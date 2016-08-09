Стой, а то мой Федя Смолов будет стрелять! Итоги понедельника в РФПЛ

Блог «Бескрайний нападающий» резюмирует самый зрелищный игровой день стартовавшего сезона.

Пока вы, уважаемые патриции, уже третий день наблюдаете за круговоротом тренерских кадров в природе, чемпионат России в одночасье перешел из черно-белого режима в цветной, больше того – в яркий до рези в глазах, а «Спартак», кажется, нашел себе коуча на много лет вперед.

Да, бедный Ребров снова чуть не пал в неравном бою с шальным ударом на 89 минуте, который бы принес «Крыльям Советов» ничью – но уж больно жирной получилась бы эта ничья после тех пятисот ударов в упор, которые потащил Лория.

Так отчего же прыгает Каррера и улыбаемся ему мы? А вот именно оттого, что даже олимпийские игры еще не были изобретены греками в те годы, когда «Спартак» в последний раз наносил пятьсот ударов за матч. И совершенно, верите ли, наплевать, что Глушаков не забил 100 из 100: человек должен уметь совершать маловероятное, а маловероятные голы он в своей карьере уже вбивал и вобьет еще. Настало время промахов, и если этими промахами оплачивается превращение «Спартака» в послушников Юргена Клоппа – то и скатертью дорога.

Впрочем, агитация за то, чтобы оставить Карреру на посту тренера основывается на идеях куда более сакральных, чем гол Ещенко. Все свои беды в нынешнем тысячелетии «Спартак» имел под руководством специалистов, которых назначали сознательно. Так, может, и надо излечиваться от наваждений путем голливудских сценаристов: айда оставим случайного человека, если уж он так удачно зашел и у него такое мелодичное имя!

Не принимайте это всерьез, мы с вами взрослые дяди и тети, а уж Леонид Арнольдович еще всех нас усыновит – разумеется, «Спартаку» нужен тренер, которого выберет Академия наук по уравнению Рейнгольда-Бубнова, «Спартаку» нужен Бердыев, едущий в одном плацкарте с Джанаевым, оле-ола!

А Каррере просто спасибо за светлый вечер – будь ты хоть сто раз поклонник левого голеностопа Яховича или адепт московского ЦСКА, но танцующий с мячом «Спартак» все равно лучше, чем «Спартак», готовый покончить самоубийством от тяжести невысказанного, каким мы его с небольшими перерывами видим все последние годы.

Вот «Краснодар» тоже мазал-мазал, проигрывал все дерби любимцам партии из «Кубани», а теперь от «Кубани» и остался-то один Каборе, и тот со сладким послевкусием наблюдает, как его партнер по фамилии «М.» отдает восемнадцать голевых передач, сотворяет шедевр с пенальти и уходит в раздевалку столь же довольный собой, как и после треклятого Уэльса, как в ус не дувши. Мсье Кокорин, эта перчатка брошена Вам!

Гражданин Кононов, внезапно для скептиков подготовивший команду к сезону так, что любой соперник автоматически приравнивается к участнику чемпионата Мальты, и смущенно поясняющий в интервью, что ребята шалили с пенальти не просто так, а с его разрешения – няшность дня, как сказали бы на «Муз-ТВ». Человек работает на таком перекрестке стиля, профессионализма и очаровательности, что от одного вида Кононова у ведущей Марии Командной рискует заклинить американизированная улыбка, которой ее нынче обучают на «России-2».

Ну а лучший бомбардир чемпионата остался неназванным в данном тексте, оккупировав только заголовок – пускай, пускай, этот блог все равно никто не читает ;)