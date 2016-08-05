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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Блогер против экспертов. Прогноз на 2 тур РФПЛ

    5 августа 2016
    Со второго тура Премьер-лиги блог «Чего хотят болельщики?» запускает битву прогнозов. Блогер – Сергей Дорофеев постарается опередить экспертов. В этом туре блогер сразится с победителем специального Конкурса прогнозов ЕВРО 2016 – Артемом Долженко.

    Продолжаем интересную битву прогнозов, которую «Бомбардир» решил не делать в этом сезоне.

    «Уфа» – «Зенит» 0:0

    Артем Долженко. Прогноз: 0:3. Луческу умеет настраивать команду и играть против таких соперников, как Уфа. Центр поля будет контролировать Зенит, и если реализация не захромает, можно ожидать результативного футбола.

    Сергей Дорофеев. Прогноз: 0:2. Зенит должен исправиться за ничью в Питере. А вот проблемы Уфы с составом скажутся на игре.


    «Арсенал» – «Рубин» 1:0

    А. Д. Прогноз: 1:1. Я ожидаю скучный футбол и много возни в центре поля. Но команды должны обменяться голами, так как Тула умеет не только пропускать, но и забивать.

    С. Д. Прогноз: 0:1. Арсенал еще не отошел от крупного поражения. И, думаю, пока им не получится порадовать своих болельщиков. А вот Рубин потихоньку вкатывается в сезон, и первую победу казанцы могут отпраздновать в Туле.



    «Оренбург» – ЦСКА 0:1

    А. Д. Прогноз: 0:2. Оренбург – тёмная лошадка сезона. Неплохо смотрелась, как по мне, против набирающего ход Ростова. Но, ЦСКА возьмёт на классе.

    С. Д. Прогноз: 0:1. Игроки Оренбурга не смогли ничего показать в атаке в первом туре, однако они обладают отлаженной защитой. Думаю ЦСКА лишь раз сможет огорчить соперника, но оставит свои ворота сухими.

    «Амкар» – «Анжи» 2:0

    А. Д. Прогноз: 4:2. Между этими двумя командами отдаю предпочтение Перми. Иногда случается так, что в среднем весе тоже бывает жарко. Ставлю на результативную победу Амкара.

    С. Д. Прогноз: 1:1. Обе команды в прошлом туре отняли очки у фаворитов сезона. Предполагаю, что между собой они также победителя не выявят.

    «Локомотив» – «Томь» 2:2

    А. Д. Прогноз: 0:0. Тяжело играется железнодорожникам в день железнодорожника)) И к тому же у команды нет хорошего нападения. Думаю, Томску это известно и они сделают акцент на игре от обороны. А это у них иногда неплохо получается.

    С. Д. Прогноз: 2:0. Локомотив неплохо смотрелся в прошлом туре в игре с Зенитом. И сейчас, думаю, им по силам одолеть новичка Премьер-лиги.

    «Ростов» – «Урал» 0:0

    А. Д. Прогноз: 0:0. Сложно предсказать игру Ростова. Вроде бы команда на подъёме, но, одно дело настрой на ЛЧ, и совсем другое дело Чемпионат. Урал тоже резво начал. Допущу, что никто не будет портить настроение сопернику)

    С. Д. Прогноз: 1:0. Ростов показал всей Европе, как он может играть. Но сейчас нужно сойти с небес на Землю. Думаю, будет напряженная игра, но один гол Ростов все же закатит.



    «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0

    А. Д. Прогноз: 2:1. Что ещё остаётся Спартаку, ударившему в грязь лицом? Только не ударить туда снова. Будет тяжело.

    С. Д. Прогноз: 0:1. Спартак находится под большим давлением после поражения от АЕКа. И это повлияет на исход матча. Крылья играют в гостях лучше, чем дома, и здесь, я думаю, они возьмут верх с минимальным счетом.

    «Краснодар» – «Терек» – 4:0

    А. Д. Прогноз: 1:0. Краснодар хорошо размялся перед игрой с Тереком. По другому игры с предыдущими соперниками не назовёшь. Если это не расслабит Краснодар, то победа очевидна.

    С. Д. Прогноз: 2:0. Краснодар сейчас на ходу. Команда показывает красивый и результативный футбол, им по силам взять 3 очка в этом матче. А вот проблемы со здоровьем Рашида Рахимова скажутся на игре Терека. В первом туре грозненцы смотрелись не очень убедительно.

    2-й тур:

    Эксперты — Блогер — 15:6

    Итоговый счет:

    Эксперты – Блогер — 15:6

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

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