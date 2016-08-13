«Лестер», «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» – кто выиграет чемпионат Англии?

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных фаворитах на чемпионство в Англии.

Лестер Сити

Прошлогодний результат: 1-е место

Пришли: п. Менди (Ницца), в. Цилер (Ганновер), з. Беналуан (Фиорентина), н. Муса (ЦСКА), п. Капустка (Краковия), з. Эрнандес (Спортинг Хихон),.

Ушли: н. Крамарич (Хоффенхайм, Германия,), п. Хаммонд (Шеффилд Юнайтед), з. Кончески (Джиллингем), п. Уотсон (Барнет), н. Блиф (Мазервелл), в. Шварцер и в. Мэддисон (свободные агенты), п. Канте (Челси).

Вероятность победы в АПЛ: 30 %.

Сенсация прошлого сезона АПЛ и всего Европейского футбола – Лестер, провёл хорошее трансферное окно, где главной потерей «лис» стал Канте. Заменить француза призван Менди, который очень похож по игре на ушедшего Канте. Цилер, Эрнандес, Муса и Капустка усилят состав и добавят конкуренции основным игрокам Лестера. Раньери уже назвал главную цель «лис» на текущей сезон – это планка в 40 очков набранных в чемпионате Англии. Конечно, Раньери снова лукавит, но однозначно в этом сезоне Лестер будет бороться за еврокубки, ведь Лига Чемпионов будет отбирать много сил у «лис», а усиленные конкуренты не подпустят Лестер к борьбе за чемпионство, место в Лиге Европы и выход из группы в ЛЧ будет отличным сезоном для Лестера.

Арсенал

Прошлогодний результат: 2-е место

Пришли: Джака (Боруссия М), Холдинг (Болтон), Асано (Санфречче Хиросима).

Ушли: Фламини (свободный агент), Росицки (свободный агент), Артета (завершил карьеру), Веллингтон Силва (Флуминенсе), Хейден (Ньюкасл).

Вероятность победы в АПЛ: 50 %.

Арсенал быстро усилил полузащиту, подписав лидера Боруссии М Джаку, но дальнейшее усиление продолжилось лишь молодёжью (Холдинг и Асано). А травмы Мертезакера и Габриеля просто вынуждают Венгера, торопится с покупкой защитника, поэтому подписание, скорее всего на этих выходных Мустафи (Валенсия), должны немного успокоить болельщиков и самого Венгера. Правда проблемы в атаке никуда не пропали и травма Уэлбека и отсутствие альтернативы Жиру, также вынуждают Венгера купить нападающего, но переплачивать за Ляказетта, Арсен отказывается, а другие форварды его не устраивают, поэтому Арсенал может так и не купить летом нападающего. Несмотря на все проблемы «канониров», Арсенал остаётся фаворитом АПЛ, всё-таки они финишировали вторыми в прошлом сезоне, имеют сыгранный состав, лидера в каждой линии (Чех, Косьелны, Джака, Озил, Санчес), тренера который отлично знает чемпионат Англии и неплохую молодёжь. За два года Венгер открыл Коклена, Беллерина и Ивоби, возможно и позицию форварда, Арсен усилит молодыми футболистами. Также в прошлом сезоне Арсенал неплохо играл с лидерами: Лестер проиграл 3 раза из них два Арсеналу, победа над Юнайтед и Сити, не проиграли Ливерпулю и Тоттенхэму, поэтому в этом сезоне «канониры» поборются за чемпионство.

Тоттенхэм

Прошлогодний результат: 3-е место

Пришли: п. Ваньяма (Саутгемптон), з. Фасио (Севилья из аренды), н. Янссен (АЗ).

Ушли: з. Фасио (Рома в аренду), п. Притчард (Норвич).

Вероятность победы в АПЛ: 35 %.

