Это провал! Почему «Зениту» не нужно радоваться победе

«Зенит», в тяжелейшем матче против «Ростова», вырвал победу. Блог «Чего хотят болельщики?» рассказывает, почему эта победа ничего не значит.

Жизнь – боль. Грубейшие ошибки «Зенита»

В этот день удача была только на одной половине поля. 5 голов в одни ворота. Старик Хоттабыч повеселился вдоволь. На мой взгляд, первая половина встречи полностью осталась за «Ростовом», конечно 2 гола ростовчан связаны с нелепыми ошибками питерцев, но все же нужно было использовать эти 100% моменты. Вот у кого «Спартаку» нужно учиться реализовывать сумасшедшие моменты. Уверен, Бердыев сможет этому научить даже москвичей. Но это уже другая тема. 3 грубейших ошибки Лодыгина – это ужасно. В итоге нелепый гол после третьей оплошности вратаря. Не пора ли Юрию на лавочку? Михаил Кержаков жаждет проявить себя. К слову, я считаю, что Кержаков играет не хуже Лодыгина, и уверенно сможет встать в ворота «Зенита», что он уже делал не раз. Ну вот мы и нашли решение вратарской проблемы. Юрию нужно подумать над своей игрой, а Михаилу нужно дать шанс. Переходим ко второй ошибке питерцев. Ну что здесь говорить. 2 игрока выходят на вратаря, и как итог гол. «Защита где ты?» – кричит Лодыгин. Не знаю, услышали его защитники или нет. Проникающая передача, и от середины поля Бухаров бежит совершенно один. Да еще и отдает, набежавшему слева Полозу, передачу. А защитники «Зенита», наверное, наслаждались великолепными действиями «Ростова». Может питерцы недооценили соперника, может они думали, что раз главный тренер ушел, значит удастся легко обыграть соперника? Как бы не так!

Полный переворот

У «Ростова» все идет по плану. Преимущество в 2 мяча, игра в своем стиле, и вдруг, потеря игрока. Совершенно непонятно, зачем Гацкан так грубо нарушил правила. Ведь он знал, что висит на горчичнике. Я думаю, именно это событие считается ключевым в ходе игры. Именно удаление, а не какой-то из голов. Но даже после этого «Ростов» ушел на перерыв с тем же преимуществом и не собирался сдаваться.

Тренерская рука

Но Мирча Луческу нашел слова для своих игроков, которые помогли изменить игру. Во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Быстрый гол с пенальти простимулировал зенитовцев. И они буквально задавили ростовчан. «Ростову» толком так и не удалось провести ни одной атаки во втором тайме. А «Зенит» так задавил соперника, что даже случился автогол. И здесь, безусловно, питерцам тоже повезло. И вот, мы и подходим к последнему голу. Хочу отметить, что именно этот мяч был первым забитым с игры голом игроком «Зенита». Этот гол назревал. У «Ростова» уже не оставалось сил пойти в меньшинстве в штурм на ворота соперника. Вот так и завершили сумасшедший, в прямом смысле этого слова, матч со счетом 3:2.

Работы уйма, а победа – это везение!

Радости питерским болельщикам, наверное, нет предела. НО! Чему радоваться? Тому что забили пенальти и простимулировали соперника забить в свои ворота? Может тому что Лодыгин совершил 3 грубейших ошибки за 10 минут? На мой взгляд, «Зениту» очень сильно повезло. Если бы не удалили капитана «Ростова», то исход матча был бы другой, я в этом не сомневаюсь. Но отдаю «Зениту» должное. Молодцы. Во втором тайме собрались и показали все на что способны в атаке. И опять повторю, не без доли везения и удачи, им удалось выцарапать эти три очка. Хотя для чемпиона России, такая игра, как в первом тайме, просто непозволительна. Поэтому нужно много работать, чтобы завоевать этот титул.