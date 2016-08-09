Футбол глазами шахматиста

Блог «Чего хотят болельщики?» находит сходства между этими, на первый взгляд, совершенно несовместимыми играми.

На самом фундаментальном уровне футбол и шахматы – это игры, которые предполагают эффективное использование пространства и получение временных преимуществ, чтобы разбить оборону противника.

Тренеры, в частности, выиграют от применения шахмат на поле игры.

Создание связей

Чтобы быть эффективным в обеих играх, нужно строить связи между вашими фигурами и фигурами противника, то есть мы говорим о позиционировании наших игроков на футбольном поле.

Мобильность

В то время, как важна форма, то движение игроков в этой форме помогает футбольной команде сохранить владение ситуацией. Шахматным фигурам нужно пространство для того, чтобы быть мобильным, иначе они становятся статичными и не в состоянии внести свой вклад.

Растяжение и сжатие

Форма и мобильность позволяют не только шахматным фигурам и футболистам скорректировать их форму. При атаке они тянутся из стороны в сторону, из конца в конец, чтобы создать столько пространства, сколько могут использовать. При защите они сжимаются в середину или область наибольшей опасности и тем самым сокращают расстояние между друг другом, обеспечивая поддержку в обороне быстрее и сильнее.

Восемь лет назад чемпионка Франции среди женщин Эльмира Скрипченко снялась для плаката немецкой Бундеслиги в виде футболистки, пинающей шахматную фигуру, обозначив символическую связь шахмат и футбола. Сегодня можно сказать, что у этих видов спорта есть общие характеристики.

FIFA – главный футбольный орган – включает в себя 208 стран, а это больше, чем любой другой вид спорта. FIDE – Международная шахматная федерация – находится на втором месте, вобрав в себя 159 стран. Во многих странах шахматы признаны самостоятельным видом спорта и контролируются национальными спортивными организациями. Более того, Международный олимпийский комитет всерьез задумывается о включении шахмат в перечень состязаний летних олимпийских игр. К тому же, шахматы – это один из немногих видом спорта, где женщины могут соревноваться с мужчинами в одной категории.

Ведущие мировые шахматисты любят и уважают футбол

Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд состоит в фан-клубе «Барселоны».

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер не чурается игры с футболистами в шахматы - Игорь Денисов часто садится с Петром за шахматную доску.

Свидлер: «Когда-то мы с Владимир Крамник регулярно мяч гоняли. Вот только в 2002-м так поиграли, что я порвал связку колена. И на «матч века» между сборными России и мира мне пришлось выходить на костылях.»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин дает сеансы футболистам московского «Спартака» и Сергею Паршивлюку в 2012 году удалось сделать ничью в сеансе на 10 досках в 2012 году.