Очаровательная жена Жерара Пике

Пике вместе с «Барселоной» готовится к матчу за Суперкубок Испании, а блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную певицу Шакиру, которая поддерживает центрального защитника.
В первую очередь хочется отметить, что Шакира старше Жерара на 10 лет, но это на них никак не влияет. И они очень счастливы вместе. Пара воспитывает двоих сыновей Милана (2013) и Сашу (2015).
Вашему вниманию Instagram Шакиры.
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
text
Фото опубликовано Shakira (@shakira)
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