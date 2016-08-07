Прекрасная жена Игоря Акинфеева

Вратарь ЦСКА положил в свою копилку еще один сухой матч, а блог «Чего хотят болельщики?» представляет великолепную спутницу футболиста.

Екатерина Герун родилась в Киеве 1 ноября 1986 года. Модель, актриса. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года, накануне матча со сборной Швеции, — дочь Евангелина. «У Игоря много хороших качеств. Мне нравится то, что он рассудительный, серьёзный, внимательный, у него нет плохих привычек. Про таких говорят — он правильный человек», — так описывает своего любимого Екатерина.