Прогноз на матчи Серии А и Ла Лиги.

Дед дает прогнозы на самые сложные матчи чемпионата Италии и Испании. Он попытается угадать исходы матчей.

РОМА-МИЛАН. 9.01.16.



Рома и Милан по сумме забитых и пропущенных мячей в Серии А являются лидерами.

Рома не очень удачно играет дома и частенько уступает не очень признанным соперникам , но они умеют настраиваться на серьезные матчи , поэтому игра с Миланом будет особенной.

Что же касается Милана, то они на против в гостях играют лучше чем дома. В последних 5-ти играх у них 3 победы ,1 ничья и всего 1 поражение , но не от кого нибудь , а от Юве.

Многие предполагают победу Ромы , но я не уверен ни в победе ни одной из команд-это игра на три результата и предсказывать исходы очень трудно и рискованно. Но знаю одно , что ни одни ни другим терять просто нечего , я ожидаю голов , тем более статистика это подтверждает.

Моя ставка на этот матч.



Обез забьют ( Кф. 1.76)

ФИОРЕНТИНА-ЛАЦИО. 9.01.16.



Есть удивительная статистика,Фиалки просто отвратительно играют дома против Лацио (4 поражения из 5ти последних матчей)

В общем же Фиалки в этом сезоне играют очень хорошо и забивая практически в каждом матче .Ну а как в этом сезоне бежит хорошо и играет привлекательный футбол.



Лацио в этом сезоне играют в гостях не впечатляюще, но победа над Интером заставляет задуматься. К тому же у Лациали очень хороший состав который умеет достойно играть в важных матчах, поэтому я думаю в этом матче будет настоящая драка.



Обе забьют ( кф . 1.82)

РЕАЛ-ДЕПОРТИВО. 9.01.16



В том,что Мадридский Реал после обидной и захватывающей ничьи с Валенсией еще и не обыграет Депортиво дома думаю не сомневаются многие даже,то что Департиво сыграла в ничью с Барсой.



И в этом прогнозе я буду отталкиваться больше не от Мадрида.Я посмотрел статистику и увидел одну особенность:Мадрид почти в каждом домашнем матче пропускает и еще более удивительный факт то что Депортиво в 5-ти последних матчах процентов 80% своих голов забило во втором тайме,а с учетом того,что у Реала не все в порядке в обороне хочу предложить следующию ставку.



Ком2 забьет во 2м тайме (кф, 2.45)