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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Почему Спартак победит в ответном матче Лиги Европы

    4 августа 2016
    Сегодня Спартак сражается с АЕКом. Блог «Чего хотят болельщики?» призывает поддержать московскую команду в этом матче.

    1. Первый еврокубковый матч на Открытие арене.

    Новый стадион, новые эмоции и новые победы. Спартак обязан в первом еврокубковом матче на своем новом стадионе победить.

    2. Атакующая игра.

    В 1 туре РФПЛ Спартак не оставил шансов тульскому Арсеналу, забив 4 безответных мяча. И конечно, все ждут такой же результативности в матче с АЕКом. Быстрый Промес, юркий Джано и крепкий Зе Луиш придумают что-нибудь интересное в атаке.

    3. Поддержка болельщиков.

    Я считаю, именно это должно привести Спартак к победе. Болельщики 3 года ждали еврокубков, и дождались. И в этом матче должна быть сумасшедшая поддержка трибун. 12 игрок сыграет в полную силу и поможет Спартаку пройти дальше.

    4. Великая история.

    Все мы помним те времена, когда Спартак рвал грандов Европы. А сейчас время победить скромный АЕК. И добавить в копилку еще одну победу в еврокубках.

    5. Дмитрий Аленичев.

    Для Дмитрия Анатольевича это новый опыт. Первая еврокубковая домашняя игра. И уже нужно открыть счет победам в Европе, как тренер. И конечно, на своем стадионе это будет сделать гораздо приятнее.

    6. За Русь матушку.

    И да, Спартак представляет Россию в еврокубках, и поэтому призываю всех поддерживать москвичей в этом матче. Спартаку это добавляет дополнительную мотивацию.

    С верой в Спартак! Удачи!

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