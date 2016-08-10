Почему Зенит Луческу «забуксовал».

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных причинах провала Зенита на старте РФПЛ.

Кадровая ситуация.

Потеря Халка, вокруг которого строился Зенит последние 4 года, неопределённость будущего Витселя, травмы Данни и Дзюбы. Все эти факторы повлияли на игру Зенита в первых двух играх, плюс отсутствие приобретенных игроков и получаем «скромный» набор игроков в нападении и как следствие слабые результаты. Потери в защите отсутствуют, поэтому здесь Зенит играет хорошо (ноль пропущенных в 2 турах), а вот с атакой, очевидно, большие проблемы.

Соперники.

Локомотив и Уфа играли достаточно глубоко в защите против Зенита, а с имеющимися игроками атаки, взломать компактную оборону в данный момент Зениту не под силу. Возможно, играй Зенит с Рубином, Спартаком или Краснодаром в первых турах, они смогли бы добить хотя бы одну победу, ведь эти команды сами играют и другим не мешают, а так глухая оборона и ноль забитых мячей.

Реализация моментов.

Моменты Зенит создаёт, но вот реализовать их в голы не получается. Конечно, реализация – проблема не только Зенита, но и многих команд РФПЛ, но класс исполнителей и амбиции клуба заставляют болельщиков смотреть на эту проблему с большим «трепетом», чем на соперников Зенита

Жулиано.

Бразильца необходимо выделять как отдельную причину, ведь в Шахтёре у Луческу лучшими бомбардирами становились, в последнее время, не форварды, а атакующие полузащитники. Мхитарян и Алекс Тейшера доказывают эту теорию, потому что их показатели результативности в лучших сезонах были больше 20 мячей (Тейшера в прошлом году за полгода забил столько). В Зените на Жулиано, скорее всего будут возложены функции атакующего полузащитника, ведь он типичный игрок Луческу на данной позиции: быстрый, универсальный, обладает хорошим пасом и умеет начинать атаки. Именно скорости не хватало Зениту в первых играх, по статистике Уфа провела в 1,5 раза больше быстрых контратак, чем Зенит, а это уже показатель.

Лимит на легионеров.

В Шахтёре «Мистер» уже сталкивался с лимитом, но вратарь и защита «горняков» практически всегда состояли из украинцев, а вот атакой руководили в основном бразильцы. В Зените с этим большие проблемы, «хороших русских» центральных защитников у Луческу нет, поэтому приходится ставить в основу и Юсупова, и Кокорина или Кержакова, а это уже игроки, которые не совсем подходят под принципы игры Луческу.

Принципы игры Луческу.

Все знают, что Луческу выстроил Шахтёр практически с нуля, сделав упор на большую бразильскую диаспору. Покупка молодых неизвестных бразильцев их «прокачка» и в основном дальнейшая продажа, осуществлялась Шахтёром успешно последние 10 лет. «Звёздые» бразильцы (Виллиан, Коста, Фернандиньо и даже Фернандо) ушли в лучшие клубы Европы. Но в Зените этот конвейер работать не будет и ставка на быстрых и напористых бразильцев , невозможно (в данный момент так точно). Перестроится после 12 лет одной тактике и схемы игры достаточно сложно, да и Кокорин и Джорджевич, явно не тянут «на новых» Виллианов и Кост, поэтому здесь необходимо измениться уже самому Луческу и подстраивать свою тактику (хотя бы в этом сезоне) под имеющих игроков.

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