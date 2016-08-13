Почему Жулиано – это новый Халк.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных сходствах двух бразильцев.

Бразилец.

Самый очевидный факт, ведь Жулиано как и Халк представляет Бразилию. Новый тренер Зенита – Мирча Луческу любит работать с бразильцами, поэтому в Петербурге Жулиано ждёт, скорее всего успешный сезон и он вполне может заменить Халка и по игровым характеристикам.

Штатный пенальтист.

В дебютном матче, выйдя на второй тайм против Ростова, буквально через 3 минуты Жулиано берётся за реализацию пенальти и забивает его. После ухода Халк вакансия штатного пенальтиста свободна, очевидно, эту нишу займёт другой бразилец – Жулиано. Кержаков и Кокорин каждый матч в основе играть не будут, а вот Жулиано с каждым матчем будет становится лидером атак Зенита и, наверно, станет штатным пенальтистом.

Семёрка на спине.

Ещё одно сходство двух бразильцев – это игровой номер игроков. В первом сезоне за Зенит Халк играл под 29 номер, но впоследствии сменил его на 7, а вот Жулиано сразу взял «счастливый» номер и теперь на поле будет доказывать свои претензии на лидера в команде.

Лидер атак Зенита.

Очевидно, Жулиано в Зените заменит Халка на месте лидера атак, конечно, по позиции они разные игроки, но особенность команд Луческу (в частности Шахтёра) в том, что быстрые и напористые атакующие полузащитники забивали по 20 мячей за сезон. И в принципе в Зените Жулиано будет играть, именно на этой позиции, поэтому будет неудивительно, если в конце сезона Жулиано будет среди лидеров бомбардирской гонки РФПЛ, как и Халк в своё время.

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