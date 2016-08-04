Почему Спартак победит в ответном матче Лиги Европы

Сегодня Спартак сражается с АЕКом. Блог «Чего хотят болельщики?» призывает поддержать московскую команду в этом матче.

1. Первый еврокубковый матч на Открытие арене.

Новый стадион, новые эмоции и новые победы. Спартак обязан в первом еврокубковом матче на своем новом стадионе победить.

2. Атакующая игра.

В 1 туре РФПЛ Спартак не оставил шансов тульскому Арсеналу, забив 4 безответных мяча. И конечно, все ждут такой же результативности в матче с АЕКом. Быстрый Промес, юркий Джано и крепкий Зе Луиш придумают что-нибудь интересное в атаке.

3. Поддержка болельщиков.

Я считаю, именно это должно привести Спартак к победе. Болельщики 3 года ждали еврокубков, и дождались. И в этом матче должна быть сумасшедшая поддержка трибун. 12 игрок сыграет в полную силу и поможет Спартаку пройти дальше.

4. Великая история.

Все мы помним те времена, когда Спартак рвал грандов Европы. А сейчас время победить скромный АЕК. И добавить в копилку еще одну победу в еврокубках.

5. Дмитрий Аленичев.

Для Дмитрия Анатольевича это новый опыт. Первая еврокубковая домашняя игра. И уже нужно открыть счет победам в Европе, как тренер. И конечно, на своем стадионе это будет сделать гораздо приятнее.

6. За Русь матушку.

И да, Спартак представляет Россию в еврокубках, и поэтому призываю всех поддерживать москвичей в этом матче. Спартаку это добавляет дополнительную мотивацию.

С верой в Спартак! Удачи!

Прекрасная жена-каратистка Роберта Левандовски

Очаровательная жена Клаудио Браво

ТОП 17 самых красивых спутниц футболистов

10 самых влиятельных жен и подруг футболистов

Восхитительная жена Акселя Витселя

ТОП 7 случаев, когда полевые игроки спасали свою команду в качестве вратаря