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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    12 августа 2016
    «Бомбардир» сообщает 12 фактов о трех владельцах клубов РФПЛ и предлагает угадать, к кому это относится.

    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Фото: spartak.com

    Рейтинг: 2.3 Голосов: 15
    Комментарии34
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июня 2018, 14:00

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      Рейтинг: -20

      xamz 5 января 2018, 23:43

      8 с пивом потянет

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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2017, 10:47

      6

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 ноября 2017, 00:31

      Печалька :(

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      Рейтинг: +2399

      serglider 31 августа 2017, 23:11

      У Уткина просто "талант" ссорится с кем-то ни было))) Еще в 90-е тренер "Спартака" Романцев настолько его ненавидел, что запрещал давать интервью игрокам и тренерам клуба Уткину и работникам передачи которую он тогда вел, "Футбольный клуб" если не изменяет мне память она называлась))) На Матч ТВ с Канделаки не сработался... А тут оказывается сам Гинер, его чуть ли не грохнуть хотел! Какой прааативный толстячок)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 22:10

      Ровно половина

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 апреля 2017, 15:03

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      Рейтинг: +15394

      японец 5 апреля 2017, 11:25

      Гинер хотел убить Уткина, какой ужас!!!

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      Рейтинг: +933

      alll-1 11 ноября 2016, 21:59

      Кажется, вы неплохо знаете биографии этих людей

      8
      верных!

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      Рейтинг: +673

      life85 26 октября 2016, 00:50

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