Если бы не чемпионство Лестера, то главной сенсацией прошлого сезона АПЛ стал бы Тоттенхэм. «Шпоры» начали сезон неудачно, но впоследствии набрали «темп» и в марте были главными конкурентами Лестера за чемпионство. Но спад в конце сезона позволил Арсеналу обогнать своего главного врага на финише и оставить Тоттенхэм 3 месте. Попадение в групповой турнир Лиги Чемпионов для «шпор» отличное достижение, теперь ЛЧ будет отнимать значительно больше сил, чем Лига Европы, поэтому результаты в чемпионате Англии, очевидно, ухудшатся. Да и усиление произошло точечное подмена для Кейна в лице Янссена и покупка Ваньямы. Скорее всего, «шпоры» снова будут пытаться зацепиться за ЛЧ, но попадут они в Лигу Европы.

Манчестер Сити

Прошлогодний результат: 4-е место

Пришли: п. Гюндоган (Боруссия Д), п. Нолито (Сельта), п. Зинченко (Уфа) з. Денайер (Галатасарай, из аренды), п. Зукулини (АЕК, из аренды), п. Робертс (Селтик, из аренды), п. Сане (Шальке), н. Габриэл (Палмейрас), з. Стоунсз (Эвертон), Муй (Мельбурн), Марлос Морено (Атлетико Насьональ), Рулли (Мальдонадо).

Ушли: н. Джеко (Рома, выкуп контракта), з. Лежен (Эйбар), в. Райт (завершил карьеру), з. Демичелис (Эспаньол), Браттан (Мельбурн, в аренду), Марлос Морено (Депортиво, в аренду), Собрино (Алавес, в аренду), Муй (Хаддерсфилд, в аренду), Унал (Твенте, в аренду), Рулли (Реал Сосьедад, в аренду).

Вероятность победы в АПЛ: 45 %.

Руководство Манчестер Сити ещё прошлой зимой провернуло главный трансфер, подписав контракт с Гвардиолой. Пеп сразу же начал подписывать молодых и перспективных игроков и продолжать свои эксперименты с универсализмом игроков. Фернандиньо и Коларов в центре защиты – это только начало экспериментов Гвардиолы. Конечно, состав у Сити сильный, но стремительно стареющий, поэтому подстроится игрокам под новую тактику Гвардиолы, будет достаточно сложно. Плюс конкурентов в Англии претендующих на чемпионство очень много, в отличие от Барселоны и Баварии, где Пепу реально противостояли только Реал и Боруссия. Новый чемпионат, серьёзная конкуренция, квалификация в ЛЧ, неоптимальный состав и стареющие лидеры делают «горожан» не самыми явными претендентами на чемпионство, скорее всего 2 или 3 место Манчестер Сити получит.

Манчестер Юнайтед

Прошлогодний результат: 5-е место

Пришли: п. Мхитарян (Боруссия Д), н. Ибрагимович (ПСЖ) з. Байи (Вильярреал,), п. Погба (Ювентус).

Ушли: в. Вальдес (Мидлсбро), п. Пауэлл (Виган) з. Макнэйр (Сандерленд), з. Лав (Сандерленд), з. Варела (Айнтрахт, в аренду).

Вероятность победы в АПЛ: 55 %.

После провала в Челси Моуриньо попытается в первый же год восстановить свою репутацию и доказать недоброжелателям, что провал в Челси – это случайность. Траты Моуриньо впечатляют, но Ван Гаал тратил на трансфере не меньше, но результата не добился. Однозначно покупки Моуриньо более удачны: самый дорогой трансфер в истории футбола в лице вернувшегося Погба, харизматичный лидер атак ПСЖ Златан Ибрагимович, лучший ассистент Бундеслиги и «мотор» Боруссии Д Генрих Мхитарян, плюс защитник-загадка Байи (для болельщиков МЮ). Все эти игроки, явно усилят Юнайтед и, очевидно будут игроками основы, поэтому провалов «прошлых лет» от МЮ ждать не стоит. Моуриньо отлично знает чемпионат Англии и попробует уже в первых турах оторваться от конкурентов. Состав Манчестер Юнайтед и персона тренера выводят МЮ в очевидные фавориты АПЛ, но подтвердит ли этот статус Юнайтед, мы увидим совсем скоро.

