Мне нельзя в Бердыйки. Почему Курбан Бекиевич не может возглавить «Спартак»

Блог «Бескрайний нападающий» предлагает версию событий с тренерской карьерой Бердыева, совершенно не совпадающую с официальной.

Фильм «Хвост виляет собакой» с Дастином Хофманом слишком хорош, чтобы можно было вот так сразу верить кому угодно, даже коллеге Арустамяну.

Здравый смысл настоятельно требует временной остановки на предпоследних словах Нобеля – тех, в которых имя нового тренера «Спартака» еще было скрыто за восклицательной сентенцией «Если бы вы знали, кто это». Бердыев в «Спартаке» неправдоподобен – и повествование о том, как он будет работать в этом клубе (а это, при всей неправдоподобности, все-таки случится), мы оставим для будущих текстов. Для начала – о том, почему Бердыева не может быть в «Спартаке».

В этой комедии одно с другим не стыкуется.

Если фабула представляется нам именно в том виде, который предлагают СМИ – это слишком нелогично на всех этапах. Пока мы видим следующее: Аленичев ушел сам, при этом поражение от АЕКа стало поводом, причины же наверняка глубже, ведь даже в словах Федуна по горячим следам, когда некоторые вещи еще принято скрывать, открыто выражена простая мысль: Аленичева ни во что не ставили. Конечно, не совсем «ни во что», но мы спешим и обозначим так.

Собственно, не хочется выражать огульных оценок со стороны, однако та половина истории, в которой из клуба уходит Аленичев, невооруженным глазом резюмируется так: с тренером поступали нехорошо, однако по итоговому факту тренер просто кинул команду. Почему? Потому что «Спартак» такой клуб, в котором люди могут учиться только на своих ошибках; потому что аура позорных неудач, как показывает теперь уже многочисленный опыт, преодолевается только как ветрянка, и сегодня Аленичев, пройдя только первую необходимую стадию – заболевание ветрянкой – оставил своему сменщику ситуацию, сброшенную на ноль. Через два года, в следующем еврокубковом отборе, следующий тренер «Спартака» снова проиграет слабому.

Что же касается давления, под которым невозможно работать (если оно действительно было, а по ситуации с тем же Широковым мы помним, что было) – то почему мы оставляем за тренером право бросать команду из-за своей принципиальности, если она (принципиальность) изволила проявиться именно в беде, а не раньше? Неужели у Аленичева не было другой возможности сыграть нонконформиста – без ущерба для команды? Как, например, Виктор Гончаренко осенью отказался играть «серый» матч, а весной поднимал чемпионский кубок совсем в другом месте – при том, что «Уралу» от этого тоже не стало хуже.

Еще раз повторимся, что это лишь выводы из доступной информации, и сильно упрощенно критиковать такого зрелого человека, как Дмитрий Аленичев, без специальной сноски неэтично. Считайте, что этот абзац – и есть сноска.

Собственно говоря, тема разговора не в этом, и даже не в поиске нового тренера, потому что ему (кем бы он ни был) предстоит сначала ветрянка, а уже потом (если переживет) – реальные дела. И нам, журналистам, эта пара лет, пока «Спартак» будет снимать с себя проклятие, преодолевая давно известный цикл, вообще грозит плеванием в потолок. Реальным делом мы можем заняться именно сейчас – и должны делать это очень быстро.

Мы должны показать, что Курбан Бердыев в «Спартаке» – чушь по определению.

Мы говорили о нестыковках, и главная из них состоит в том, что если «Спартак» настолько моментально связался с Бердыевым (новость в ленте появилась через два часа после новости об отставке Аленичева), а, следовательно, Федун уже давно держал в голове этот вариант и мечтал о нем, ожидая повода, то это просто идиотизм. Потому что Леониду Арнольдовичу ничего не мешало провести эту сделку в мае нынешнего года.

Тогда Курбан Бекиевич был не просто далек от еврокубковой осени (которая теперь, особенно после жеребьевки, вполне серьезно манит «Ростов» даже Лигой чемпионов) и автоматического пополнения ростовского бюджета недостающими средствами, но и просто (как сообщали СМИ) собирался разрывать контракт и ставил ультиматумы. У «Спартака» же в конце весны собирался совет директоров, а перед собранием прямо озвучивалась повестка дня: будем решать, останется ли Аленичев.

Если мы, помимо прочего, верим в презрительное отношение Федуна к Аленичеву, то пригласить в Москву Бердыева именно в мае было во сто крат проще и удобнее, чем сегодня. И все значимые обстоятельства, кажется, либо не изменились с тех пор, либо всерьез изменились в сторону ирреальности перехода Бердыева в «Спартак».

Если только Леонид Арнольдович не бегал эти два месяца по знакомым, чтобы занять те самые 150 миллионов на трансферы.

Если только Леонид Арнольдович не решил еще больше отойти от дел, уступая место Курбану Бекиевичу, работа которого, как нам всем втемяшили (а что поделаешь, раз нет обратного примера), требует полной конвергенции, когда Бердыев имеет право быть в клубе и Бердыевым, и Федуном, и Сарсанией, и Барбарой Стрейзанд.

Не забудьте и еще один нюанс. Пусть это большое допущение, но оно вполне укладывается в ситуацию неправдоподобия: помните ли вы новость, которая буквально давеча проходила в бегущих строках – о том, что три кандидата дали согласие возглавить сборную? В этом сообщении интереснее всего его недописанная часть. А именно: мы же прекрасно знаем, что кандидатов было четверо. Ну и как вы думаете, кто пошел в отказ? Черчесов, который уже месяц как почти назначен? Или Семак с Бородюком, которые сейчас находятся на том пересечении жизненных линий (этап карьеры, накопленный опыт, еще не примененный в ожидании настоящего вызова и т. д.), когда действует формула «от сборной не отказываются» (как год назад было со Слуцким)?

Так неужели Леонид Арнольдович более крутой переговорщик, чем Виталий Леонтьевич?

Итак, только если мы выворачиваем ситуацию наизнанку и пресекаем инсайд Брюса Уиллистамяна на предпоследней фразе, ситуация кое-как соответствует логическим законам и контексту.

Неотвеченным остается только один вопрос. Если в «Спартак» едет не Бердыев, то КОМУ ЕЩЕ руководство клуба могло позвонить настолько быстро, чтобы о его назначении писали уже на вторые сутки после поражения и день в день с официальной отставкой тренера? Тем более если отставка спонтанна (а она такова и есть: предполагать, что к ней готовились без учета глупейшего и неожиданного вылета из ЛЕ – совсем уж глубокая конспирология).

Так с кем можно настолько быстро связаться и договориться?

«Если б вы знали, кто это!»...

Да неужели...



