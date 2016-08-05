Блогер против экспертов. Прогноз на 2 тур РФПЛ

Со второго тура Премьер-лиги блог «Чего хотят болельщики?» запускает битву прогнозов. Блогер – Сергей Дорофеев постарается опередить экспертов. В этом туре блогер сразится с победителем специального Конкурса прогнозов ЕВРО 2016 – Артемом Долженко.

Продолжаем интересную битву прогнозов, которую «Бомбардир» решил не делать в этом сезоне.

«Уфа» – «Зенит» – 0:0

Артем Долженко. Прогноз: 0:3. Луческу умеет настраивать команду и играть против таких соперников, как Уфа. Центр поля будет контролировать Зенит, и если реализация не захромает, можно ожидать результативного футбола.



Сергей Дорофеев. Прогноз: 0:2. Зенит должен исправиться за ничью в Питере. А вот проблемы Уфы с составом скажутся на игре.



«Арсенал» – «Рубин» – 1:0

А. Д. Прогноз: 1:1. Я ожидаю скучный футбол и много возни в центре поля. Но команды должны обменяться голами, так как Тула умеет не только пропускать, но и забивать.

С. Д. Прогноз: 0:1. Арсенал еще не отошел от крупного поражения. И, думаю, пока им не получится порадовать своих болельщиков. А вот Рубин потихоньку вкатывается в сезон, и первую победу казанцы могут отпраздновать в Туле.





«Оренбург» – ЦСКА – 0:1

А. Д. Прогноз: 0:2. Оренбург – тёмная лошадка сезона. Неплохо смотрелась, как по мне, против набирающего ход Ростова. Но, ЦСКА возьмёт на классе.

С. Д. Прогноз: 0:1. Игроки Оренбурга не смогли ничего показать в атаке в первом туре, однако они обладают отлаженной защитой. Думаю ЦСКА лишь раз сможет огорчить соперника, но оставит свои ворота сухими.



«Амкар» – «Анжи» – 2:0

А. Д. Прогноз: 4:2. Между этими двумя командами отдаю предпочтение Перми. Иногда случается так, что в среднем весе тоже бывает жарко. Ставлю на результативную победу Амкара.

С. Д. Прогноз: 1:1. Обе команды в прошлом туре отняли очки у фаворитов сезона. Предполагаю, что между собой они также победителя не выявят.