Им и дома хорошо!

Август, пора старта ведущих европейских чемпионатов, где к сожалению, мы не увидим отечественных футболистов, за исключением одного. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» рассуждает, а кто из Россиян мог бы сейчас радовать нас на полях Европы.

Предисловие

Стартует новый европейский сезон, и единственным русским футболистом в одном из ведущих чемпионатов является Денис Черышев в Примере. Нойштедтера в расчет не берем, все же он с натяжкой наш, тем более переехал играть в Турцию. В этой статье, я не буду много писать почему не перешел каждый футболист, причины во многом и так понятны, и их завышенная цена, и чрезмерные контрактные аппетиты, да и не слишком большое желание и стремление развиваться, зачем, когда дома у тебя место в основе и деньги которые в Европе никто в здравом уме, футболистам такого уровня платить не будет. Просто попробуем пофантазировать и порассуждать, а кто же может и мог поиграть в Европе, поехали:

Игорь Акинфеев

Клуб:»ЦСКА»

Позиция: вратарь

Возраст: 30 лет

Цена на Transfermarkt: 14 млн евро

Куда только не сватали бессменного вратаря нашей сборной последних лет. В списках каких только европейских клубов он не значился, от мадридского «Реала» до лондонского «Арсенала». Но до перехода дело так и не дошло. Акинфеев отличный вратарь, он не раз это доказывал, но к сожалению сейчас о трансфере куда-либо, наверное говорить уже не приходится. Ему тридцать, он допустил уже не мало ляпов, при всем уважении к нему. Конечно возраст для вратаря нормальный, чуть выше среднего, но объективно Игорю проще доигрывать в ЦСКА, где он лидер, опора клуба, а гнаться за котом в мешке, уже поздновато. А ведь раньше, было можно, очень перспективный, прыгучий, с отменной реакцией вратарь, мог пригодится в сильнейших клубах мира сего. На мой взгляд, Акинфеев в какой то момент перестал расти, а в последствии даже немного деградировал и виной тому наш чемпионат, то, что он в нем остался. Но если отвечать на вопрос, мог ли он сейчас блистать в Европе, ответ очевиден – да!

Алан Дзагоев

Клуб: «ЦСКА»

Позиция: полузащитник

Возраст: 26 лет

Цена на Transfermarkt: 13.600 млн евро

Алана сватали во многие клубы ведущих европейских лиг, поговаривали о предметном интересе «Севильи», «Манчестер юнайтед» и многих других. Ну а как еще, ведь полузащитник «ЦСКА» еще в молодые годы начал обращать на себя внимание скаутов, быстрый, напористый, с высокой культурой паса, хлестким ударом игрок, мог бы пригодится любой команде. После того как Дзагоев зарекомендовал себя неплохими матчами в Лиге чемпионов за клуб, и Чемпионате Европы 2012 за сборную, где забил три мяча на групповом этапе, казалось его переход неизбежен, и интерес ведь был. Но как это обычно бывает в нашей стране, не сложилось, то ли сам побоялся, то ли слишком много за него просили, кто знает. Сейчас ему 26, слухи поутихли, но Дзагоев остается игроком хорошего уровня и все в его руках, единственное, что ему всегда мешало, вспыльчивость. Заиграть в достойном европейском чемпионате, Дзагоеву по силам до сих пор, но стремится ли он к этому, знает лишь он сам.

Олег Шатов

Клуб: «Зенит»

Позиция: Атакующий полузащитник

Возраст: 26 лет

Цена на Transfermarkt: 10.200 млн евро

В прошлом году году появилась информация, о предметном интересе к Шатову, со стороны «Боруссии» из Дортмунда. В итоге до перехода дело как обычно не дошло, и «Зенит» не слишком хотел отпускать одного из своих лидеров с русским паспортом, да и немецкий клуб не привык отдавать за трансферы баснословные деньги. Немного жаль, потому как, по моему мнению, шустрый, целеустремленный Олег вполне мог вписаться в игру «Боруссии», которая любит проводить быстрые атаки. А главное в Дортмунде, могли раскрыть потенциал Шатова и вывести на новый уровень. Так или иначе, Шатову еще 26 лет, и все в его карьере может случится, хотя после неудачного ЧЕ 2016, особого интереса к нему как и к остальным игрокам нашей сборной, нет. Хотя заиграть Олегу в топовом чемпионате, по силам.

