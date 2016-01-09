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    Аня Гадеа. Вердер Бремен. (Фото)

    9 января 2016
    Эта маленькая девочка стала поклонницей бременского Вердер, когда в нем блистал Клаудио Писарро.

    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 17:33

      Шай-бу!

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