Ну и что, что Слуцкий вернулся? Ответ Илье Казакову

Блог «Бескрайний нападающий» не разделяет оптимизма одного из известнейших журналистов России относительно состояния тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Илья Аркадьевич Казаков – уважаемый автор, даже писатель – выступил на днях в любимой газете В. Уткина с колонкой «Возвращение Слуцкого».

Смысл данного панегирика в том, что Леонид Викторович героически избавился от дурных воспоминаний о Евро – а значит, теперь без труда вольется в новый сезон с ЦСКА, проблемы которого для тренера его уровня – суть ничто. Выводы коллеги сделаны на основании исповеди Слуцкого перед Юрой Дудем, а также, как всегда, на основании собственной проницательности.

Ответить Илье Аркадьевичу совсем несложно. Не надо ничего писать – достаточно поместить сюда видео трех официальных матчей, сыгранных ЦСКА в начале сезона. Впрочем, это может не помочь – те же комментаторы с Билан-ТВ настолько милы, что умудрились увидеть чемпионскую игру даже в Махачкале, в то время как ЦСКА «корчился безъязыкий», ему нечем было кричать и разговаривать; а если считать показателем класса то, что единственный форвард за 90 минут даже успел нанести два удара по воротам – то дела команды, судя по всему, несколько нехороши...

Всегда можно сказать: начало сезона. Но уж не настолько глобальные изменения произошли в ЦСКА, чтобы оправдывать ими грубые ошибки.

Например, упорную веру в Щенникова при наличии Караваева, на фоне которого прежние фланговики армейцев, мягко говоря, аморфны и годятся разве что в зрительский зал фестиваля в Юрмале. Это даже само по себе уморительно – наблюдать, как тренер обращается персонально к защитнику с просьбой не засыпать по ходу матча, а со спины на все это смотрит Караваев – и как еще, интересно, он должен обратить на себя внимание наставника, исповедующего щенникианство в радикальной форме?

Парень уйдет в «Ювентус», выпихнет из состава Эвра, победит в ЛЧ – но по возвращении в ЦСКА снова будет смотреть интересное кино: как Щенников-Набабкин идут к заветной цели – отдать хоть один удачный пас вперед. И эксперты в один голос заявят о том, что «ребята уже на полпути»...

Та же история с Панченко – без шуток, лучшим игроком страны в июле, которому тренер за три года так и не нашел места, оставшись теперь с трехметровой проблемой в центре атаки и с королем КПД Лешей Ионовым на фланге.

Ну и, главное – стиль подготовки к сезону. Вам и так прекрасно известно, что в то время, когда «Зенит», раздираемый китайцами, недостатком защитников и травмой Дзюбы, забивал по четыре мяча командам Лиги чемпионов, ЦСКА весь июль пытался громить соперников уровня ФК «Долгопрудный». Илья Казаков, к сожалению, не сподобился ответить на вопрос «к чему ЦСКА таким образом готовился?» – вот и я, пожалуй, проигнорирую аргумент про «начало сезона», оставляя вас с тем фактом, что чемпион России уже успел слить Суперкубок безо всяких шансов даже узнать о существовании чужих ворот, а теперь бьется в неврозе, видишь ли, от тех невыносимых штормов, которые своим уходом запустил мега-игрочище Муса (да не сочтется это за сарказм в адрес Ахмеда, но ладно бы из команды ушло пять таких Мус и еще пара, например, Вернблумов – так нет же).

И пусть кто-то попробует взять на себя грех и объяснить людям, не оплатившим тарелку с «Нашим футболом», что ЦСКА давеча порвал Оренбург на четырнадцать частей и скушал всухомятку, что Траоре был близок к хет-трику, Акинфеев засыпал в воротах, а Прудников и Саная не били в упор с четырех сантиметров.

Мы, конечно, никакие не фрейдисты и не стремимся объяснить отсутствие игры у ЦСКА через Эдипов комплекс наставника – а потому допустим, что коллега Казаков наполовину прав. Допустим, что Леониду Викторовичу уже не снятся голы Уэльса, он выбросил довольную физиономию Гамшика из оперативной памяти. Предположим.

Непонятно другое: почему из успехов психотерапии коллега автоматически выводит будущие успехи ЦСКА – не говоря уже о том, что армейцы в последних матчах успешны в той же степени, в которой Дима Сычев успешен в последних сезонах, а группа «Сплин» – в последних альбомах?

И ладно бы только этот факт делал оптимизм коллеги беспочвенным. Но Илья Аркадьевич допускает еще одну важную ошибку: он рефлексирует интервью Дудя не полностью. Он упускает самую главную часть – ту, в которой тренер ЦСКА отказывается тосковать по трем проигранным Лигам чемпионов, утверждая, что четвертое место в группе – наш уровень. Почему эта часть важнее, чем крокодиловы слезы по сборной? Да потому что у сборной завтра будет новый тренер, а у ЦСКА – нет.

Понятно, что коллега Казаков есть самый добродушный из российских журналистов, готовый по любому поводу петь здравицу своим собеседникам словами Пастернака «всем им, мимо прошедшим, – спасибо!»; что он – человек, за любой «достойной» нулевой ничьей видящий пастораль, а потому и не стал дочитывать пресловутое интервью до вышеуказанного отрывка...

Но это может означать только одно: когда в начале декабря ЦСКА снова пустит вперед себя всю Европу, включая, может быть, даже ФК «Долгопрудный», Илья Аркадьевич сильно удивится, а в «Спорт-Экспрессе» выйдет новый текст с креативным заголовком – скажем, «Слуцкий не сдается».

Коллега, помяните мое слово: в следующем сезоне ЦСКА будет тренировать другой человек. Не стоит ли почаще тусоваться, например, с Рахимовым?