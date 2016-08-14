Лем против Стругацких. Почему «Лестеру» будет очень тяжело

Блог «Бескрайний нападающий» – о первом матче сезона в АПЛ, словах Раньери и чемпионском «Халл Сити».

Пока ваш Таски снова портачит в обороне, чемпион Англии «Лестер» начинает сезон с двух поражений по 1:2.

И все-таки непонятно, зачем Клаудио Раньери, человек остроумный, бросил эту фразу про инопланетян... Понятно, подо что он стелет соломку: мы, «Лестер», не становимся хуже, но меняется ландшафт: вот Гвардиола, вот Моур, вот Конте, вот Клопп.

Однако дух победителей еще едва сформировался в этой команде, а без амбиций никак нельзя, без амбиций есть риск однажды проснуться игроком «Амкара», на четвертом десятке отстаивающим место в Премьер-лиге, или тренером, которого сватали в «Челси», а он трижды подряд проваливает группу Лиги чемпионов и чуть не цитирует Чапаева: «Пронесло – закуривай, ребята!». В общем, так нельзя.

Раньери все же вряд ли чувствует себя мелкой птахой в океане сансары. Ну, слишком много человек повидал, со слишком сильными командами успел поработать – в таких коллективах о задачах на сезон говорят не иначе как «это и есть хваленое небо?». А потому он, наверное, все-таки шутит, трезво оценивая чувство юмора своих подопечных.

В конце концов, мы же в точности не знаем, как Раньери трактует теорию инопланетного контакта. Может, он изучал книги Станислава Лема и настроен крайне пессимистично, а вдруг наоборот? Вдруг Клаудио придерживается позиций голливудской фантастики и ждет в гости зеленых людей о восьми конечностях? Может, он рассчитывает к концу сезона заменить Шмейхеля на пару таких – потому и готовит нас не к провалу своей команды, а к триумфу?

Энивей, сегодня парни играли первый тур, и забавнее всего то, что «Халл» победил абсолютно в стиле прошлогоднего «Лестера». Чисто физиологически это был точь-в-точь «Лестер» с его компактностью, губернским куражом и невербальными цитатами из Сергея Светлакова времен «Прожекторперисхилтон».

Но!

Мы же понимаем, что один матч – это один матч, а дистанция – это дистанция. У «Халла», как говорят, 13 игроков в заявке – будьте готовы к тому, что завтра и вам могут позвонить из офиса клуба с предложением приехать и залатать дыру. Короче говоря, «Халл» не будет чемпионом, даже если на Землю припрется реальный Олаф Андварафорс из повести Стругацких.

Но ведь он, «Халл», играл сегодня так, как три месяца назад играл чемпион Англии. В чем тогда феномен чемпионства?

А в психологии. Разумеется, не только, но в ней – непременно.

Именно поэтому прогноз на нынешний сезон «Лестера» может звучать так: если раньше они выдавливали победы, то теперь будут вымучивать. И при той же игре рискуют уже не добирать многие очки, как это случилось, например, сегодня.

В этом смысле слова Раньери все-таки пришли не вовремя.

P.S. Весь день, не сдерживаясь, пою торжественные песни в честь Юрия Розанова. Посылаю культурный вопль в адрес маэстро – сегодня он был в такой форме, что мог бы заменить Варди в перерыве – и «Лестер» вытащил бы игру.

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