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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    10 самых дорогих приобретений "Спартака"

    8 августа 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает десять самых дорогих трансферных переходов "Спартака".

    10. Юра Мовсисян (Армения).

    Откуда: Краснодар.

    Когда: 2012 г.

    Сумма перехода: 7,5 млн. евро.

    7-9. Денис Глушаков (Россия).

    Откуда: Локомотив.

    Когда: 2013 г.

    Сумма перехода: 8 млн. евро.

    7-9. Арас Озбилиз (Армения).

    Откуда: Кубань.

    Когда: 2013 г.

    Сумма перехода: 8 млн. евро.

    7-9. Ромулу (Бразилия).

    Откуда: Васко да Гама.

    Когда: 2012 г.

    Сумма перехода: 8 млн. евро.

    6. Фернандо Кавенаги (Аргентина).

    Откуда: Ривер Плейт.

    Когда: 2005 г.

    Сумма перехода: 8,6 млн. евро.

    4-5. Эммануэл Эменике (Нигерия).

    Откуда: Фенербахче.

    Когда: 2011 г.

    Сумма перехода: 10 млн. евро.

    4-5. Николас Пареха (Аргентина).

    Откуда: Эспаньол.

    Когда: 2010 г.

    Сумма перехода: 10 млн. евро.

    3. Квинси Промес (Нидерланды).

    Откуда: Твенте.

    Когда: 2014 г.

    Сумма перехода: 11,5 млн. евро.

    2. Эйден Макгиди (Ирландия).

    Откуда: Селтик.

    Когда: 2010 г.

    Сумма перехода: 12 млн. евро.

    1. Фернандо (Бразилия).

    Откуда: Сампдория.

    Когда: 2016 г.

    Сумма перехода: 13 млн. евро.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 августа 2016, 11:55

      ахахаха и 70% игроков тупо не заиграли

      -2
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