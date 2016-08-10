Аршавин задумал новый чемпионат, Корян дорос до «Витесса». Как русские играют в Европе

Миранчук много забивает в Эстонии, Злобин ждет шанса в «Бенфике», а Нойштедтер осваивается в Турции. Блог «Русские и тут» рассказывает о российских легионерах.

Панюков на просмотре в «Браге», Кортаву выгнали из клуба через шесть дней, а Тарханов воспитывает россиян в Болгарии. Межсезонье заканчивается. Все больше российских легионеров выходят на европейские поля, а мы рассказываем об их выступлениях.

Корян дебютировал за «Витесс»

Аршак Корян наконец-то дорос до основной команды «Витесса». Шесть голов и восемь передач за сезон в молодежке помогли россиянину обратить на себя внимание. В межсезонье Корян тренировался с основой, а в матче первого тура чемпионата Голландии против «Виллема» получил шанс, выйдя на замену на 81-й минуте. «Витесс» победил со счетом 4:1.

Нойштедтер привыкает к «Фенербахче»

Переход из «Шальке» в турецкий «Фенербахче» пока сложно назвать удачным для полузащитника Романа Нойштедтера. Его клуб в плей-офф Лиги чемпионов споткнулся о французский «Монако». Первую встречу футболисты «Фенербахче» выиграли – 2:1, а в ответном матче уступили – 1:3. Теперь Нойштедтеру предстоит помогать «Фенербахче» уже в Лиге Европы, где команда сыграет с «Грассхоппером».

«Фенербахче» оказался наилучшим вариантом в Турции, хотя я вел переговоры и с другими командами», – прокомментировал переход сам Нойштедтер. Здесь он играет на позиции центрального защитника в схеме с тремя игроками обороны. Достойных конкурентов за место в составе, кроме турков Озбайраклы и Чинэмре, у Нойштедтера не наблюдается.

Митрюшкин провалился со «Сьоном»

Неудачно складывается начало сезона для Антона Митрюшкина. В трех играх нового футбольного года Антон пропустил семь мячей. Тяжелее всего выглядит поражение от «Лозанны» (1:3). А в первом туре нашего голкипера огорчил Сейду Думбия, теперь выступающий за «Базель». «Сьон» с тремя набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице.

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Ходжаниязов снова в деле

В стартовавшем чемпионате Дании заиграл Джамалдин Ходжаниязов, который в предыдущем сезоне долго мучался с травмами. Российский защитник «Орхуса» провел 52 минуты на поле в матче против «Эсбьерга» (2:2), отметившись желтой карточкой. Это предупреждение стало для россиянина вторым в нынешнем сезоне. На его счету имеется один забитый мяч. После четырех встреч в активе «Орхуса» семь набранных очков.

Тяжелые будни Тарханова

Сложно вкатывается в чемпионат болгарская «Славия», которую возглавляет Александр Тарханов. В двух первых встречах команда не смогла набрать очков. Защитник Никита Сергеев остался в этих играх на скамейке запасных, а нападающий Сердер Сердеров отметился голом в ворота «Берое» (1:2). За команду дебютировал Евгений Тюкалов — еще один российский форвард, перешедший в клуб в межсезонье.

Аршавин и Бакаев покорили Казахстан

В символической сборной первого этапа чемпионата Казахстана оказались сразу два россиянина – полузащитники «Кайрата» Михаил Бакаев и Андрей Аршавин. Аршавину при этом в голову пришла идея о создании объединенной лиги с бывшими советскими республиками. «У меня есть задумка о создании чемпионата с Украиной и другими бывшими советскими республиками», – рассказал игрок.

Пока же ему приходится выступать за «Кайрат», который занял в турнирной таблице второе место. Теперь клуб сыграет с первыми шестью клубами мини-турнир за чемпионский титул и попадание в еврокубки.

В «Словане» нашлась замена Ефремову

Дмитрий Ефремов, в прошлом сезоне выступавший в чешском «Словане» на правах аренды, теперь играет за «Оренбург». Но клуб быстро придумал, кем можно заменить ушедшего игрока. «Слован» арендовал нападающего «Краснодара» Николая Комличенко. Соглашение рассчитано на один год, а сам игрок уже успел отличиться за новый клуб в матче Лиги Европы против «Адмиры» (2:0).

Наши в Эстонии

Полузащитник Антон Миранчук, выступающий за «Левадию», вырос в лидера своего клуба. «Левадия» занимает второе место, а Миранчук с десятью мячами входит в четверку лучших бомбардиров лиги.

Интересно, что бомбардирскую гонку в чемпионате Эстонии возглавляет нападающий с российским паспортом Евгений Кабаев. На его счету 11 мячей.

Из других россиян, играющих в эстонской лиге, отметим Алана Гатагова. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» является партнером Миранчука по «Левадии». Но у него в активе пока только четыре желтые карточки.

Новости из Португалии

19-летний голкипер «Бенфики» Иван Злобин перед началом сезона тренировался с основной командой. Вряд ли россиянин уже сейчас сможет вытеснить из стартового состава чемпиона Португалии Жулио Сезара, но зато у него неплохие шансы стать первым номером «Бенфики Б».

Виталий Лысцов и Константин Базелюк тоже готовятся к предстоящему футбольному году. Лысцов будет выступать за «Тонделу», а Базелюк арендован «Эшторилом». Обе команды являются середняками португальской лиги, не претендуя на высокие места.

Как дела у остальных

Панюков находится в поисках нового клуба и отправился на просмотр в португальскую «Брагу». Мог нападающий остаться в Лиге 2 и выступать за «Ним», однако трансфер в этот клуб сорвался из-за проблем с оформлением визы.

«Лахти» взял в аренду двух россиян из «Зенита-2». Голкипер Александр Васютин и полузащитник Павел Осипов будут играть в Финляндии до 31 октября.

Сербский «Спартак», возглавляемый российским специалистом Андреем Чернышовым, неплохо стартовал в чемпионате. После трех встреч в активе команды четыре очка. Единственное поражение «Спартак» потерпел в третьем туре от «Радника» (1:2).

В составе клуба «Раднички» в том же турнире играет российский голкипер Иван Коновалов. В нынешнем сезоне в его активе уже есть сухой матч против команды «Рад» (3:0). Всего наш вратарь принял участие в трех встречах, пропустив четыре мяча.

Самый быстрый переход лета оформил Дмитрий Кортава. Он продержался в армянском клубе «Алашкерт» всего шесть дней с момента подписания контракта. Затем соглашение было аннулировано.

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Фото: globallookpress.com, fclevadia.ee, fckairat.kz