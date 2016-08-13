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    Чемпионат Англии 2016-17 / Championship / 1-й тур / Куинз Парк Рейнджерс – Лидс Юнайтед

    13 августа 2016
    Описание: 07 августа 2016, воскресенье. 14:00 МСК.1-й тур. Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия) , 16 764 зрителя (91 % при вместимости 18 360). Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия) ; Ассистент: Стив Мередит (Англия)

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