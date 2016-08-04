Спартак неожиданно вылетел из еврокубков

Спартак разочаровал сегодня всех российских болельщиков. Это провал. Блог «Чего хотят болельщики?» идет по горячим следам.

Ожидание – реальность.

Все ожидали безусловную победу Спартака, но мало того, что спартаковцы не смогли забить, так они еще и пропустили в конце матча, поставив себе крест на дальнейшем участии в Лиге Европы. Все эксперты отдавали победу Спартаку. Все ждали много голов, а в итоге только один, и то в наши ворота... По игре Спартак смотрелся неплохо. Но все же спартаковцы могли играть гораздо лучше. Тем более со скромным АЕКом. Но как говорится: «Ваши ожидания, ваши проблемы». Конечно, можно все сваливать на невезение. Да, удача в этом матче была не на нашей стороне. Но это не отговорка. Нужно тренироваться и играть лучше. После игры с тульским Арсеналом все спартаковские болельщики были уверены в победе над АЕКом. Но Спартак всегда любил преподносить сюрпризы. И игра москвичей уже давно нестабильна. Прощаемся со Спартаком. Видимо сейчас уровень Спартака это крупная победа над новичком РФПЛ. Но в еврокубках еще 4 российских команды, и можно порадоваться за тот же Краснодар, который уже в первом матче не оставил шансов сопернику, а дома увеличил преимущество. Ну и конечно Ростов, уверенно победивший в гостях Андерлехт.

Как дальше жить Спартаку?

Для Спартака не не в первый раз попадает в такую ситуацию. Вспомним поражение Санкт-Галлену. И ничего страшного, также играют, также проигрывают, также болельщики негодуют. Меняются только тренеры. Но с приходом новых тренеров, игроков игра Спартака в плане результата почти не меняется. Так что тем, кто пророчил Спартаку победу в этом сезоне в РФПЛ придется серьезно задуматься и пересмотреть свои взгляды.

Что говорят после такого ужасного результата

Александр Бубнов

«Результат матча «Спартак» — АЕК, конечно, просто кошмарный. Что же касается самой встречи, то оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить.

В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками. Когда происходят такие вещи, соперника надо сопровождать, а не хватать! Такие ошибки, какую допустил Ещенко, совершать ни в коем случае нельзя!

Мы увидели, что спартаковцам забили в самой концовке, но при этом АЕК и всю игру провел довольно надежно. Команда выстояла, неплохо у киприотов сыграли оборона и вратарь. У красно-белых же не все получалось впереди, в итоге спартаковцы не смогли реализовать созданные моменты. Возможно, сыграла свою роль и ротация состава. Команда еще не настолько стабильна, чтобы быть уверенной в том, что может легко решить все вопросы, играя дома. Мы видели, что в первом матче на Кипре тоже далеко не все получалось, и то, что в итоге красно-белые выбывают из еврокубков на такой ранней стадии, только в очередной раз подтверждает традиционные проблемы «Спартака» в обороне.

Ошибки у команды и раньше были, просто эта ошибка оказалась роковой. Нужно было сконцентрироваться и внимательнее играть вплоть до самых последних минут, вплоть до финального свистка», – сказал Бубнов.

Дмитрий Аленичев

– Вопрос короткий – что это было?

– Очень хороший вопрос. Хотел бы извиниться за этот позор. Полностью беру ответственность за это безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

– Поражение вызовет огромный резонанс, будут разговоры о вашей отставке. Готовы ли к такому шагу?

– Такой вопрос лучше задавать не мне. А руководителям, если они будут на пресс-конференции. Я продолжаю работать с командой, будем готовиться к матчу с «Крыльями Советов».

Леонид Федун

– Что скажете об игре?

– Вы сами все видели.

– Аленичев останется?

– Без комментариев.

– Когда совет директоров?

– Думаю, через пять дней.

Артем Ребров

«Поражение «Спартака»? А что тут говорить?» – заявил Ребров.