Почему Ростов – это «русский Лестер»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных сходствах команд-сенсаций прошлого сезона.

Прогресс за год

В прошлом сезоне «Лестер» в Boxing Day занимал первое место, а за год до этого был на дне таблицы чемпионата Англии и лишь благодаря фантастической серии побед в конце сезона сумел спастись от вылета в Чемпионшип. Но прошлый сезон «лисы» провели «на одном дыхании», находясь среди лидеров весь чемпионат, в итоге они-таки выиграли чемпионат Англии.

«Ростов» же в прошлом сезоне до последнего тура боролся за чемпионство в РФПЛ, но в итоге попал в квалификацию Лиги Чемпионов, что для столь скромного клуба является отличным результатом. Но за год до этого «Ростов» лишь в стыковых матчах сумел обеспечить себе место в РФПЛ и обеспечил нам удивительный сезон в чемпионате России.

Раньери vs Бердыев

Успех «Лестера» связывали с приходом итальянского тренера, ведь именно Раньери удалось сплотить коллектив и выиграть в свой первый сезон чемпионство для «лис». По сути, Раньери главная «причина» этого фантастического достижения, поэтому выделять Клаудио необходимо в первую очередь.

Бердыев осуществил похожий прием: сплотил коллектив и помог добыть историческое достижение для ростовчан. Курбан Бекиевич еще со времен «Рубина» славился тренером, умевшим ставить игру и достигать результата, но «проблемный» «Ростов» сумел доказать, что в футбол играет «команда», а не отдельные футболисты и, конечно, главная заслуга в этом тренера ростовчан.

Игровой стиль

Принципы игрового стиля «Лестера» и «Ростова» очень похожи: дисциплина, компактность, быстрые контратаки, стандарты, агрессивность, высокий прессинг и достижение результата любым способом. Это стиль который в последние время дает результат не только во внутренних чемпионатах, но и в европейских турнирах. »Атлетико» – главный пример данной теории, ведь концепция игры «матрасников» похожи на стиль «Ростова» и «Лестера».

Стабильный состав

Очевидно, на усиление состава «Ростову» просто не хватало средство и поэтому Бердыев использовал практически один и тот же состав, используя ротацию достаточно редко, в принципе весь сезон играли 15-16 футболистов ростовчан. «Лестер» же, обладая большим ресурсом, играл одним и тем же составом практически весь сезон, а после новогодних праздников состав «Лестера» можно было вообще назвать с закрытыми глазами, да и еще назвать людей, которые выйдут со скамейки. Яркий пример этому факту правый защитник Риччи де Лает, который вначале сезона был основным, но зимой из-за нехватки игровой практике перешел в «Мидлсбро» и в конце сезона получил медали победителя АПЛ и Чемпионшипа.

Удача

Без удачи в футболе достаточно сложно, но то, как «пёрло» «Ростову» и «Лестеру» в прошлом сезоне это что-то. Достаточно много побед добывали с перевесом в один мяч (особенно, серия побед «Лестера» со счетом 1:0 в конце сезона) плюс высокая реализация моментов у чужих ворот. Очевидно, удача была на стороне команд-сенсаций прошлого сезона.

Лига Чемпионов

Историческое достижения, что для «Лестера», что для «Ростова» участие в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Но если «лисы» будут участвовать в групповом этапе ЛЧ, то «Ростов», преодолев «Андерлехт», выходит в последний этап квалификации Лиги Чемпионов. Но уже можно уверенно заявить, что «Ростов» услышит впервые гимн Лиги Чемпионов на своем домашнем стадионе, и однозначно будет играть в еврокубках в этом сезоне после вчерашней победы.

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