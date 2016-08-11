Почему Черчесов это не лучший вариант для сборной?

Рассуждаю на тему того, как сборная России готовится к очередным проблемам, но уже с новым главным тренером

Очень долго не мог Российский футбольный союз определится в новом тренере для сборной, точнее кандидат был уже давно известен (благо наша пресса уже давно писала о том, что новым тренером сборной России станет Станислав Черчесов), но вокруг все равно крутились фамилии Бородюка, Семака, Бердыева, и даже Роберто Манчини с Йоахимом Левом но первые двое ,видимо, поняв, что перспектив в сборной у них нет, особенно после провала на Евро во Франции (не сильно тянулись к работе), а Бердыев вовсю был занят делами с «Ростовом». До сих пор еще не известно возглавил ли он «Спартак», но то, что скоро об этом будет объявлено официально, это уже всем известный факт. Европейские же тренеры хотели много денег, и могли бы их у нас получить, благо РФС денег на иностранных тренеров не жалеет, но вовремя все взвесив, приняли решения к нам не приезжать, а может и другие были на это причины, не знаю..

А вот Станислав Черчесов практически не имел конкурентов, тем более с июня он был свободен так-как закончился его контракт с «Легией» из Польши и стороны решили прекратить сотрудничество.

Виталий Мутко на пресс-конфренции 11 августа, официально объявил о назначение Черчесова тренером сборной. Станислав Саламович сразу бросил в прессу несколько крылатых (я думаю) фраз. В частности он заявил:»Обстановка зависит от того, насколько мы открыты. Дом 2 мы устраивать не будем, но информацию будем доносить, что бы не на словах, а на деле понимали,что мы все вместе». Или вот еще цитата:»К натурализации игроков отношусь спокойно. Если реально у кого-то есть желание играть за сборную, то он должен сделать себе паспорт сам, а мы уже посмотрим, если он проявляет себя хорошо, то мы со штабом будем думать.

Но мне бы хотелось написать о тех фактах, которые по моему мнению не скрасят карьеру Черчесова в сборной.

Факт № 1.

У Станислава Саламовича очень трудно складываются отношения с игроками,которые играют не последнюю роль в командах.Так было в «Динамо» с Игорем Денисовым и с Артемом Дзюбой в «Спартаке».

Видите это те игроки, которые за словом в карман не полезут, и, кстати, после этих конфликтов именно Черчесова обвиняли во всех разногласиях. Денисова давно в сборной нет, но Дзюба точно будет в ней играть, так-как мало в нашей стране нападающих, которые могут достойно играть на протяжение нескольких сезонов, так что посмотрим как у Черчесова будет в сборной, где внимание болельщиков к тренеру и игрокам колосальное, особенно после ситуации с Мамаевым и Кокориным.

Факт № 2.

О болельщиках тоже скажем немого слов...У Станислава Саламовича не очень хорошо складывались отношения с ними, а если быть точнее, с активными болельщиками (фанатами). Будь то «Спартак», будь то «Динамо», или даже «Терек». Ведь за любую осечку тебя будут ненавидеть.За то, что не сказал игрокам, что бы они пошли к фанатскому сектору, получишь много разных слов. Такие вот у нас в стране фанаты. С ними нужно уметь находить подход, ведь игроки уходят, а болельщики остаются навсегда. В Польше у Черчесова наоборот все было гладко с активными Ультрас «Легии», но это же не Россия, разные менталитеты у стран все-таки, поэтому доверие наших болельщиков (сборной) Станиславу нужно вновь завоевывать, а завоевать это доверие можно только игрой.И сделать это будет очень не просто. Черчесову,как сказал Луций Анней Сенека предстоит путь к звездам через тернии.

Факт № 3.

У нового тренера сборной совершенно нету опыта работы на Европейской арене, а без опыта сейчас ни куда. За примерами далеко ходить не надо. Рой Ходжосон до сборной Англии пару лет без успеха работал в сборных Швейцарии и Финляндии, после чего он возглавил команду из Британии, и как вы все прекрасно знаете, Рой провалился на Евро 2016, при этом все «собаки» за провал спустили на него, а не на игроков. Похожи,кстати, чем то их судьбы с Черчесовым. Не хотелось бы конечно, что бы у Станислава Саламовича получилось так же, как и у Ходжосона.

Ну будем наблюдать за тем, что сборной привнесет Черчесов. Время благо у него есть, до Кубка Конфедерации 2017 и домашнего ЧМ в 2018.