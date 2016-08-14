Очаровательная жена Жерара Пике

Пике вместе с «Барселоной» готовится к матчу за Суперкубок Испании, а блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную певицу Шакиру, которая поддерживает центрального защитника.

В первую очередь хочется отметить, что Шакира старше Жерара на 10 лет, но это на них никак не влияет. И они очень счастливы вместе. Пара воспитывает двоих сыновей Милана (2013) и Сашу (2015).

Вашему вниманию Instagram Шакиры.

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Авг 11 2016 в 7:36 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Июл 7 2016 в 10:28 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Июн 29 2016 в 9:08 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Июн 19 2016 в 1:37 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Май 28 2016 в 4:23 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Май 18 2016 в 3:12 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Апр 13 2016 в 12:27 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Апр 7 2016 в 10:11 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Мар 30 2016 в 8:04 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Фев 21 2016 в 11:41 PST

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Фев 18 2016 в 8:52 PST

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Янв 28 2016 в 9:41 PST

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Окт 31 2015 в 8:10 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Июл 12 2015 в 12:43 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Май 30 2015 в 4:00 PDT