чем даже сам список. Список выйдет на поле только через две недели, а коллеги порадовали сразу и наповал.

В выходные вышеозначенный Игрок пропустил матч чемпионата России по травме, что не могло не быть известно доблестному изданию. Но если имя Игрока до сих пор взрывает заголовки, а телефон игрока до сих пор есть в базе «Спорт-экспресса» – так почему бы и не позвонить?

Теперь с этой лихой подачи все остальные спортивные СМИ (а неспортивные тем более – даже, прости Господи, TJournal) попытались двинуть идею о том, что Станислав Саламович не любит Мамаева и прописывает ему три дня без сладкого. Что совершенно не красит ни тренера, ни игрока, ни СМИ.

А Черчесов в интервью красит себя сам, срезая историю про Мамаева и Кокорина под корень, в результате чего журналисты на дурацкий вопрос получают дурацкий ответ вроде «Лещ, конечно, прекрасная вещь, но есть вещи и лучше леща».

Он понимает в пиаре, он хочет позитив вокруг сборной, а если даже вы подглядите, как Мамаев стоит на горохе – так это не ваше дело.

Тема 3. Каррера – главный тренер «Спартака»

Тут и говорить не о чем. Теория была разработана. Причем и про Курбана Бекиевича тоже.

Тема 4. «Аякс» – «Ростов»

А тем временем туркменский тренер [Дмитрий Кириченко] продолжает триумфальный путь в Лигу чемпионов, и Лига чемпионов благоволит ему все больше – иначе и не объяснить, почему дистрофичному, рассыпающемуся на ветру клубу продолжает так, тьфу-тьфу-тьфу, фартить. Все же тренерский гений [Дмитрия Кириченко] – это одно, а второе кряду сверхдальнее попадание Нобоа – это другое.

Впрочем, напрасно коллега Дзичковский ругает «Аякс» за неготовность к матчу и за то, что парни заранее не посмотрели кино про «Андерлехт». Многие пытались победить [Дмитрия Кириченко]. И «Барселона», и «Атлетико», и ЦСКА, и «Зенит». Когда гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Но когда гора играет с командами [Дмитрия Кириченко], гору никто ни о чем не спрашивает. Особенно если гора, не дай ей Бог, еще и пропускает первой.

Другое дело, что по ходу игры «Аякс» порядочно возил нас калачевыми об пол, гацканами об стену. Что говорить, пацанам хоть и по 13 лет, но бегают они как олимпийские спринтеры.

И вот тут бы «Ростову» выдернуть пару свежих джентльменов со скамейки запасных, да только [Дмитрий Кириченко] бросает туда взгляд, а там – пустынно.

Хоть настоящего Кириченко выпускай...

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