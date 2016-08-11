Блогер против экспертов. Прогноз на 3 тур РФПЛ

Блог «Чего хотят болельщики?» продолжает битву прогнозов. В третьем туре блогер Сергей Дорофеев бросает вызов лидеру Конкурса прогнозов (igarka) Вячеславу Солянкову.

«Зенит» – «Ростов» – 3:2

Вячеслав Солянков. Прогноз: 1:0. Ставлю на п1. Ожидал, что «Урал» развалит «Ростов» в прошлом туре, но южане перетерпели дома. Сейчас выезд в северную столицу и родные стены уже не помогут. Ставлю на минимальную победу «Зенита».

Сергей Дорофеев. Прогноз: 2:0. Пора уже выигрывать. Тем более Зенит играет при своих болельщиках. А вот Ростов потерял лидера в атаке, и главного лидера на бровке. Это, думаю, сильно скажется на игре ростовчан.

«Урал» – ЦСКА – 0:1

В. С. Прогноз: 0:0. Армейцы тяжело входят в сезон. Владение мячом, но слабая реализация. Думаю, повторится сценарий предыдущих туров, «Анжи» они не дожали, а новичков пробили. «Урал» же не мальчик для битья, поэтому поставлю на сухую ничью.

С. Д. Прогноз: 0:1. Уральцы хорошо стартовали, и сейчас время проверить силы с грандом. Армейцы же играли с не самыми сильными командами, и не произвели особого впечатления. Но все же, думаю, «Уралу» 1 гол они затолкают. Но игра будет очень напряженной.

«Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:1

В. С. Прогноз: 1:1. Непредсказуемый матч. Крыльям, как воздух нужна победа, после двух поражений. А «Краснодар» наоборот взял хороший ход. Но быкам нужно дать ключевым игрокам отдохнуть, и не лететь в Самару перед ЛЕ. Поэтому будет важно то, кто полетит с Кононовым к «Крыльям». Поставлю на ничью 1:1, которая скорее всего устроит обе стороны. Но еще раз говорю неизвестно, кто полетит. Если летит основа, то «Крылья» могут потерпеть поражение. Но все равно ставлю на ничью.

С. Д. Прогноз: 1:1. После двух поражений «Крылья» хотят порадовать своих болельщиков дома. Но сделать это будет очень тяжело, ведь игра против, набравшего хороший ход, «Краснодара». Думаю, «Крылья» не позволят забить быкам больше одного гола, и сами смогут закатить один мяч в противоположные ворота.

«Рубин» – «Спартак» – 1:1

В. С. Прогноз: 0:0. Качество игры «Рубина» оставляет желать лучшего. Игроки ходят, а не бегают. Спартак тоже переживает не лучшие времена, после кипрского позора и удачного отскока от «Крыльев». В Казани так не повезет. Думаю, обе команды не смогут и не захотят забивать. Итог 0:0.

С. Д. Прогноз: 1:1. Спартаковцы отлично начали сезон с двух побед. И сейчас время проверить крепкий и непредсказуемый «Рубин», который к слову набрал всего 1 очко, играя с не самыми сильными соперниками. Матч обещает быть интересным, но, предполагаю, завершится он с ничейным результатом.

«Томь» – «Уфа» – 1:0

В. С. Прогноз: 2:0. Поставлю на хозяев. Равные по силе команды, но »Томь» дома сильна. Обе команды нуждаются в очках, и победы достичь будет тяжело.

С. Д. Прогноз: 1:1. «Томь» совершила невероятный камбэк, играя против «Локомотива» в гостях. А уфимцы сенсационно сыграли в ничью с «Зенитом». Думаю, игра будет напряженной, и победителя выявить не удастся.

«Анжи» – «Арсенал» – 1:0

В. С. Прогноз: 1:0. Обе команды скорее всего будут биться за выживание, поэтому очная встреча важна. Все таки поставлю на минимальную победу «Анжи». Думаю, будет одна роковая ошибка гостей, которая решит ход игры.

С. Д. Прогноз: 1:0. Арсенал показывает неплохой футбол. Но вот без поддержки своих болельщиков играют не очень хорошо. А вот болельщики «Анжи» помогут команде добыть первую победу в сезоне. Ставлю на минимальную победу махачкалинцев.

«Терек» – «Локомотив» – 1:1

В. С. Прогноз: 1:0. Болею за «Локомотив» очень давно. Но чехарда в управлении и в селекции не оставляет выбора. Забивать у железнодорожников некому. Будет мучительная игра, но «Тереку» удастся забить 1 гол.

С. Д. Прогноз: 1:1. «Локомотив» терпит большие перемены в клубе. И это сказывается на игре. И «Терек» пока не показывает красивый футбол. Наверное, это связано с болезнью тренера. Но сейчас Рашид Рахимов выздоровел, а москвичей должен взбодрить уход главного тренера. И получится боевая ничья.

«Оренбург» – «Амкар» – 0:0

В. С. Прогноз: 0:2. Как так, продать 14 игроков и никого не купить? «Оренбург» пока привыкает к Премьер-лиге, а вот »Амкар» выглядит хорошо, и добьется победы.

С. Д. Прогноз: 0:0. Крепкую оборону «Оренбурга» с трудом взломали «Ростов» и ЦСКА. Так что «Амкару» будет еще труднее. Думаю, матч завершится без голов.

3-й тур:

Эксперты — Блогер — 16:26

Итоговый счет:

Эксперты – Блогер — 31:32

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла