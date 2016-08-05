Куда податься Дмитрию Аленичеву

Дмитрий Анатольевич покинул пост главного тренера Спартака. Блог «Чего хотят болельщики?» размышляет над продолжением карьеры российского специалиста.

Арсенал Тула

Разгромил свой бывший клуб, а потом в него вернулся. По такому развитию событий уже можно снимать фильм. Тула полюбила Аленичева, а Аленичев полюбил Тулу. Почему же не попробовать во второй раз возглавить Арсенал, и постараться остаться в премьер-лиге.

Спартак 2

А что? А вдруг! Не смог закрепиться в основной команде, отправляйся во вторую. Но Аленичев амбициозный тренер, и если представить его в Спартаке 2, что дальше? У второй команды есть лишь одна задача, воспитывать молодых игроков. В РФПЛ выйти не получится, ибо регламент запрещает. Так что это будет не самый интересный вариант для Аленичева, только любовь к клубу может заставить пойти тренировать молодежь.

Кубань

Пока другая краснодарская команда выходит в следующий раунд Лиги Европы, Кубань находится в зоне вылета в ФНЛ. Аленичев поможет? Возможно. Но выгодно ли это кому-нибудь? Думаю, нет. Кубань пригласила Петреску, который пока не оправдывает ожиданий, но еще рано делать выводы.

Торпедо Москва

Всего 2 года назад Торпедо играло в Премьер-лиге, а сейчас ПФЛ. Кто придет на помощь? Может Дмитрий Аленичев? Ведь у него есть опыт быстрого вывода команды из ПФЛ в РФПЛ. Но согласится ли Дмитрий Анатольевич на понижение в классе, и захочет ли тренировать другую московскую команду, большой вопрос.

Реал Мадрид

Победа в Лиге Чемпионов, красивая игра и потрясающий тренер Зидан. Но вдруг Реал увольняет француза и назначает Дмитрия Аленичева. «Ха ха»,– сказал Аленичев. И вправду. Потянут ли испанцы зарплату российского специалиста? Смогут ли игроки Реала воспринимать сложную тактику Дмитрия Анатольевича?

Сборная России

Ух. Из огня да в полымя. А здесь давление будет еще больше. И результаты должны быть гораздо лучше. А впереди домашний чемпионат мира. Но зато в сборной Дмитрия Аленичева скорее всего будет много молодых игроков, и неравнодушных к родине.

Удачи Дмитрию Анатольевичу Аленичеву! Думаю, он еще заявит о себе!

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