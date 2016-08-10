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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Блестящая жена Серхио Рамоса

    10 августа 2016
    Вчера Серхио феерил в матче за Суперкубок УЕФА. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную спутницу жизни защитника Реала.

    Вашему вниманию Instagram Пилар Рубио.

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    Фото опубликовано Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

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    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      KWN37 11 августа 2016, 14:59

      с бантом ужасна, а в целом ничё...

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      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 11 августа 2016, 10:50

      баба как баба.что блестящего наши лучше

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 11 августа 2016, 10:35

      Серхио Рамос пошел весь в Галкина))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +12342

      Вомбат 10 августа 2016, 20:46

      Конечно, когда женщина в 38 рожает второго и при этом сохраняет такое тело, это вызывает уважение. Однако инъекции ботокса в губы тут же сводят на нет это уважение. Впрочем, дети очаровательные, так что можно порадоваться за любимого футболиста.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > SuperNils 11 августа 2016, 08:59

      А че ей не сохранится, когда она вышла замуж за футболиста. Денег полно, работать не надо, все свободное время тратить на себя, если не хочет потерять фигуру. А без фигуры никуда, вокруг полно других моделей.

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