Кто заменит Бердыева? Топ пять кандидатов.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет свою пятёрку кандидатов на замену Курбана Бердыева.

Заменить главную звезду Ростова - Курбана Бердыева очень сложно, но теперь это вынужденная необходимость. После ухода Бердыева, нужно оперативно найти подходящего тренера Ростову, ведь через неделю наступают важнейшие матчи с Аяксом, которые, очевидно, войдут в историю ростовчан. Потому что так далеко в ЛЧ, Ростов никогда не «заходил», поэтому выбор тренера должен быть продуманным и мудрым.

5. Дмитрий Аленичев.

Аленичев на днях покинул Спартак из-за вылета из Лиги Европы, но он имеет неплохой международный опыт (в качестве игрока), всё ещё перспективен и свободен. Конечно, это рискованный выбор, но «кто не рискует тот не пьёт шампанского», а вариант с Аленичевым может «выстрелить». Есть вероятность, что он может отказаться, но в данный момент Ростов шаг вперёд, они играют в Лиги Чемпионов, имеют сбалансированный основной состав, но и правда имеют проблемы с финансированием, поэтому здесь решение больше за руководство Ростова.

4. Игорь Гамула.

Тренер молодёжного состава Ростова, достаточно интересная личность, только его высказывания в качестве тренера Закарпатья, тянут на книгу «крылатых фраз». Работал в сложных финансовых условиях, находиться в структуре Ростова плюс знает ситуацию изнутри, но правда главным тренером в «больших клубах» не работал, поэтому риск может не оправдаться, но кандидатура достаточно интересная и колоритная.

3. Станислав Черчесов.

Неожиданный кандидат, который является фаворитом на должность тренера сборной России, но если в сборную »не срастётся», то Черчесов может достаточно успешно заменить Бердыева. Умение Станислава Черчесова мотивировать игроков известно всем, а в данный момент проблемному Ростову нужна будет, именно мотивация, которую сумеет обеспечить Станислав Саламович.

2. Дмитрий Кириченко.

По сути, Дмитрий Кириченко уже заменил Курбана Бердыева и руководил Ростовом в матче против Урала. Конечно, вполне возможно Кириченко может продолжить руководить Ростовом вплоть до конца сезона, особенно если будут достойными игра и результаты Ростова. Дмитрий Кириченко помогал Бердыеву, отлично знает возможности игроков Ростова плюс не претендует на высокую зарплату, в отличии от именитых тренеров и, конечно, есть желание попробовать себя на тренерском поприще.

1. Валерий Карпин.

По последней информации, именно Валерий Карпин возглавит Ростов в ближайшие дни. Карпин уже доказал, что за деньгами не гонится (не каждый пойдёт работать ФНЛ в Армавир), именно Карпин последним выводил Спартак в Лигу Чемпионом. Валерий Карпин сейчас свободен (работает экспертом на ТВ) и Ростов ему в принципе неплохо подходит обученная, дисциплинированная команда, которая нуждается в тренере лидере-мотиваторе, который сможет продолжить «дело» Курбана Бердыева, ведь именно его футбол дал результат ростовчанам.

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