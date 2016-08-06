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    Чемпионат Англии 2016-17 / Championship / 1-й тур / Фулхэм – Ньюкасл Юнайтед

    6 августа 2016
    05 августа 2016, пятница. 21:45 МСК. 1-й тур. Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия) , 23 922 зрителя (93 % при вместимости 25 700). Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия) ; Ассистент: Адам Крайселл (Англия) ; Ассистент: Роберт Гайд (Англи

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