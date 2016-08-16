Почему перемены в сборной приведут к лучшему

Сегодня главный тренер сборной России огласил состав на товарищеские матчи в конце августа.

Большие перемены в сборной России ждут нас. На 2/3, по сравнению с ЕВРО 2016, Черчесов обновил состав. И есть у меня такое чувство, что эти изменения к лучшему.

Вратари

Место Акинфеева непоколебимо, но запасные вратари поменялись. Если раньше Лодыгин был твердым вторым номером, то теперь конкуренцию Игорю Акинфееву будут составлять Станислав Крицюк и Сослан Джанаев. И здесь я не вижу ничего удивительного. Эти вратари проявили себя в прошлом сезоне, и заслужили вызов в сборную.

Защитники

Здесь кардинальные изменения везде. На правом фланге вместо Смольникова будет действовать Марио Фернандес или Роман Шишкин. В центре все же остался Василий Березуцкий, но теперь у него будет большая конкуренция. Роман Нойштедтер снова постарается проявить себя, но уже на своей любимой позиции в центре защиты. Также закрепиться в основе постараются Иван Новосельцев, Андрей Семенов, Илья Кутепов. На левом фланге тоже большая конкуренция. Нету здесь больше ни Дмитрия Комбарова, ни Георгия Щенникова. Зато есть Юрий Жирков, восстановившийся от травмы, а также неожиданно вызванный в сборную Сергей Петров. И серебряный призер прошлого сезона Федор Кудряшов. Вся защита терпит большие изменения. И это правильно, потому что такая защита, какая была в матче с Уэльсом, нам не нужна. Надеюсь, что Черчесов сможет выстроить этих игроков, и наша защита наконец-то будет непроходимой и надежной.

Полузащитники

И здесь большие изменения. Но у меня возникло несколько вопросов именно с полузащитой. Почему не вызвали Черышева? Возможно он еще не до конца восстановился от травмы, но этот игрок нам точно должен помочь на домашнем ЧМ. Странно, что Станислав Саламович не вызвал Головина. Да, на ЕВРО 2016 у него не получилось, но это только начало карьеры. Это ценный опыт, а игрок он совсем неплохой. Отмечу неожиданный для меня вызов в сборную Юрия Газинского, Романа Зобнина и Максима Канунникова. Но главные козыри сборной России остались – это, конечно, Алан Дзагоев и Олег Шатов. Я думаю, именно на этих игроках должна строиться игра в полузащите. Ну и, конечно, нельзя не отметить вызов молодого перспективного Миранчука. Игрок уже показывал на что способен и заслуженно получил вызов в сборную. И мне кажется, что Миранчук проявит себя в сборной с наилучшей стороны.

Нападающие

Ну по мне, здесь все логично. Пока непонятно, что с Дзюбой, ведь он восстанавливается от травмы, и скорее всего на товарищеских играх не проявит себя с лучшей стороны. А вот Федор Смолов снова феерит в РФПЛ. 5 голов за 3 тура что-то невероятное. Федор в отличной форме, и я считаю, что на ЕВРО 2016 он не проявил себя только потому что играл не на своей позиции. Я думаю, Смолов проявит себя на позиции центрфорварда в сборной и забьет не один десяток мячей. Также отмечу вызов Дмитрия Полоза. Нападающий показал себя с хорошей стороны в прошлом сезоне, и заслужил вызов, посмотрим, как он проявит себя в сборной России.

Итог

Сборная меняется, и игра должна меняться. Будем надеяться, что все это к лучшему. Еще есть 2 года до начала домашнего Чемпионата мира, и нужно создать такую сборную, за которую будет не стыдно. И я считаю, Черчесов сделает все, чтобы создать лучшую сборную России.