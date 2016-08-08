Как сейчас выглядят главные надежды российского футбола

Блог «Чего хотят болельщики?» представляет команду молодых российских футболистов, которые спасут нашу сборную.

Вратарь – Антон Митрюшкин

Победитель юношеского чемпионата Европы по футболу в роли капитана сборной России, а также Антон уже успел подписать контракт со швейцарским клубом «Сьон». Он уже закрепился в основе команды. Митрюшкин стал и главным творцом триумфа сборной России на юношеском чемпионате Европы по футболу, да и на юношеском чемпионате мира играл в команде далеко не последнюю роль. Сейчас он уже игрок молодежной сборной, и лакомый кусочек для скаутов ведущих мировых клубов.

Левый защитник – Эльмир Набиуллин

Эльмир начинал свою карьеру в ДЮСШОР-14. Его первым тренером был Ренат Рашидович Ибрагимов. Позднее молодой игрок оказался в казанском «Рубине». С сезона-2012/13 он играл за дублеров казанской команды. Его дебют за «Рубин» состоялся 9 марта 2014 года в матче российской премьер-лиги против махачкалинского «Анжи». 12 апреля 2015 года Набиуллин забил свой первый мяч в премьер-лиге, открыв счет в матче с «Зенитом». Дебютировал в сборной 31 марта 2015 года, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Казахстана.

Центральный защитник – Илья Кутепов

Илья Кутепов является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплева, в 17 лет ездил на стажировку в лондонский «Челси». 11 июня 2012 года, после просмотра за дубль московского «Спартака» в международном турнире в Германии, где Илья провел все матчи, оставив о себе благоприятное впечатление, заключил долгосрочный контракт со «Спартаком». 10 декабря 2012 года дебютировал за основной состав «Спартака», выйдя на замену в добавленное время в гостевом матче против «Рубина» из Казани. Матч завершился победой москвичей со счётом 1:0. Сейчас Кутепов старается закрепиться в основе Спартака.

Центральный защитник – Виталий Лысцов

Виталий Лысцов с самого начала карьеры отличается акселеративностью. Уже в 17 лет он сыграл свой первый и единственный матч в чемпионате России за «Локомотив» против «Краснодара» — такую возможность предоставил Славен Билич, охотно привлекавший в основу «железнодорожную» молодежь. В 19 лет он переехал в Португалию: кроме него, в «Лейрии» играло сразу несколько юных россиян, что помогло быстро освоиться. Уже прошлой зимой Лысцов перебрался в дубль «Бенфики» и помог резервистам «орлов» занять шестое место в португальской сегунде. В этом сезоне защитник будет защищать цвета клуба «Тондела» на правах аренды.

Правый защитник – Вячеслав Караваев

Сыграл за ЦСКА в Лиге чемпионов в Пльзени, а через полгода вернулся в Чехию в статусе игрока «Дуклы». Провел неплохой сезон в Праге и прошлым летом, опять на правах аренды, перешел в более солидный чешский клуб – «Яблонец», где забил уже на восьмой минуте первого тура. В Яблонце Караваев поселился в квартире Томаша Чижека, а осваиваться в команде ему помогал бывший полузащитник «Шахтера» Томаш Хюбшман. Караваев – правый защитник, но у тренера Ярослава Шилгавы прогрессировал, и на другом фланге. Сейчас Вячеслав вернулся в московский «ЦСКА».

Центральный полузащитник – Павел Могилевец

В молодежном первенстве он дебютировал в 2011 году в матче 1-го тура против «Терека», выйдя на поле с первых минут. В 2013 году Лучано Спалетти взял Павла в основную команду, и 19 мая в 29-м туре Могилевец дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Волги», выйдя на замену на 89-й минуте вместо Константина Зырянова, и получив от него капитанскую повязку. 20 августа дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против «Пассуш де Феррейра», выйдя вместо Мигеля Данни на 80-й минуте. В сборной России дебютировал в товарищеском матче против сборной Словакии 26 мая 2014 г. Павел Могилевец заменил травмированного капитана сборной России Романа Широкова в официальной заявке на ЧМ-2014. Прошлый сезон Могилевец великолепно провел на правах аренды в «Ростове». Сейчас Павел восстанавливается от травмы, и надеется пробиться в основу «Зенита».

