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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Очаровательная жена Жерара Пике

    14 августа 2016
    Пике вместе с «Барселоной» готовится к матчу за Суперкубок Испании, а блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную певицу Шакиру, которая поддерживает центрального защитника.

    В первую очередь хочется отметить, что Шакира старше Жерара на 10 лет, но это на них никак не влияет. И они очень счастливы вместе. Пара воспитывает двоих сыновей Милана (2013) и Сашу (2015).

    Вашему вниманию Instagram Шакиры.

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    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    text

    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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