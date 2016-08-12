Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

8
«Бомбардир» сообщает 12 фактов о трех владельцах клубов РФПЛ и предлагает угадать, к кому это относится.
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Фото: spartak.com
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Фото: spartak.com
8
8 с пивом потянет
6
Печалька :(
У Уткина просто "талант" ссорится с кем-то ни было))) Еще в 90-е тренер "Спартака" Романцев настолько его ненавидел, что запрещал давать интервью игрокам и тренерам клуба Уткину и работникам передачи которую он тогда вел, "Футбольный клуб" если не изменяет мне память она называлась))) На Матч ТВ с Канделаки не сработался... А тут оказывается сам Гинер, его чуть ли не грохнуть хотел! Какой прааативный толстячок)))
8