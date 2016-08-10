Плохие центральные защитники? Смена поколений? Натурализация в помощь!

Блог «Чего хотят болельщики?» представляет 7 лучших защитников мира, которых Мутко с удовольствием бы натурализовал.

Серхио Рамос

Испанский футболист, капитан и центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Испании. Чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса. Такого великолепного защитника Мутко сразу бы натурализовал, одно но, Рамос и так счастлив.

Жерар Пике

Испанский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью. Это как раз то что нужно для российской сборной. Увы и ах, но Жерару и в Испании хорошо.

Матс Хуммельс

Немецкий футболист, защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. Матс зарекомендовал себя надежным игроком, еще и неплохо действующим у чужих ворот. Чемпион мира, который нужен своей сборной, меняет гражданство для того, чтобы играть за другую сборную. Это интересно, но не реально.

Пепе

Ке́плер Лавера́н Ли́ма Ферре́йра, более известный как Пе́пе — португальский футболист бразильского происхождения, центральный защитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. Известен своим жёстким стилем игры. Чемпион Европы 2016 года. Но Пепе уже не молодой (33 года). А немолодых защитников у нас в сборной хватает.

Давид Луис

Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Сильнейшей стороной бразильского таланта многие специалисты считают грамотное умение «читать» игру. Именно отсюда и вытекает способность правильно, быстро действовать, умение играть на опережение и способность отдавать результативные передачи. Пригодится ли сборной России такой защитник? Конечно!

Диего Годин

Уругвайский футболист, защитник футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Обладатель Кубка Америки 2011 года. Отличный центральный защитник, добившийся огромного прогресса под руководством Диего Симеоне. Годин старателен, вынослив и отлично играет головой. Увы, но сборная Уругвая нужна Диего, а он нужен ей. Так что Мутко в пролете.

Джером Боатенг

Немецкий футболист, защитник немецкого клуба «Бавария» из Мюнхена. Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Брат футболиста Кевина-Принса Боатенга. Джером является центральным защитником, обладает мощным телосложением и высоким ростом, что позволяет ему очень хорошо играть «на втором этаже». Удастся ли Мутко натурализовать этого защитника, узнаем позже.

Но мы верим в наших ребят! И надеемся, что к чемпионату мира 2018 у нас появятся лучшие центральные защитники!