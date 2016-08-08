10 самых дорогих приобретений "Спартака"

ахахаха и 70% игроков тупо не заиграли
10. Юра Мовсисян (Армения).
Откуда: Краснодар.
Когда: 2012 г.
Сумма перехода: 7,5 млн. евро.
7-9. Денис Глушаков (Россия).
Откуда: Локомотив.
Когда: 2013 г.
Сумма перехода: 8 млн. евро.
7-9. Арас Озбилиз (Армения).
Откуда: Кубань.
Когда: 2013 г.
Сумма перехода: 8 млн. евро.
7-9. Ромулу (Бразилия).
Откуда: Васко да Гама.
Когда: 2012 г.
Сумма перехода: 8 млн. евро.
6. Фернандо Кавенаги (Аргентина).
Откуда: Ривер Плейт.
Когда: 2005 г.
Сумма перехода: 8,6 млн. евро.
4-5. Эммануэл Эменике (Нигерия).
Откуда: Фенербахче.
Когда: 2011 г.
Сумма перехода: 10 млн. евро.
4-5. Николас Пареха (Аргентина).
Откуда: Эспаньол.
Когда: 2010 г.
Сумма перехода: 10 млн. евро.
3. Квинси Промес (Нидерланды).
Откуда: Твенте.
Когда: 2014 г.
Сумма перехода: 11,5 млн. евро.
2. Эйден Макгиди (Ирландия).
Откуда: Селтик.
Когда: 2010 г.
Сумма перехода: 12 млн. евро.
1. Фернандо (Бразилия).
Откуда: Сампдория.
Когда: 2016 г.
Сумма перехода: 13 млн. евро.
Тест: знаете ли вы обновленную сборную Германии в лицо?
Рейтинг. Кого Черчесов должен был взять на Кубок конфедераций?
Тест: выигрывал игрок Лигу Чемпионов или нет?
Наследник Аршавина. Как Головин может оказаться в «Арсенале»
Акинфеев, Это'о, Пеле и другие звeздные дебютанты в истории своих сборных
«Сначала меня заинтересовал Манчини». Самая ярая болельщица нового тренера «Зенита»
Зобнин, Головин и ещe шесть игроков сборной России, которые могут заиграть в Европе
Конец эпохи. Почему «Арсенал» не будет прежним
Анна – прекрасная супруга Александра Селихова