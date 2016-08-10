Почему «Ньюкасл» и «Дерби Каунти» главные фавориты нового сезона в Чемпионшипе

Кто главный фаворит нового сезона в Чемпионшипе?

Английский Чемпионшип всегда вызывает повышенный интерес у поклонников британского футбола. Баталии за выход в премьер-лигу здесь всегда очень невероятные. И в очередном материале своего блога я бы хотел рассказать вам о том, кто претендует на две прямые путевки на повышение в классе.

Сезон во втором по силе дивизионе Англии уже стартовал и позади остался первый. Он не дает ответы еще на многие вопросы и мы не будем даже брать его в расчет. Но я предлагаю поговорить о том, кто в новом сезоне должен занимать первые два места и почему.

Конечно, первоначально, все готовы назвать трех новичков сезона в лице «Астон Виллы», «Норвича» и «Ньюкасла». Это, конечно, логично, но реальным претендентом из этой троицы на место в двойке смотрится только «Ньюкасл».

«Сороки» обладают хорошим финансовым положением и еще до своего понижения в классе могли похвастаться хорошим составом, который укомплектован на всех позициях. Причем, для «Ньюкасла» не может стать помехой даже продажа целого ряда футболистов, вроде Колоччини, Тэйлора, Сиссе, Таунсенда и Вейналдума. Ведь, в составе «Ньюкасла» остается целая плеяда сильных и талантливых футболистов, которые неплохо проявляли себя и на более высоком уровне. Не стоит и забывать о приобретениях, среди которых выделяются Ритчи, Гэйл, Кларк, Диаме, Селс и Хэнли. То есть, в плане комплектации состава «Ньюкасл», пожалуй, стоит на ступень выше остальных.

Плюс, у руля команды остался Рафа Бенитез, чей послужной список впечатляет, а опыт зашкаливает. Кроме того, у Бенитеза довольно солидный авторитет, который позволяет удерживать многих игроков в команде и привлекать новых, несмотря на вылет. Плюс, Бенитез, как вы помните, успел поработать с командой еще в концовке прошлого сезона. То есть, испанец отлично знаком со своими игроками и уже успел донести до них свои идеи, что немаловажно. То есть, «Ньюкасл» готов на все сто к сезону и выглядит самым явным и главным фаворитом, не просто на место в двойке, а на победу в чемпионате.

На второе место я бы отправил «Дерби Каунти», а вовсе не кого-то из пары «Астон Виллы» и «Норвича». Бирмингемцы, конечно, располагают деньгами, пригласили на пост главного тренера Роберто Ди Маттео и все еще имеют в своем составе серьезных футболистов. Однако, распродажа бирмингемского куба продолжается, а значит и состав постепенно меняется. У руля новый главный тренер. И это все говорит только о том, что команде придется потратить немало времени на сыгранность и претендовать на первые два места она практически не может. У «Норвича», конечно, таких проблем нет. Однако, команда тоже теряет некоторых лидеров во время трансферного окна и вдобавок ко всему имеет большие проблемы в обороне, в плане игры. И далеко не факт, что атака «Норвича» будет регулярно восполнять ее огрехи.

А вот «Дерби Каунти» кажется идеальным кандидатом на второе место, а то еще и с «Ньюкаслом» за первое поборется. Говоря банально, «Дерби» уже просто заслужил собственное повышение в классе. Ведь команда стремится к этому уже три года и с каждым новым сезоном у «баранов» все лучше и сильнее состав. Несколько хороших специалистов отработали с командой, но никому так и не удалось вывести «Дерби Каунти» обратно в элиту английского футбола.

Но вот в этом сезоне на пост главного тренера «баранов» пришел Найджел Пирсон, который не так давно вводил в премьер-лигу «Лестер Сити», а впоследствии сохранял им место в элите. Более того, именно Пирсон заложил серьезный фундамент для Клаудио Раньери, которому удалось просто невероятное в прошлом сезоне. Итальянский специалист привел к титулу «Лестер Сити».

Пирсон очень опытный тренер, который обладает брутальным характером и суровым нравом. Однако, это не мешает ему быть хорошим специалистом, который способен меняться, в зависимости от ситуации. Вспомните, хотя бы, каким «Лестер» был при нем в Чемпионшипе и в первой половине сезона в премьер-лиге. «Лисы» обожали футбол открытый и результативный. Но когда вылет обратно в Чемпионшип оказался невероятно осязаемым, Пирсон перестроил игру и превратил свою команду в более прагматичную, способную играть на результат.

И сейчас это то, что нужно «Дерби», где уже давно заложен фундамент. Тут есть великолепный подбор игроков, которые уже давно сыграны. У «баранов» отличная атака, которая ждет новых усилений. И зная, как Пирсон умеет работать с нападением, можно ждать того, что разыгравшись и набрав форму «Дерби Каунти» может удивлять всех своей результативностью. Кроме того, Пирсон, наверняка, будет строить не совсем бесшабашную команду и сделает приличный акцент на обороне. В итоге новоиспеченный главный тренер должен найти баланс между этими двумя линиями и явить миру английского футбола свое новое детище, под названием «Дерби Каунти» и вывести эту команду в премьер-лигу Англии.

Так что, на мой взгляд, именно эти два коллектива являются главными фаворитами на прямое повышение в классе, по итогам сезона в Чемпионшипе. И именно они и должны занять эти заветные верхние строчки в таблице. Ведь у команд не только сильные составы и хорошие финансовые возможности, но и прекрасные тренеры. А фигура главного тренера имеет огромный вес в Чемпионшипе.