Игра в мягкой обложке. Нужен ли нам такой Суперкубок УЕФА?

Блог «Бескрайний нападающий» не увидел в Суперкубке УЕФА достаточного смысла и решил вскрыть одну из проблем данного турнира.

Суперкубок оставил неоднозначное впечатление. Был бравый сюжет, ради которого мы и покупали телеящик, но есть же еще принцип повышенной язвительности, который ставит под сомнение идею проводить третий по рангу турнир УЕФА в Норильске или откуда там вещал маэстро Генич.

Столетие «Русенборга» – замечательное событие, но достаточный ли это повод, чтобы разыгрывать традиционно августовский кубок в антураже земфировской «минус 140 – и вечное лето»? Нет, матч действительно был электропроводным, как и в прошлом году, однако вы попробуйте подойти с вопросом «как погодка?» не к игроку «Реала», а хотя бы к удаленному Колоджейчаку – он вам выскажет все, что думает о развитии футбола в Норвегии. «Не престало, – скажет, – мне страдать ради того, чтоб ваш Кривохарченко скачал себе историю Тронхейма».

Вырабатывается определенное отношение. А потом Адиль Рами никому не мешает забивать победный гол, а чуть раньше Зидан оставляет на скамейке всех своих лидеров, которых и так-то осталось с полведра из-за травм. А чего – игра-то товарищеская.

Голов целых пять (два из них – великолепны), но даже если восемь – все равно это беллетристика. Детектив, и интрига есть, но писала-то Донцова... Неужто вы думаете, что реальная боевая «Севилья» позволила бы себе пропускать без сопротивления на 90+ и 120+ минутах?

Конечно же, это проблема любого суперкубка, ну так разве не должен всеевропейский матч стать флагманом, примером, радиоактивным полигоном для экранизации гриновского «Капитана Дюка» с его тягой к вызовам? Недопустимо, чтобы два победителя еврокубка рассматривали матч за трофей как место, где стряхивают пыль с ботинок перед входом в сезон. Форварды в таких матчах должны за сердце хвататься от нереализованного момента – и подумывать о завершении карьеры, а они мыслями в теплой кровати: еще один спарринг с сильным соперником, классно.

Ведь никого из вас не удивляет, что многие телезрители просто не знали или не помнили, в какой именно день «Реал» и «Севилья» хватаются за железо? А чего – игра-то товарищеская.

Это славно, что Норвегия урвала футбольного праздника, хотя, во-первых, не нам в России жалеть Норвегию за провинциальность: у них Эдегора хотя бы переоценивают в Мадриде, а у нас Могилевец снова без игры, и в «Ман Сити» мы продаем, почему-то, украинца, а не русского. И, во-вторых, – речь ведь не о том, что не надо радовать детей по всей Европе; плох не географический отшиб, но эмоциональный.

Включаю случайный матч регулярки MLS – там какой-то парень в униформе с бензопилой отрезает кольца от огромного зеленого бревна. Включаю третий по значимости европейский финал – там Василий Уткин в зимней куртке и фестиваль мокрых маечек на поле. «У меня будет свой Суперкубок – с ноябрем и запасными Реала».

Граждане из УЕФА, посыл в ваш адрес: у каждого, конечно, свой креатив – но вы бы действительно могли приехать и в Норильск. Сегодня там обещают +17, ясно.

P.S. Этот текст полон натяжек и ханжества – так разве это не лучшая иллюстрация того, что после Суперкубка и поговорить-то не о чем?