Александр Кокорин

Клуб: «Зенит»

Позиция: нападающий

Возраст: 25 лет

Цена на Transfermarkt: 4.250 млн евро

Талант Кокорина очень высоко ценил Фабио Капелло и не только он. Очень долго говорили про интерес к Александру со стороны лондонского «Арсенала», недавно прошла информация, о том, что его хотел приобрести «Монако». Думаю раз уж Арсен Венгер лично хотел видеть парня у себя в «Арсенале», в игроке сборной России действительно, что то есть. Правда с тем как Кокорин играет сейчас за «Зенит», то что он смог бы показать себя в Лондоне вызывает большие сомнения, даже его трансферная цена на авторитетном немецком сайте заметно упала, так же виной конечно и ЧЕ и прочие после Евро события. Тем не менее Александр самый молодой из нашего списка и у него еще есть время, другое дело, что ему нужно работать над собой, да и стаким окладом, нужна ли ему, эта Европа.

Федор Смолов

Клуб: «Краснодар»

Позиция: нападающий

Возраст: 26 лет

Цена на Transfermarkt: 5. 950 млн евро

Не так давно, Федором интересовался римский «Лацио», проявляла интерес «Севилья». Стоило ли Смолову уходить, большой вопрос, ведь он действительно нашел свою команду, в которой часто и много забивает. Все как обычно зависит от того, что сам хочет футболист, попытаться выйти на принципиально новый уровень в чемпионате другого уровня, или остаться на хорошем контракте в России и показывать себя в еврокубках. Смолову 26, и думаю нападающий, способный решить даже полумомент, мог бы очень пригодиться многим европейским клубам.

Павел Мамаев

Клуб: «Краснодар»

Позиция: полузащитник

Возраст: 27 лет

Цена на Transfermarkt: 8.500 млн евро

Про интерес к Мамаеву именно со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов давно не слышно. По России интереса хватает. Но если пофантазировать, смог бы Павел заиграть в Европе, думаю да, центральный полузащитник обладает неплохим пасом и не только. Главное поменьше пафоса и побольше работы на поле, что бы не дождаться «.... в комментариях».

Артем Дзюба

Клуб: «Зенит»

Позиция: нападающий

Возраст: 27

Цена на Transfermarkt: 6.800 млн евро

Поговаривали об интересе к Артему со стороны ряда английских клубов и не только. Коренастый Дзюба, умеющий сыграть на втором этаже, побороться, потолкаться, вполне мог вписаться в одну из команд английской Премьер-лиги. Дзюба неплохо зарекомендовал себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Уефа, где на групповом этапе наколотил 7 мячей, хотя конечно львиная доля его успеха принадлежит Халку. Иногда Артем смотрится неказисто, он медленный, но побороться на европейских полях мог и может.

Итог

Конечно отечественный футбол находится далеко не в самом лучшем состоянии. И футболиста, который с ходу способен вписаться в игру одного из европейских грандов, у нас на данный момент нет. Но заиграть в европейском середняке, некоторым, как я считаю, вполне по силам. Так же по моему убеждению, профессионально расти, можно лишь в условиях конкуренции и постоянно играя с более сильными соперниками. Из этого списка, маловероятно, что кто окажется в итоге в Европе и очень жаль. Зачем им уезжать? У них здесь прекрасные условия, а там ведь придется бороться, доказывать. Но кто во всем этом виноват, система, или сами игроки, уже совсем другая история.

В этой статье приведены лишь семь футболистов, я брал игроков лишь действующих, и тех кому не больше 30, в нем вполне могли оказаться Смольников, Глушаков и т.д. А кто по вашему мнению мог бы заиграть в Европе, пишите в комментариях.