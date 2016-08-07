Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Прекрасная жена Игоря Акинфеева

    7 августа 2016
    Вратарь ЦСКА положил в свою копилку еще один сухой матч, а блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную спутницу футболиста.

    Екатерина Герун родилась в Киеве 1 ноября 1986 года. Модель, актриса. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года, накануне матча со сборной Швеции, — дочь Евангелина. «У Игоря много хороших качеств. Мне нравится то, что он рассудительный, серьёзный, внимательный, у него нет плохих привычек. Про таких говорят — он правильный человек», — так описывает своего любимого Екатерина.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11