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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Великолепная жена Юрия Жиркова

    6 августа 2016
    «Зенит» не смог обыграть «Уфу», а блог «Чего хотят болельщики?» показывает очаровательную жену Юрия Жиркова, который недавно восстановился от травмы.

    Вашему вниманию Instagram Инны Жирковой

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    Рейтинг: 3 Голосов: 12
    Комментарии19
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      Рейтинг: +22

      Igreks 8 августа 2016, 10:49

      красивая - лицо и фигура в порядке. фото по характеру не судят, ну или наоборот)

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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 августа 2016, 21:01

      Малоприятное зрелище.

      -3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 7 августа 2016, 20:12

      Унылое зрелище

      -3
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      Рейтинг: +8028

      nik55 7 августа 2016, 09:14

      баба как баба но умом не блещет -таких очень много

      3
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 7 августа 2016, 07:21

      Тупая так вроде её все зовут)

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      Рейтинг: +25

      Макс В 7 августа 2016, 00:18

      Очень молодая. Солнце вокруг земли крутится. Это уровень детского сада.

      1
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      Рейтинг: +25

      Макс В 7 августа 2016, 00:14

      отстой

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      Рейтинг: +20

      kudrin 6 августа 2016, 23:03

      Так вот куда нужны зарплаты футболистов !

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > kudrin 6 августа 2016, 23:25

      Зарплаты им вообще, сука, надо отменить, а платить только премиальные за победы, треть от них за ничьи, минус 10 процентов за карточки и персональные просеры в игре. Средства отправить на развитие дворового футбола.

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 августа 2016, 21:37

      Всё, как у всех - попа, мордаха, копытца и куча понтов... Какая-то модельная херня на футбольном сайте. А вот кренделята супер симпотные! Любви, здоровья и удачи вам, mafia! С ув.

      -1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 6 августа 2016, 20:24

      обыкновенная и не более того.....в общем счастья им.

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