Ливерпуль

Прошлогодний результат: 8-е место

Пришли: п. Мане (Саутгемптон), в. Кариус (Майнц), з. Матип (Шальке), н. Балотелли (Милан, из аренды), н. Альберто (Депортиво, из аренды), п. Груйич (Црвена Звезда, из аренды), п. Маркович (Фенербахче, из аренды), з. Клаван (Аугсбург), п. Вейналдум (Ньюкасл), Маннингер (Аугсбург) .

Ушли: п. Тейшейра (Порту), з. Туре (Селтик), п. Айб (Борнмут), з. Шкртел (Фенербахче), п. Аллен (Сток Сити), Смит (Борнмут), Фланаган (Бернли, в аренду), Уорд (Хаддерсфилд, в аренду), Богдан (Уиган, в аренду), Ешиль (свободный агент), Синклер (Уотфорд).

Вероятность победы в АПЛ: 40 %.

«Normal One» принял Ливерпуль осенью 2015 года и, проведя ряд успешных матчей против лидеров, Клопп подарил надежду болельщикам «красных» на успех любимой команды. Но после серии плохих результатов против средних команд, Ливерпуль застрял в середине таблицы АПЛ, поэтому Клопп решил сделать ставку на кубковые турниры, где в двух финалах (Кубка Лиги и Лиги Европы) «красные» потерпели поражение. Первый год работы Клоппа оставил неплохое впечатление, но подбор игроков не соответствовал его тактике, поэтому Ливерпуль активно вёл себя на трансферном рынке. Если полузащита и нападение Ливерпуля выглядит «мощно», то защита «красных» после серии травм (Сахо, Матипа), выглядит слишком слабо, Морено также не блещет хорошей игрой в защите, а травма Кариуса, снова делает основным вратарём Миньоле. Конечно, отсутствие еврокубков может сыграть на руку Ливерпулю, но энергозатратный футбол Клоппа и некоторые проблемы с составом, делают «красных» больше претендентом на место в первой четвёрке.

Челси

Прошлогодний результат: 10-е место

Пришли: н. Батшуайи (Марсель), п. Пашалич (Монако, из аренды), п. ван Гинкел (ПСВ, из аренды), п. Куадрадо (Ювентус, из аренды), п. Атсу (Малага, из аренды), з. Джилободжи (Вердер, из аренды), п. Марин (Трабзонспор, из аренды), Чалоба (Наполи, из аренды), п. Канте (Лестер).

Ушли: п. Салах (Рома), н. Перица (Удинезе), п. Бога (Гранада, в аренду), Калас (Фулхэм, в аренду), з. Аке (Борнмут, в аренду), в. Амелия (свободный агент), н. Пато (Коринтианс, из аренды), н. Фалькао (Монако, из аренды), з. Баба (Шальке, в аренду), з. Джилободжи (Сандерленд) Траоре (Аякс, в аренду).

Вероятность победы в АПЛ: 45 %.

Провал Челси в прошлом сезоне удивил многих, а серьёзных причин этому результату эксперты так и не нашли. Впервые в истории АПЛ чемпион Англии так низко пал, лишь десятое место и теперь Челси, также не сыграет в еврокубках что может стать плюсом для «пенсионеров» в борьбе за чемпионство. Точечно усилив полузащиту (Канте) и нападение (Батшуайи), Челси всё-таки остаётся уязвим в защитной линии, где в прошлом сезоне сыграла вся защита. Без покупки хорошего центрального защитника бороться за чемпионство будет сложно. Приход Конте в Челси восприняли положительно, но итальянец уже сказал, что играть по своей любимой схеме 3-5-2 в Челси он не будет. Поэтому чего ожидать от Челси с новым тренером, который впервые сыграет в столь сложном чемпионате предсказать непросто, скорее всего «пенсионеры» будут вести борьбу за 2 или 3 место в чемпионате Англии.

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