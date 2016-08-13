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    Чемпионат Англии 2016-17 / Championship / 2-й тур / Уиган Атлетик – Блэкберн Роверс

    13 августа 2016
    Описание: 13 августа 2016, суббота. 17:00 МСК. 2-й тур. Стадион: DW (Уиган, Англия) , 12 216 зрителей (49 % при вместимости 25 135). Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия) ; Ассистент: Дэниел Кук (Англия) ; Ассистент: Мэттью Уилкс (Англия) ;

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