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    ДЕД ФУТБОЛ. Все блоги -

    Прогноз на матчи Серии А и Ла Лиги.

    9 января 2016
    Дед дает прогнозы на самые сложные матчи чемпионата Италии и Испании. Он попытается угадать исходы матчей.

    РОМА-МИЛАН. 9.01.16.

    Рома и Милан по сумме забитых и пропущенных мячей в Серии А являются лидерами.
    Рома не очень удачно играет дома и частенько уступает не очень признанным соперникам , но они умеют настраиваться на серьезные матчи , поэтому игра с Миланом будет особенной.
    Что же касается Милана, то они на против в гостях играют лучше чем дома. В последних 5-ти играх у них 3 победы ,1 ничья и всего 1 поражение , но не от кого нибудь , а от Юве.
    Многие предполагают победу Ромы , но я не уверен ни в победе ни одной из команд-это игра на три результата и предсказывать исходы очень трудно и рискованно. Но знаю одно , что ни одни ни другим терять просто нечего , я ожидаю голов , тем более статистика это подтверждает.
    Моя ставка на этот матч.

    Обез забьют ( Кф. 1.76)

    ФИОРЕНТИНА-ЛАЦИО. 9.01.16.

    Есть удивительная статистика,Фиалки просто отвратительно играют дома против Лацио (4 поражения из 5ти последних матчей)
    В общем же Фиалки в этом сезоне играют очень хорошо и забивая практически в каждом матче .Ну а как в этом сезоне бежит хорошо и играет привлекательный футбол.

    Лацио в этом сезоне играют в гостях не впечатляюще, но победа над Интером заставляет задуматься. К тому же у Лациали очень хороший состав который умеет достойно играть в важных матчах, поэтому я думаю в этом матче будет настоящая драка.

    Обе забьют ( кф . 1.82)

    РЕАЛ-ДЕПОРТИВО. 9.01.16

    В том,что Мадридский Реал после обидной и захватывающей ничьи с Валенсией еще и не обыграет Депортиво дома думаю не сомневаются многие даже,то что Департиво сыграла в ничью с Барсой.

    И в этом прогнозе я буду отталкиваться больше не от Мадрида.Я посмотрел статистику и увидел одну особенность:Мадрид почти в каждом домашнем матче пропускает и еще более удивительный факт то что Депортиво в 5-ти последних матчах процентов 80% своих голов забило во втором тайме,а с учетом того,что у Реала не все в порядке в обороне хочу предложить следующию ставку.

    Ком2 забьет во 2м тайме (кф, 2.45)

    СЕВИЛЬЯ-АТЛЕТИК Б. 9.01.16

    Севилья дома и в гостях это совершенно разные команды.Но тут в этом матче случился абсолютный парадокс. Севилия в последних 5-ти домашних матчах ,победила в 5-ти, при этом не пропустив ни гола в свои ворота,и тут как бы само собой напрашивается ставка сухая победа Савильи или просто победа ,но не все так просто.

    Атлетик в свою же очередь имеет не многим хуже статистику в выездных играх,из 5-ти последних гостевых матчей они победили в 4-х и всего 1 проиграли Атлетико М ,но при этом забили гол,они вообще всем забивают на выезде.И я бы не стал тут брать с такой колоссальной уверенностью победу Севильи,а предложил бы следующую ставку.

    Обе забью (кф.1,65)
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