Центральный полузащитник – Алексей Миранчук

20 апреля 2013 года состоялся дебют Миранчука в российской Премьер-лиге. В гостевом матче с краснодарской «Кубанью» он появился на поле в стартовом составе. Отыграв в матче 86 минут, Алексей уступил место Максиму Григорьеву. Свой первый гол в чемпионате забил 5 мая в гостевой встрече с «Амкаром». В апреле 2015 года Миранчук был признан лучшим игроком «Локомотива», став победителем ежемесячного голосования болельщиков. В мае «Локомотив» благодаря великолепному голу Миранчука в дополнительное время обыграл «Кубань» и выиграл кубок России. В мае 2015 года Миранчук вновь был назван болельщиками лучшим игроком месяца. Дебютировал за первую сборную 7 июня 2015 в товарищеском матче против сборной Белоруссии, выйдя на замену на 71-й минуте, и в первом же матче забил победный гол.

Центральный полузащитник – Рифат Жемалетдинов

Воспитанник футбольной школы московского «Локомотива». В основном составе «железнодорожников» Жемалетдинов дебютировал на зимнем сборе команды в Португалии 7 февраля 2016 года, выйдя на поле в матче за третье место в турнире Atlantic Cup. Дебют в официальном матче состоялся двумя неделями позже, в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче». 21 мая 2016 года забил первый гол РФПЛ в матче 30-го тура против «Мордовии». В этом матче оформил дубль, команда выиграла со счетом 3:0. Этим летом Рифат перешел в казанский «Рубин».

Центральный атакующий полузащитник – Александр Головин

В октябре 2012 года перешел в ЦСКА. Дебютировал в команде 24 сентября 2014 года в 1/16 финала Кубка России против «Химика» (Дзержинск) (2:1). Головин вышел на игру в стартовом составе, был заменен на 88-й минуте. Весеннюю часть чемпионата Александр начал в качестве основного игрока армейцев, выиграв конкуренцию у Романа Широкова. 9 апреля 2016 года Головин забил первый гол за ЦСКА, поразив ворота «Мордовии». Дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против чешской «Спарты» (3:2) 5 августа 2015 года, выйдя на замену в конце матча вместо Алана Дзагоева. Первый раз за основную сборную России сыграл в товарищеском матче со сборной Белоруссии, во втором тайме, заменив Романа Широкова. На 77-й минуте матча он отличился забитым мячом. Александр принял участие во всех трех матчах сборной России на ЕВРО 2016.

Нападающий – Алексей Гасилин

Подростком пропустил год из-за повторной травмы колена, но вернулся и в «Зенит», и в юношескую сборную, с которой в 2013 году стал чемпионом Европы. Лучано Спаллетти относился к Гасилину с особой заботой, иногда специально работал с ним после тренировок, а в конце сезона-2012/13 выпустил на поле в последнем туре премьер-лиги. Виллаш-Боаш Гасилина не замечал, хотя на Евро U19 тот забил два мяча, и в августе прошлого года Алексей уехал в аренду во вторую команду «Шальке». Сейчас Алексей удачно выступает за «Зенит-2». Он уже успел отметиться голами, в том числе в ворота московского «Динамо».

Нападающий – Сергей Кундик

С именем Сергея Кундика мало кто из любителей футбола сталкивался в своей жизни. А тем временем этот 21-летний форвард прошёл все ступени обучения футболу в Португалии, сначала в известной академии, а затем и в самой титулованной команде страны «Порту», даже обыгрывал сверстников из мадридского «Реала». После этого «королевский» клуб настойчиво предлагал сыну водителя клубного автобуса «Порту» трёхлетний контракт, но в итоге футболист в Испании не оказался. В следующий раз он сначала всплыл на просмотре в «Спартаке», затем в не чужом нам «Рединге». Сейчас Кундик защищает цвета второй команды легендарного «Глазго Рейнджерс», мечтая, как можно скорее начать забивать за главную команду из Глазго и, конечно, сыграть за сборную России.

Но это не все игроки, на которых возложена надежда. Еще есть Георгий Мелкадзе, Никита Чернов, Денис Давыдов, Антон Швец, Джамалдин Ходжаниязов, Максимильян Проничев, Константин Базелюк.

Как видим, не все так плохо с российским футбольным будущим. Верим в ребят.

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