Почему нужно болеть за Ростов в ответном матче Лиги Чемпионов

Блог «Чего хотят болельщики?» призывает болеть за Ростов в ответном матче 3 раунда Лиги Чемпионов и не соглашается с ходом мысли статьи Дмитрия Проскурина.

1. Начнем с того, что Ростов представляет Россию. Только поэтому уже нужно поддерживать Ростов в этом важнейшем матче.

2. Оборона и контратакующая игра поможет Ростову. Бельгийский чемпионат славится большим количеством голов. И счет 4:3 не считается удивительным. А вот Ростов на голы не богат. И в прошлом матче им пришлось нелегко. Но матч получился красивый. Но в ответном матче, не нужно дать сопернику забить, иначе будет очень трудно. И с этим оборона Ростова может справиться. А пара контратак осчастливят болельщиков, наверное, всей России.

3. Курбан Бердыев. У тренера Ростова все схвачено. Наверняка он придумал план, который поможет пройти Ростову в следующий раунд. Бердыев не раз показывал свои стратегические способности. И сейчас он подберет лучшую стратегию.

4. Ростов обязан разочаровать эксперта Александра Бубнова, который считает, что ростовчане не пройдут в следующий раунд.

5. Не будут давить трибуны. В Ростове все болельщики ждали победы. А здесь своих болельщиков будет не так много. Но футболисты будут знать, что в России их поддерживает множество болельщиков.

С верой в Ростов! Удачи!